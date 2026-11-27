HD-Hyundai-Marine-Engine-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 12,72 Prozent – Schiffsmotoren laufen wieder hoch

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:06 1 Min.

Die HD-Hyundai-Marine-Engine-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Der Hersteller von Schiffsmotoren steigt um 12,72 Prozent auf 34.550 Won. Die Maschinenbranche gewann in Seoul 7,39 Prozent.

Die HD-Hyundai-Marine-Engine-Aktie (ISIN: KR7071970008, KRX-Kürzel: 071970) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier des Schiffsmotorenbauers schloss in Seoul bei 34.550 Won und damit 12,72 Prozent über dem Vortag. 071970 071970 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 071970 — — — Tagesplus der HD-Hyundai-Marine-Engine-Aktie +12,72 % Schlusskurs in Seoul 34.550 KRW Branche Maschinen und Ausrüstung im KOSPI +7,39 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView und Yonhap, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursgewinn Warum der KOSPI Composite Index Gewinner HD Hyundai Marine Engine heute steigt Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden. Die Aktie folgte der Maschinenbranche, die im KOSPI 7,39 Prozent gewann, und der Erholung der Motorenbauer: STX Engine legte 12,69 Prozent zu. HD Hyundai Marine Engine, die frühere STX Heavy Industries, gehört seit 2024 zur Schiffbaugruppe HD Hyundai und baut im südkoreanischen Changwon große Zweitaktmotoren für Handelsschiffe. Die Branche war im Frühjahr stark gestiegen, weil Schiffsmotoren auch als Stromerzeuger für KI-Rechenzentren gehandelt wurden. Danach kam der Rückschlag: Im Juli kostete die Aktie noch mehr als 60.000 Won. Was den KOSPI Composite Index Gewinner bremsen kann Halbierter Kurs: Seit dem Sommer hat die Aktie rund die Hälfte verloren.

Kein eigener Auslöser: Der Anstieg folgt der Branche.

Zyklus: Das Geschäft hängt an den Bestellungen der Werften. Häufige Fragen zur HD-Hyundai-Marine-Engine-Aktie Warum ist die HD-Hyundai-Marine-Engine-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die HD-Hyundai-Marine-Engine-Aktie stieg um 12,72 Prozent auf 34.550 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Maschinen- und Motorenwerte waren insgesamt gefragt. Fazit: Erholung nach tiefem Fall Die HD-Hyundai-Marine-Engine-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Gewinnern des Tages. Nach der Halbierung seit dem Sommer greifen Käufer wieder zu. Ein eigener Impuls fehlt.

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