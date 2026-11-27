Der Bundestag hat den Bundeshaushalt 2027 am Freitag, 27. November 2026, in namentlicher Abstimmung beschlossen. Nach Angaben von dpa stimmten 317 Abgeordnete dafür und 260 dagegen. Der Kernhaushalt umfasst 556 Milliarden Euro, 123 Milliarden Euro davon werden über Kredite finanziert; mit den Sondertöpfen summieren sich die neuen Schulden auf rund 210 Milliarden Euro. An der Börse hatte die Nachricht sich zuvor angekündigt: Der DAX (ISIN DE0008469008) stand um 12:10 Uhr MEZ bei 25.429,03 Punkten, ein Plus von 0,85 Prozent (finanzen.at, Xetra). Die Hochtief Aktie (ISIN DE0006070006) gehörte mit rund 344 Euro und einem Plus von etwa 2,6 Prozent zu den Gewinnern.
Haushalt 2027 beschlossen: 556 Milliarden Euro, 210 Milliarden Schulden – was bleibt für Hochtief und den DAX?
Der Bundestag hat den Etat 2027 verabschiedet: Rekordausgaben, fast 140 Milliarden Euro für Verteidigung, rund 210 Milliarden Euro neue Kredite samt Sondertöpfen. Eine Umfrage zeigt breite Skepsis. Was nach dem Beschluss offen bleibt und was Anleger bei Hochtief Aktie, Bauaktien und Rüstungsaktien beobachten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hochtief AG
- Wertpapier
- Hochtief Aktie (Xetra: HOT)
- ISIN
- DE0006070006
- Kurs
- rund 344 € (+2,6 %)
- DAX
- 25.429,03 Punkte (+0,85 %)
Stand: 27.11.2026, Xetra, ca. 12:10 Uhr MEZ; finanzen.at, finanzen.net
Der Beschluss
Was steht im Haushalt 2027 – und wer hat zugestimmt?
Der Etat liegt rund 31 Milliarden Euro über dem von 2026. Mehr als ein Drittel der Ausgaben fließt in Arbeit und Soziales. Die Verteidigung steigt auf fast 140 Milliarden Euro, für die Unterstützung der Ukraine sind 12 Milliarden Euro vorgesehen (ZDFheute, dpa). Hinzu kommen Kredite aus Sondertöpfen: 57,8 Milliarden Euro für Infrastruktur und Klimaschutz sowie 29,6 Milliarden Euro für die Bundeswehr (t-online/dpa).
Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte in der Debatte laut dpa: „Deswegen muss 2027 das Jahr der privaten Investitionen werden.“ Er räumte zugleich ein, man werde „nicht drumherum kommen“, den Menschen auch etwas zuzumuten. Kanzler Friedrich Merz (CDU) sagte, der Prozess habe „sicher keinen Schönheitspreis“ verdient.
|Position
|Wert
|Kernhaushalt
|556 Mrd. €
|Kreditfinanziert (Kernhaushalt)
|123 Mrd. €
|Sondertopf Infrastruktur und Klimaschutz
|57,8 Mrd. €
|Sondertopf Bundeswehr
|29,6 Mrd. €
|Verteidigung
|fast 140 Mrd. €
|Ukraine-Unterstützung
|12 Mrd. €
Quelle: ZDFheute, t-online/dpa, DWN/dpa (alle 27.11.2026)
Die Stimmung
Wie sehen die Deutschen die neuen Schulden – und was heißt das politisch?
Laut ZDF-Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen lehnen 59 Prozent der Befragten die geplante Neuverschuldung ab, 35 Prozent halten sie für richtig. Befragt wurden vom 24. bis 26. November 1.245 Wahlberechtigte; bei Unionsanhängern sind 48 Prozent dagegen (DWN/dpa). Für die Koalition aus CDU/CSU und SPD ist das ein Warnsignal, für Anleger vor allem ein Hinweis, wie knapp der politische Spielraum für weitere Kredite werden kann. Die Linke-Chefin Ines Schwerdtner kritisierte in der Debatte, die Koalition ignoriere akute „Ernstfälle“. Die Position der Koalition lautet dagegen: Ohne Kredite seien Verteidigung und Infrastruktur nicht zu finanzieren.
Die Börse
Welche Aktien profitieren vom Haushalt 2027 – Hochtief, Bau und Rüstung?
Der Infrastruktur-Sondertopf mit 57,8 Milliarden Euro ist für Bauaktien der wichtigste Posten. Die Hochtief Aktie gilt wegen ihres Geschäfts mit Verkehrs- und Energieprojekten als Wert, bei dem sich politische Mittel in Aufträge übersetzen können. Der Bundeswehr-Sondertopf und der Verteidigungsetat von fast 140 Milliarden Euro betreffen Rüstungsaktien wie Rheinmetall oder Hensoldt. Entscheidend ist dabei weniger die Summe im Gesetz als der Abruf: Aufträge entstehen erst durch Ausschreibungen und Verträge.
Einschätzung der Redaktion: Ein direkter Beleg, dass der Haushaltsbeschluss die Kurse bewegt hat, liegt nicht vor. Am Mittag stützten auch die Erholung der Technologiewerte und Unternehmensnachrichten wie die gesenkten Mittelfristziele bei Rheinmetall den DAX.
Offene Punkte
Was ist nach dem Beschluss noch ungeklärt – und was kommt 2028?
Nach dpa-Angaben bleiben mehrere Fragen offen. Die Stromsteuersenkung für alle kostet 5 Milliarden Euro und ist bisher nur für 2027 finanziert; zwischen Union und SPD ist sie umstritten. Die Einkommensteuerreform ist bislang nicht beschlossen. Der Haushalt 2028 gilt als „noch herausfordernder“, die SPD-Fraktion schlägt einen Subventionsabbau über 10 Milliarden Euro vor. Das Begleitgesetz bringt zudem höhere Steuern auf Spirituosen (plus 20 Prozent) und eine Zuckersteuer ab 2028 mit 25, 30 oder 35 Cent je Liter.
Häufige Fragen
Was Leser zum Haushalt 2027 wissen wollen
Wie hoch ist der Bundeshaushalt 2027? Der Kernhaushalt beträgt rund 556 Milliarden Euro, mit Sondertöpfen kommen rund 210 Milliarden Euro neue Kredite zusammen.
Wie hat der Bundestag abgestimmt? Laut dpa mit 317 Ja- und 260 Nein-Stimmen in namentlicher Abstimmung.
Was bedeutet der Haushalt für die Hochtief Aktie? Der Sondertopf für Infrastruktur von 57,8 Milliarden Euro kann Aufträge anschieben; ein belegter Kurseffekt des Beschlusses liegt nicht vor.
Was steht 2028 an? Die Koalition rechnet mit einem noch schwierigeren Haushalt; Stromsteuer und Einkommensteuerreform sind offen.
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