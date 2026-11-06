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Hannover Rück Aktie auf Allzeithoch!

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 09:09 1 Min. HSBC Trinkaus & Burkhardt

Die Hannover Rück-Aktie erreicht ein neues Allzeithoch und eröffnet laut HSBC charttechnisches Potenzial bis rund 350 Euro.

Bild: Mehdi Mirzaie / Unsplash

Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Hannover Rück-Aktie (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker: HNR1) unter die Lupe. Jede Woche würden die Analysten die 160 Werte aus DAX®, MDAX® und SDAX® nach den Kriterien Momentum und "low volatility" filtern. Ihr Ziel sei es, trendstarke, trendstabile und zugleich schwankungsarme Titel zu selektieren. Gerade in solchen Marktphasen spiele diese Kombination ihre Stärken aus. Zusätzlich zur objektiven Auswertung würden die Analysten noch einen Abgleich mit dem konkreten Chartverlauf vornehmen. Auf dieser Basis hätten sie zuletzt die Hannover Rück-Aktie als spannenden Tradingkandidaten identifiziert. Mittlerweile entfalte die damals diskutierte trendbestätigende Flagge ihre Wirkung. Lohn der Mühen sei ein neues Allzeithoch oberhalb der Marke von 292,60 EUR. Rein rechnerisch halte die trendbestätigende Flaggenkonsolidierung perspektivisch ein Kursziel von rund 350 EUR bereit. Die Relative Stärke nach Levy sorge aktuell für zusätzlichen Rückenwind, denn mit einem Wert von 1,21 gehöre der Rückversicherer zu den absoluten Momentumtitel innerhalb des DAX®. Zur Gewinnsicherung könnten Anlegerinnen und Anleger den Stop-Loss auf das Niveau der oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 274,82 EUR) nachziehen. (Analyse vom 06.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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