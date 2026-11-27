HDC-Holdings-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 12,29 Prozent – Bauholding zum Schnäppchenpreis gefragt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:06 1 Min.

Die HDC-Holdings-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Die Holding des Baukonzerns HDC Hyundai Development steigt um 12,29 Prozent auf 21.200 Won. Bauwerte gewannen in Seoul 5,53 Prozent.

Die HDC-Holdings-Aktie (ISIN: KR7012630000, KRX-Kürzel: 012630) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier der Holding schloss in Seoul bei 21.200 Won und damit 12,29 Prozent über dem Vortag. 012630 012630 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 012630 — — — Tagesplus der HDC-Holdings-Aktie +12,29 % Schlusskurs in Seoul 21.200 KRW Kurs-Gewinn-Verhältnis der letzten zwölf Monate 2,2 Bausektor im KOSPI +5,53 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView und Yonhap, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursgewinn Warum der KOSPI Composite Index Gewinner HDC Holdings heute steigt Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden. Die Aktie folgte dem Bausektor, der im KOSPI 5,53 Prozent gewann. HDC Holdings ist die Dachgesellschaft der HDC-Gruppe mit dem Wohnungsbauer HDC Hyundai Development als wichtigster Beteiligung. Holdings mit sehr niedriger Bewertung waren in der Erholung besonders gefragt: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei gut 2. Im Gesamtmarkt kauften ausländische Investoren netto für rund 1,13 Billionen Won, der KOSPI Composite Index gewann 4,34 Prozent. Was den KOSPI Composite Index Gewinner bremsen kann Zinsen: Höhere Leitzinsen belasten den Wohnungsbau.

Holdingabschlag: Koreanische Holdings notieren oft dauerhaft unter ihrem Substanzwert.

Kein eigener Auslöser: Der Anstieg folgt dem Sektor. Häufige Fragen zur HDC-Holdings-Aktie Warum ist die HDC-Holdings-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die HDC-Holdings-Aktie stieg um 12,29 Prozent auf 21.200 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Bauwerte waren insgesamt gefragt. Fazit: Niedrig bewertet, zinsabhängig Die HDC-Holdings-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Gewinnern des Tages. Die Bewertung ist niedrig, das Geschäft hängt am Wohnungsbau und damit an den Zinsen.

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