Die Hanwha-Systems-Aktie (ISIN: KR7272210006, KRX-Kürzel: 272210) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier des Spezialisten für Rüstungselektronik schloss in Seoul bei 55.800 Won und damit 13,76 Prozent über dem Vortag. Schon in der ersten halben Stunde lag die Aktie mehr als 10 Prozent im Plus.
Hanwha-Systems-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 13,76 Prozent – Angriff auf saudische Raffinerie treibt Rüstungswerte
Die Hanwha-Systems-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Der Rüstungselektronik-Konzern steigt um 13,76 Prozent auf 55.800 Won. Auslöser sind neue Spannungen im Nahen Osten nach einem Angriff der Huthi auf eine saudische Raffinerie.
272210272210
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|272210
|—
|—
|—
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Hanwha Systems heute gefragt ist
Der Auslöser kam aus dem Nahen Osten: Berichten zufolge haben die Huthi im Jemen eine Raffinerie in Saudi-Arabien angegriffen. Die Sorge vor einer Ausweitung der Kämpfe ließ koreanische Rüstungswerte gemeinsam steigen, neben Hanwha Systems auch Korea Aerospace Industries und LIG. Hanwha Systems liefert Radar-, Sensor- und Führungssysteme und zählt Staaten am Golf zu den wichtigen Exportmärkten der koreanischen Rüstungsindustrie. Hinzu kam die Erholung des Gesamtmarkts mit einem Plus von 4,34 Prozent im KOSPI Composite Index.
Häufige Fragen zur Hanwha-Systems-Aktie
Warum ist die Hanwha-Systems-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?
Die Hanwha-Systems-Aktie stieg um 13,76 Prozent auf 55.800 Won, weil ein Angriff auf eine saudische Raffinerie die Spannungen im Nahen Osten verschärfte und Rüstungswerte antrieb.
Wie weit liegt die Aktie unter ihrem Hoch?
Das 52-Wochen-Hoch lag bei 184.000 Won, der Schlusskurs vom Freitag bei 55.800 Won.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.