Eigentlich läuft es fast zu gut. Die Hurrikan-Saison blieb ruhig, die Großschäden liegen deutlich unter Plan, der Gewinn steigt. Und doch hat die Hannover Rück Aktie zuletzt nachgegeben: Am Freitag, 27. November 2026, schloss sie auf Xetra bei 295,20 Euro, ein Minus von 0,81 Prozent. Der Grund liegt in einer Entscheidung, die typisch ist für den vorsichtigsten der großen Rückversicherer.
Hannover Rück Aktie: 470 Millionen Euro unter Schadenbudget – und trotzdem kein Kursfeuerwerk
Die Hannover Rück verdient mehr, bleibt weit unter ihrem Großschadenbudget und will Überschüsse lieber in die Bilanz stecken als ausweisen. Warum die Hannover Rück Aktie verhalten reagiert.
Hannover Rück SE · ISIN: DE0008402215 · WKN: 840221 · Handelssymbol: HNR1 · US-Handelssymbol: HVRRY
Die Zahlen
Mehr Gewinn, weniger Katastrophen
In den ersten neun Monaten verdiente die Hannover Rück 2,1 Milliarden Euro, 6,9 Prozent mehr als im Vorjahr; je Aktie waren es 17,42 Euro. Allein im dritten Quartal stieg der Überschuss auf 695 Millionen Euro und übertraf die Markterwartung um rund neun Prozent. Den Ausschlag gab ein Kapitalanlageergebnis, das sich mehr als verdoppelte.
Für Großschäden zahlte der Konzern bislang 1,32 Milliarden Euro, rund 470 Millionen weniger als anteilig budgetiert. Größter Einzelposten war ein Erdbeben in Kolumbien im August mit einem Nettoschaden von 215,7 Millionen Euro. Für mögliche Belastungen im Zusammenhang mit Iran-Risiken besteht eine Rückstellung von 200 Millionen Euro.
Die Hannover Rück könnte mehr Gewinn zeigen – und will es nicht. Wer Reserven baut statt Rekorde meldet, enttäuscht kurzfristig und beruhigt langfristig.
Die Strategie
Polster statt Prognoseanhebung
Bleibt die Großschadenbelastung 2026 erheblich unter dem Erwartungswert, will der Konzern die Bilanz weiter stärken. Das Gewinnziel von mindestens 2,7 Milliarden Euro soll also nicht allzu deutlich übertroffen werden. Rechnerisch fehlen im Schlussquartal noch rund 600 Millionen Euro. Die Solvenzquote lag zuletzt bei 242 Prozent und damit klar über der Zielmarke von mehr als 200 Prozent.
Die Kehrseite des ruhigen Jahres: Die Preise in der Rückversicherung bröckeln. Finanzvorstand Christian Hermelingmeier betonte, das Niveau sei weiterhin gut. Wie das Management die kommenden Jahre einschätzt, wollte es am 25. November auf dem Investorentag in London darlegen, auf dem auch die Strategieperiode bis 2029 Thema war. Analysten hatten vorab im Schnitt einen Gewinn von 2,85 Milliarden Euro für 2027 erwartet.
Für Aktionäre zählt am Ende die Ausschüttung. Laut Dividendenpolitik sollen rund 55 Prozent des Konzerngewinns nach IFRS ausgeschüttet werden.
Häufige Fragen zur Hannover Rück Aktie
Wo steht die Hannover Rück Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 295,20 Euro (minus 0,81 Prozent).
Wie hoch ist das Gewinnziel 2026?
Mindestens 2,7 Milliarden Euro Konzerngewinn.
Wann kommen die Jahreszahlen?
Am 11. März 2027.
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