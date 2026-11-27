Die Heidelberg Materials-Aktie (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker: HEI) lag am 27. November 2026 um 17:17 Uhr MEZ bei 187,00 Euro, ein Plus von 1,10 Euro oder 0,59%. Die spannendere Bewegung findet derzeit in den Werken des Baustoffkonzerns statt. Bis Ende 2028 will Heidelberg Materials weitere 300 Millionen Euro einsparen. Gleichzeitig will das Unternehmen in Schweden und Norwegen 106 Standorte für Sand, Kies und Schotter sowie 44 Asphaltwerke übernehmen. Ob diese Kombination aus Sparen und Zukaufen für Aktionäre aufgeht, lässt sich an einer einfachen Frage messen: Wie viel verdient der Konzern künftig an jedem Euro Umsatz?
Heidelberg Materials Aktie: 106 Abbaustandorte und 44 Asphaltwerke – was hinter dem Nordland-Deal steckt
Heidelberg Materials will weitere 300 Millionen Euro sparen – in Europa steigt die operative Marge bereits.
Mehr Baustoffe verkauft, etwas weniger je Umsatzeuro verdient
Im dritten Quartal 2026 setzte Heidelberg Materials 6,413 Milliarden Euro um, nach 5,807 Milliarden Euro im Vorjahr. Das entspricht einem Zuwachs von rund 10%. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs, vom Konzern als RCO bezeichnet, stieg um rund 9% von 1,179 auf 1,281 Milliarden Euro. Aus den beiden Zahlen ergibt sich ein Detail, das in den Wachstumsraten leicht untergeht. Von 100 Euro Umsatz blieben im laufenden Geschäft knapp 20 Euro übrig. Ein Jahr zuvor waren es noch rund 20,30 Euro. Der Konzern verdiente insgesamt deutlich mehr, seine operative Marge gab aber um etwa 0,3 Prozentpunkte nach.
Die Aufschlüsselung des Ergebniszuwachses spricht dennoch für die Qualität des Quartals. Höhere Absatzmengen trugen netto rund 61 Millionen Euro zum Anstieg bei. Weitere rund 18 Millionen Euro kamen hinzu, weil die Preisentwicklung die Kostensteigerungen mehr als ausglich. Veränderungen im Kreis der einbezogenen Gesellschaften steuerten rund 25 Millionen Euro bei. Der größte Beitrag kam damit aus höheren Mengen. Für einen Konzern, der Öfen, Steinbrüche und Mischanlagen auch bei schwacher Nachfrage unterhalten muss, ist das eine gute Nachricht: Besser ausgelastete Werke können ihre festen Kosten auf mehr verkaufte Tonnen verteilen.
Europa zeigt, was bessere Auslastung bewirken kann
Besonders deutlich wird der Unterschied in Europa. Hier stieg der Quartalsumsatz von 2,491 auf 2,611 Milliarden Euro. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs legte zugleich von 435 auf 499 Millionen Euro zu. Aus knapp 5% mehr Umsatz wurden rund 15% mehr operatives Ergebnis. Die entsprechende Marge verbesserte sich von rund 17,5% auf 19,1%. Europa verdiente also an jedem Euro Umsatz mehr als vor einem Jahr. Hinzu kam anhaltendes Wachstum in Nordamerika.
Ausgerechnet in Europa setzt Heidelberg Materials nun den Schwerpunkt des erweiterten Sparprogramms. Das ist nachvollziehbar. Hinter dem guten Regionalergebnis stehen einzelne Märkte, in denen die Nachfrage weiterhin schwach ist. Läuft ein Zementwerk dauerhaft deutlich unter seiner Kapazität, verteuern sich die produzierten Tonnen. Kann der Konzern Bestellungen auf besser ausgelastete Werke verteilen, wirkt die Entlastung auch dann, wenn der nächste Bauaufschwung auf sich warten lässt. Sie fällt allerdings geringer aus, wenn dafür längere Lieferfahrten nötig werden. Bei einem schweren Produkt mit vergleichsweise niedrigem Wert je Tonne kann schon die Entfernung zur Baustelle über die Wirtschaftlichkeit entscheiden.
Was die zusätzlichen 300 Millionen Euro wirklich bedeuten
Das bisherige Sparziel von 500 Millionen Euro dürfte Heidelberg Materials nach eigener Einschätzung bis Ende 2026 übertreffen. Vorstandschef Dominik von Achten will daran anknüpfen: Von den zusätzlichen 300 Millionen Euro bis Ende 2028 soll ungefähr die Hälfte 2027 und die andere Hälfte 2028 erreicht werden. Im Mittelpunkt stehen das europäische Netz von Klinker- und Zementwerken sowie technische Verbesserungen in der Produktion. Wie konkret der Umbau ist, zeigt die angekündigte Schließung des französischen Standorts Ranville.
Eine Größenordnung für Anleger liefert der Vergleich mit der aktuellen Ergebnisprognose. Die zusätzlichen 300 Millionen Euro entsprechen rund 8,5% des Mittelwerts der für 2026 erwarteten operativen Ergebnisspanne. Das ist für einen Konzern dieser Größe erheblich. Die Rechnung zeigt zugleich, wo überzogene Erwartungen entstehen könnten. Ein Teil der Einsparungen ist ausdrücklich dafür vorgesehen, steigende Kosten aufzufangen. Spart ein Werk beim Energieverbrauch, während Strom, Brennstoffe oder Transporte teurer werden, kann die Maßnahme wirtschaftlich erfolgreich sein, obwohl sich die Marge kaum bewegt.
