Die Hanwha-Machinery-&-Service-Holdings-Aktie (ISIN: KR70220W0000, KRX-Kürzel: 0220W0) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den größten KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier schloss in Seoul bei 7.380 Won und damit 7,29 Prozent unter dem Vortag.
Hanwha-Machinery-&-Service-Holdings-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 7,29 Prozent – Börsenneuling verpasst die Rally
Die Hanwha-Machinery-&-Service-Holdings-Aktie gehört am Freitag zu den größten KOSPI Composite Index Verlierern: Die erst im August notierte Hanwha-Holding fällt um 7,29 Prozent auf 7.380 Won, während der Index 4,34 Prozent gewinnt.
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Die Gründe für den Kursverlust
Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Hanwha Machinery & Service Holdings gegen den Markt fällt
Eine Unternehmensmeldung als Auslöser haben wir nicht gefunden. Die Holding entstand aus der Aufspaltung des Hanwha-Konzerns und wird seit dem 25. August 2026 an der Korea Exchange gehandelt. Sie bündelt nach unserem Kenntnisstand die Technologie- und Dienstleistungstöchter der Gruppe, darunter Hanwha Vision und Hanwha Momentum sowie das Kaufhaus- und Hotelgeschäft. Genau diese konsumnahen Bereiche standen am Freitag unter Druck: Kaufhausaktien wie Shinsegae und Hyundai Department Store verloren im Handelsverlauf bis zu 8 Prozent, weil die jüngste Leitzinserhöhung und der starke Won die Konsumaussichten trüben. Die Gelder flossen stattdessen in Chip-, Batterie- und Brokerwerte.
Häufige Fragen zur Hanwha-Machinery-&-Service-Holdings-Aktie
Warum ist die Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?
Die Hanwha-Machinery-&-Service-Holdings-Aktie fiel um 7,29 Prozent auf 7.380 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, konsumnahe Werte waren am Freitag schwach.
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