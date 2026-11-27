Wie hoch ist der Bundeshaushalt 2027? Der Kernhaushalt beträgt rund 556 Milliarden Euro, mit Sondertöpfen kommen rund 210 Milliarden Euro neue Kredite zusammen.

Wie hat der Bundestag abgestimmt? Laut dpa mit 317 Ja- und 260 Nein-Stimmen in namentlicher Abstimmung.

Was bedeutet der Haushalt für die Hochtief Aktie? Der Sondertopf für Infrastruktur von 57,8 Milliarden Euro kann Aufträge anschieben; ein belegter Kurseffekt des Beschlusses liegt nicht vor.

Was steht 2028 an? Die Koalition rechnet mit einem noch schwierigeren Haushalt; Stromsteuer und Einkommensteuerreform sind offen.