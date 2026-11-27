Ausgerechnet in Europa setzt Heidelberg Materials nun den Schwerpunkt des erweiterten Sparprogramms. Das ist nachvollziehbar. Hinter dem guten Regionalergebnis stehen einzelne Märkte, in denen die Nachfrage weiterhin schwach ist. Läuft ein Zementwerk dauerhaft deutlich unter seiner Kapazität, verteuern sich die produzierten Tonnen. Kann der Konzern Bestellungen auf besser ausgelastete Werke verteilen, wirkt die Entlastung auch dann, wenn der nächste Bauaufschwung auf sich warten lässt. Sie fällt allerdings geringer aus, wenn dafür längere Lieferfahrten nötig werden. Bei einem schweren Produkt mit vergleichsweise niedrigem Wert je Tonne kann schon die Entfernung zur Baustelle über die Wirtschaftlichkeit entscheiden.