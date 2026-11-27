Die HAMBORNER REIT Aktie gibt am Freitagmittag 1,46% auf 4,05 Euro nach und zählt zu den SDAX Verlierern. Eine eigene Meldung des Gewerbeimmobilien-Investors aus Duisburg gibt es nicht. Der Kurs bleibt damit nur knapp über der Marke von 4 Euro, obwohl das Unternehmen seine Prognose zuletzt angehoben hat.
HAMBORNER REIT Aktie: SDAX Verlierer am Mittag - Kurs bröckelt trotz höherer Prognose
Die HAMBORNER REIT Aktie fällt am Freitagmittag um 1,46% auf 4,05 Euro und ist SDAX Verlierer. Eine eigene Nachricht gibt es nicht, die angehobene FFO-Prognose stützt den Kurs bislang kaum.
Warum die HAMBORNER REIT Aktie als SDAX Verlierer nachgibt
Eine Unternehmensnachricht gibt es am Freitag nicht. Wahrscheinlich spielt die Marktstimmung eine Rolle: Zu Wochenmitte hatten Anleger aus Technologiewerten in Immobilienaktien umgeschichtet, nun fließt Geld nach Medienberichten wieder in Wachstumsbranchen und aus defensiven Titeln heraus. Das trifft einen Dividendenwert wie Hamborner besonders, zumal der Kurs am Mittwochabend mit 4,03 Euro nahe am Jahrestief stand.
Hinzu kommt, dass die Zahlen vom 10. November zwiespältig waren. Die Anhebung der Prognose kam, doch unter dem Strich stand ein Verlust.
Die Zahlen: Höhere Prognose, aber Abwertungen
|Kennzahl
|9M 2026
|Entwicklung
|Miet- und Pachterlöse
|67,3 Mio. Euro
|-0,9%
|FFO
|34,5 Mio. Euro
|-6,0%
|FFO je Aktie
|0,42 Euro
|-
|Periodenergebnis
|-11,8 Mio. Euro
|Verlust nach Abwertungen
Quelle: HAMBORNER REIT, Neunmonatszahlen vom 10.11.2026
Sechs Immobilien wurden abgewertet, das drückte das Periodenergebnis ins Minus. Die Miet- und Pachterlöse gingen transaktionsbedingt leicht zurück. Für das Gesamtjahr erwartet Hamborner nun einen FFO von 42 bis 44 Mio. Euro, zuvor waren es 38 bis 42 Mio. Euro. Die Miet- und Pachterlöse sollen bei 88,5 bis 90,0 Mio. Euro liegen.
Getragen wird die höhere Prognose von erfolgreichen Vermietungen und teilweise geringeren Aufwendungen für Mietanreize, Mieterausbauten und Instandhaltung. Sie speist sich damit vor allem aus niedrigeren Ausgaben und nicht aus höheren Erlösen. Das Analysehaus MPCM bestätigte nach den Zahlen sein "Buy". Die vorläufigen Zahlen für 2026 hat Hamborner für Februar 2027 angekündigt.
Häufige Fragen zur HAMBORNER REIT Aktie
Warum fällt die HAMBORNER REIT Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Marktstimmung und Gewinnmitnahmen im Immobiliensektor dürften den Kurs belasten.
Ist die HAMBORNER REIT Aktie SDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 1,46% auf 4,05 Euro gehört sie am Mittag zu den fünf größten SDAX Verlierern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der HAMBORNER REIT Aktie?
ISIN DE000A3H2333, WKN A3H233, Handelssymbol HABA (Xetra).
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