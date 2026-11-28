Warum ist die Heidelberg Materials Aktie DAX Gewinner der Woche?

Ein ausgeweitetes Sparprogramm, ein Zukauf in Nordeuropa und die Erholung am Gesamtmarkt trieben den Kurs.

Welche ISIN und WKN hat die Heidelberg Materials Aktie?

Die ISIN lautet DE0006047004, die WKN 604700, das Handelssymbol HEI. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter HDELY gehandelt.

Wie viel will Heidelberg Materials zusätzlich sparen?

Weitere 300 Millionen Euro bis Ende 2028, etwa je zur Hälfte 2027 und 2028.