Hanwha-Machinery-&-Service-Holdings-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 7,29 Prozent – Börsenneuling verpasst die Rally

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:07 2 Min.

Die Hanwha-Machinery-&-Service-Holdings-Aktie gehört am Freitag zu den größten KOSPI Composite Index Verlierern: Die erst im August notierte Hanwha-Holding fällt um 7,29 Prozent auf 7.380 Won, während der Index 4,34 Prozent gewinnt.

Die Hanwha-Machinery-&-Service-Holdings-Aktie (ISIN: KR70220W0000, KRX-Kürzel: 0220W0) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den größten KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier schloss in Seoul bei 7.380 Won und damit 7,29 Prozent unter dem Vortag. 0220W0 0220W0 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 0220W0 — — — Tagesminus der Aktie -7,29 % Schlusskurs in Seoul 7.380 KRW KOSPI Composite Index am Freitag +4,34 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Hanwha Machinery & Service Holdings gegen den Markt fällt Eine Unternehmensmeldung als Auslöser haben wir nicht gefunden. Die Holding entstand aus der Aufspaltung des Hanwha-Konzerns und wird seit dem 25. August 2026 an der Korea Exchange gehandelt. Sie bündelt nach unserem Kenntnisstand die Technologie- und Dienstleistungstöchter der Gruppe, darunter Hanwha Vision und Hanwha Momentum sowie das Kaufhaus- und Hotelgeschäft. Genau diese konsumnahen Bereiche standen am Freitag unter Druck: Kaufhausaktien wie Shinsegae und Hyundai Department Store verloren im Handelsverlauf bis zu 8 Prozent, weil die jüngste Leitzinserhöhung und der starke Won die Konsumaussichten trüben. Die Gelder flossen stattdessen in Chip-, Batterie- und Brokerwerte. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Junge Notierung: Für die Holding gibt es erst wenige Monate Kurshistorie und kaum Analystenabdeckung.

Konsum: Höhere Zinsen bremsen Handel und Freizeitgeschäft.

Holdingabschlag: Koreanische Holdings notieren oft deutlich unter ihrem Substanzwert. Häufige Fragen zur Hanwha-Machinery-&-Service-Holdings-Aktie Warum ist die Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die Hanwha-Machinery-&-Service-Holdings-Aktie fiel um 7,29 Prozent auf 7.380 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, konsumnahe Werte waren am Freitag schwach. Fazit: Abseits der Erholung Die Hanwha-Machinery-&-Service-Holdings-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Der junge Börsenwert stand auf der falschen Seite der Branchenrotation. Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.

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