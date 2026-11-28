Eigentlich läuft es fast zu gut. Die Hurrikan-Saison blieb ruhig, die Großschäden liegen deutlich unter Plan, der Gewinn steigt. Und doch hat die Hannover Rück Aktie zuletzt nachgegeben: Am Freitag, 27. November 2026, schloss sie auf Xetra bei 295,20 Euro, ein Minus von 0,81 Prozent. Der Grund liegt in einer Entscheidung, die typisch ist für den vorsichtigsten der großen Rückversicherer.