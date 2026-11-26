Die Heidelberg Materials Aktie (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Handelssymbol: HEI, US-Handelssymbol: HDELY) legt den zweiten Tag in Folge kräftig zu. Am Donnerstagabend steht das Papier des Heidelberger Baustoffkonzerns bei 186,85 Euro, ein Plus von 2,92 Prozent. Damit gehört Heidelberg Materials zu den DAX Gewinnern am Abend. Schon am Mittwoch hatte die Heidelberg-Materials-Aktie um 3,18 Prozent zugelegt. Seit Anfang Oktober summiert sich das Plus auf mehr als 30 Prozent.
Heidelberg Materials Aktie: DAX Gewinner am Abend – zweiter Plustag mit Top-Pick-Rückenwind, steuert der Zementriese auf ein Rekordjahr zu?
Die Heidelberg Materials Aktie gehört am Donnerstagabend zu den DAX Gewinnern: Plus 2,92 Prozent auf 186,85 Euro. Nach dem JPMorgan-Ritterschlag zum Top Pick setzen Anleger nach, die WirtschaftsWoche erwartet ein Rekordjahr für den Baustoffkonzern. Was hinter dem Anstieg der Heidelberg Materials Aktie steckt.
Der Auslöser
Top Pick mit Nachhall: warum die Heidelberg Materials Aktie steigt
Die Kaufempfehlung von JPMorgan wirkt nach – und die Markterholung liefert zusätzlichen Schub.
Am Mittwoch hatte JPMorgan-Analystin Elodie Rall das Kursziel auf 230 Euro angehoben und Heidelberg Materials zum Top Pick der Baustoffbranche gemacht. Am Donnerstag legte die Heidelberg Materials Aktie im Sog der breiten Markterholung nach, laut dpa-AFX gehörten auch Rohstoffwerte zu den Gewinnern. Die WirtschaftsWoche hält die Aktie für Langfristanleger attraktiv: Höhere Absatzmengen und gute Preise sollten dem Konzern 2026 ein Rekordjahr bescheren. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Top Pick von JPMorgan
Die Bank sieht 230 Euro und setzt die Aktie auf ihre Focus List.
Rekordjahr erwartet
Höhere Mengen und Preise treiben das Ergebnis.
Sparprogramm
Bis Ende 2028 sollen weitere 300 Millionen Euro eingespart werden.
Zukäufe in Nordeuropa
Heidelberg Materials übernimmt Aktivitäten der NCC-Industriesparte.
Die Fundamentaldaten
Gewinnsprung und Umbau: der Konzern liefert
Im dritten Quartal steigerte Heidelberg Materials den Umsatz um 10 Prozent auf 6,41 Milliarden Euro, das operative Ergebnis um 9 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro. Für 2026 erwartet das Management ein operatives Ergebnis zwischen 3,40 und 3,65 Milliarden Euro. In Nordeuropa hat der Konzern die Übernahme von Zuschlagstoff- und Asphaltaktivitäten der NCC-Industriesparte vereinbart. Neben JPMorgan rät auch Jefferies zum Kauf, mit einem Kursziel von 282 Euro.
Die Marken
Heidelberg Materials Aktie: 190 Euro als nächste Hürde
Charttechnisch nähert sich die Heidelberg Materials Aktie der Zone um 190 Euro. Darüber rückt die runde Marke von 200 Euro in den Blick. Nach unten bildet der Mittwochsschluss bei 181,55 Euro die erste Unterstützung. Seit dem Tief Anfang Oktober bei 137,85 Euro hat die Aktie rund 36 Prozent zugelegt.
Häufige Fragen zur Heidelberg Materials Aktie
Warum ist die Heidelberg Materials Aktie heute DAX Gewinner?
Die Top-Pick-Empfehlung von JPMorgan wirkt nach, dazu kommen die Markterholung und die Erwartung eines Rekordjahres.
Welche ISIN und WKN hat die Heidelberg Materials Aktie?
Die ISIN lautet DE0006047004, die WKN 604700, das Handelssymbol HEI. In den USA wird ein ADR unter HDELY gehandelt.
Welche Prognose hat Heidelberg Materials für 2026?
Ein operatives Ergebnis zwischen 3,40 und 3,65 Milliarden Euro.
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