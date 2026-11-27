Warum steigt die Heidelberg Materials Aktie?

JPMorgan sieht den Konzern als Branchenfavoriten für 2027, zudem steigen die Gewinne.

Was sagen Analysten?

JPMorgan nennt 230 Euro, Jefferies 282 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Was bremst?

Steigende Kosten und die noch schwache Baukonjunktur.

Welche ISIN und WKN hat die Heidelberg Materials Aktie?

ISIN DE0006047004, WKN 604700, Handelssymbol HEI, US-Handelssymbol HDLMY.