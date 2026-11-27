Sechs Immobilien wurden abgewertet, das drückte das Periodenergebnis ins Minus. Die Miet- und Pachterlöse gingen transaktionsbedingt leicht zurück. Für das Gesamtjahr erwartet Hamborner nun einen FFO von 42 bis 44 Mio. Euro, zuvor waren es 38 bis 42 Mio. Euro. Die Miet- und Pachterlöse sollen bei 88,5 bis 90,0 Mio. Euro liegen.

Getragen wird die höhere Prognose von erfolgreichen Vermietungen und teilweise geringeren Aufwendungen für Mietanreize, Mieterausbauten und Instandhaltung. Sie speist sich damit vor allem aus niedrigeren Ausgaben und nicht aus höheren Erlösen. Das Analysehaus MPCM bestätigte nach den Zahlen sein "Buy". Die vorläufigen Zahlen für 2026 hat Hamborner für Februar 2027 angekündigt.