Für die kommenden Berichte zählt deshalb, ob sich der Abstand zwischen Verkaufspreisen und Kosten verbessert und wie sich die verkauften Mengen entwickeln. Gerade bei einer Werksschließung können Umbaukosten früher anfallen als die erhofften Vorteile. Gelingt es dagegen, die Kostenbasis zu senken und die Kunden aus benachbarten Werken zuverlässig zu versorgen, bliebe mehr vom nächsten Nachfrageanstieg im Ergebnis hängen. Das wäre für die Aktie wertvoller als ein einmaliger Spareffekt zum Jahresende.
Warum 44 Asphaltwerke mehr über den Zukauf sagen als die Zahl der Standorte
Am 7. Oktober vereinbarte Heidelberg Materials die Übernahme des schwedischen und norwegischen Zuschlagstoff- und Asphaltgeschäfts der NCC-Industriesparte. Zum vereinbarten Paket gehören 106 Standorte für Zuschlagstoffe und 44 Heißasphaltwerke. Die Unterschrift erfolgte nach Ende des dritten Quartals. Den Ergebnisanstieg der Monate Juli bis September hat dieser Zukauf also nicht verursacht.
Der wirtschaftliche Reiz wird deutlich, wenn man den Weg einer Tonne Schotter verfolgt. Sie wird abgebaut, aufbereitet und beispielsweise in einem Asphaltwerk zusammen mit weiteren Bestandteilen zu Straßenbelag verarbeitet. Liegen Abbaustätte, Mischwerk und Straßenbaustelle günstig zueinander, spart das Frachtkosten und erleichtert verlässliche Lieferzeiten. Ein vorhandenes Asphaltwerk kann zudem ein regelmäßiger Abnehmer für einen nahe gelegenen Steinbruch sein. Genau darin liegt der mögliche Vorteil der Kombination: Heidelberg Materials könnte künftig an mehreren Schritten desselben regionalen Bauauftrags verdienen.
Ob das aufgeht, entscheidet sich vor Ort. Ein zusätzlicher Steinbruch ist besonders attraktiv, wenn seine Reserven langfristig nutzbar sind und genügend Kunden in wirtschaftlicher Reichweite liegen. Eine Asphaltanlage braucht wiederum ausreichend Straßenbau- und Instandhaltungsaufträge in ihrer Umgebung. Fallen Projekte aus oder werden Ausschreibungen verschoben, verteilt sich die Nachfrage auf weniger Lieferungen, während Personal und Anlagen weiter bezahlt werden müssen. Für Aktionäre wird daher die Rendite des eingesetzten Kapitals aussagekräftiger sein als die reine Zahl hinzugekommener Werke.
Die Jahresprognose gibt Anlegern einen konkreten Prüfstein
Für 2026 erwartet Heidelberg Materials unverändert ein Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs von 3,40 bis 3,65 Milliarden Euro. Nach den ersten neun Monaten standen rund 2,53 Milliarden Euro zu Buche. Um das untere Ende der Prognose zu erreichen, braucht der Konzern im Schlussquartal folglich rund 870 Millionen Euro. Für das obere Ende wären etwa 1,12 Milliarden Euro nötig. Die Differenz von 250 Millionen Euro zeigt, wie viel für das Jahresergebnis noch davon abhängt, welche Mengen sich vor dem Winter ausliefern lassen und zu welchen Preisen.
Auch für die Übernahmen liefert der Vorstand einen Maßstab: Die Rendite auf das investierte Kapital soll 2026 leicht über 10% liegen. Eine Akquisition kann den Umsatz unmittelbar vergrößern. Für die Eigentümer entsteht daraus erst dann ein wirtschaftlicher Vorteil, wenn die erworbenen Betriebe auf Dauer genügend verdienen, um Kaufpreis, notwendige Investitionen und Finanzierung zu rechtfertigen. Das gilt umso mehr, als Heidelberg Materials gleichzeitig Geld in die Modernisierung seiner Zementproduktion steckt.
Was bei 187 Euro für die Aktie spricht
Die Einschätzung fällt vorsichtig bullish aus. Das stärkste Argument ist die bereits sichtbare Ergebnisverbesserung in Europa. Dort hat Heidelberg Materials gezeigt, dass selbst ein moderates Umsatzplus einen deutlich größeren Gewinnzuwachs ermöglichen kann. Die nächste Sparrunde bietet die Chance, diesen Effekt über einzelne gute Quartale hinaus zu verlängern. In Nordeuropa eröffnet die geplante Verbindung von Steinbrüchen und Asphaltwerken einen zweiten Weg, die Ertragskraft zu steigern.
Der Gegenbeweis wäre ebenso greifbar: Würden die Absatzmengen wieder fallen, teurere Transporte die Einsparungen aufzehren oder neue Standorte dauerhaft zu wenig verdienen, verlöre die positive Einschätzung an Gewicht. Bei 187 Euro hängt die Attraktivität der Aktie deshalb vor allem an der Umsetzung. Der nächste Jahresabschluss kann bereits zeigen, ob Heidelberg Materials die ersten 500 Millionen Euro Einsparungen wie angekündigt übertrifft. Wie viel davon die Aktionäre haben, verrät anschließend die Marge.
Schick die Analyse dem Freund, der bei "mehr Schotter" sofort an sein Depot denkt. Bei Heidelberg Materials darf er ausnahmsweise auch den Steinbruch meinen.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 27. November 2026
Disclaimer
Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.