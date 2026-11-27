Warum ist die Hanwha-Systems-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die Hanwha-Systems-Aktie stieg um 13,76 Prozent auf 55.800 Won, weil ein Angriff auf eine saudische Raffinerie die Spannungen im Nahen Osten verschärfte und Rüstungswerte antrieb.

Wie weit liegt die Aktie unter ihrem Hoch?

Das 52-Wochen-Hoch lag bei 184.000 Won, der Schlusskurs vom Freitag bei 55.800 Won.