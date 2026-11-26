Warum ist die Heidelberg Materials Aktie heute DAX Gewinner?

Die Top-Pick-Empfehlung von JPMorgan wirkt nach, dazu kommen die Markterholung und die Erwartung eines Rekordjahres.

Welche ISIN und WKN hat die Heidelberg Materials Aktie?

Die ISIN lautet DE0006047004, die WKN 604700, das Handelssymbol HEI. In den USA wird ein ADR unter HDELY gehandelt.

Welche Prognose hat Heidelberg Materials für 2026?

Ein operatives Ergebnis zwischen 3,40 und 3,65 Milliarden Euro.