Die Heidelberg Materials Aktie ist in Topform. Am Donnerstag stieg sie um 2,4 Prozent auf 185,90 Euro, nachdem sie bereits am Mittwoch mehr als 3 Prozent zugelegt hatte. Innerhalb eines Monats hat sich das Papier um knapp 23 Prozent erholt und die 200-Tage-Linie überwunden. Zum Jahreshoch von 241,80 Euro im Januar ist es aber noch ein weiter Weg.
Heidelberg Materials Aktie: Plus 23 Prozent in einem Monat, JPMorgan-Favorit für 2027 – baut der Zementriese die nächste Gewinnstufe?
Zwei Gewinntage in Folge, Sprung über die 200-Tage-Linie, Kursziel 230 Euro bei JPMorgan: Die Heidelberg Materials Aktie ist zurück. Doch AlphaValue stuft ab und warnt vor steigenden Kosten. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Heidelberg Materials Aktie trägt die ISIN DE0006047004 und die WKN 604700. In Deutschland lautet das Handelssymbol HEI, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol HDLMY gehandelt.
Die Analysten
Favorit und Mahner
JPMorgan erklärte Heidelberg Materials zum Favoriten unter den europäischen Zement- und Zuschlagstoffaktien für 2027 und hob das Kursziel auf 230 Euro. Jefferies sieht sogar 282 Euro. Vorsichtiger ist AlphaValue: Das Analysehaus stufte von Kaufen auf Aufstocken herab, senkte die Ergebnisschätzungen um rund 3 Prozent und rechnet mit Kostensteigerungen von 3 bis 4 Prozent. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Heidelberg Materials verdient mehr, obwohl der Bau noch nicht boomt. Kommt die Baukonjunktur zurück, wird es spannend.
Das Geschäft
Mehr Gewinn ohne Bauboom
Eine vollständige Erholung der Baukonjunktur ist noch nicht in Sicht, trotzdem verdient Heidelberg Materials wieder mehr. Höhere Verkaufspreise, ein Sparprogramm und eine Überarbeitung der industriellen Strukturen tragen das Ergebnis. 2026 könnte zum Rekordjahr werden. Zudem baut der Konzern sein Geschäft mit Zuschlagstoffen in Nordeuropa durch einen Zukauf aus. Für die Heidelberg Materials Aktie ist das eine interessante Ausgangslage.
Häufige Fragen zur Heidelberg Materials Aktie
Warum steigt die Heidelberg Materials Aktie?
JPMorgan sieht den Konzern als Branchenfavoriten für 2027, zudem steigen die Gewinne.
Was sagen Analysten?
JPMorgan nennt 230 Euro, Jefferies 282 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Was bremst?
Steigende Kosten und die noch schwache Baukonjunktur.
Welche ISIN und WKN hat die Heidelberg Materials Aktie?
ISIN DE0006047004, WKN 604700, Handelssymbol HEI, US-Handelssymbol HDLMY.
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