Die Heidelberg Materials Aktie (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Handelssymbol: HEI, US-Handelssymbol: HDELY) setzt ihren Höhenflug fort. In der abgelaufenen Woche gewann sie 7,78 Prozent und schloss am Freitag bei 187,05 Euro. Damit ist der Baustoffkonzern der viertgrößte DAX Gewinner der Woche. Auf Monatssicht hat die Heidelberg-Materials-Aktie sogar rund 26 Prozent zugelegt.
Heidelberg Materials Aktie: DAX Gewinner der Woche – Zementriese klettert fast 8 Prozent, Sparprogramm und Nordland-Deal überzeugen, ist die Rally noch zu bremsen?
Die Heidelberg Materials Aktie gehört zu den größten DAX Gewinnern der Woche: Plus 7,78 Prozent auf 187,05 Euro. Ein ausgeweitetes Sparprogramm, ein Zukauf in Nordeuropa und die Erholung am Markt trieben den Baustoffkonzern. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Starker Start, kurzer Dämpfer: so lief die Woche der Heidelberg Materials Aktie
Zum Wochenstart zählte der Zementkonzern zu den DAX Gewinnern, eine Abstufung bremste nur kurz.
Schon zum Wochenstart gehörte die Heidelberg Materials Aktie zu den DAX Gewinnern. Am Mittwoch stufte das Analysehaus AlphaValue den Titel von „Buy“ auf „Add“ ab und senkte die DCF-Bewertung von 257 auf 215 Euro, als Gründe nannte es Kostensteigerungen und höhere Energiepreise. Die Aktie schloss an diesem Tag bei 181,55 Euro. Am Donnerstag und Freitag ging der Anstieg jedoch weiter, am Freitag stand ein Plus von 0,62 Prozent.
Die Gründe
Sparen und zukaufen: was den Wochengewinner antrieb
Die Grundlage legte Heidelberg Materials mit den Zahlen zum dritten Quartal am 4. November, die Aktie sprang damals um mehr als 8 Prozent. Der Konzern dürfte sein bisheriges Sparziel von 500 Millionen Euro bis Ende 2026 übertreffen und will bis Ende 2028 weitere 300 Millionen Euro einsparen. Hinzu kommt der Zukauf nordischer Zuschlagstoff- und Asphaltaktivitäten mit 106 Abbaustandorten und 44 Asphaltwerken. In Europa steigt die operative Marge bereits.
Sparprogramm
Weitere 300 Millionen Euro Einsparungen bis 2028.
Zukauf
106 Abbaustandorte und 44 Asphaltwerke in Nordeuropa.
Marge steigt
In Europa verbessert sich die Profitabilität.
Rückkauf
Aktienrückkäufe stützen den Gewinn je Aktie.
Einordnung
Kosten und Energie: die offene Flanke
Die Abstufung durch AlphaValue zeigt die offene Flanke: Das Haus senkte seine Schätzungen für das operative Ergebnis 2026 bis 2028 um rund 3 Prozent, weil Kosten und Energiepreise steigen. Zugleich erwartet AlphaValue weiterhin Wachstum beim Gewinn je Aktie durch Zukäufe und den Aktienrückkauf. Nach einem Monatsplus von 26 Prozent ist bei der Heidelberg Materials Aktie zudem viel Optimismus eingepreist.
Häufige Fragen zur Heidelberg Materials Aktie
Warum ist die Heidelberg Materials Aktie DAX Gewinner der Woche?
Ein ausgeweitetes Sparprogramm, ein Zukauf in Nordeuropa und die Erholung am Gesamtmarkt trieben den Kurs.
Welche ISIN und WKN hat die Heidelberg Materials Aktie?
Die ISIN lautet DE0006047004, die WKN 604700, das Handelssymbol HEI. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter HDELY gehandelt.
Wie viel will Heidelberg Materials zusätzlich sparen?
Weitere 300 Millionen Euro bis Ende 2028, etwa je zur Hälfte 2027 und 2028.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.