Hamborner REIT Aktie: SDAX Verlierer am Abend – drei Cent Minus, der Immobilienwert tritt auf der Stelle

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:08 2 Min.

Die Hamborner REIT Aktie gibt am Freitag um 0,73 Prozent auf 4,08 Euro nach und zählt zu den SDAX Verlierern. Der Rückgang ist gering und kommt ohne Nachricht zustande.

Ein Rückgang im Kleinformat: Die Hamborner REIT Aktie verliert am Freitag 0,73 Prozent auf 4,08 Euro und ist neuntgrößter SDAX Verlierer (Xetra-Schluss, comdirect). Das entspricht drei Cent. Der Xetra-Umsatz lag bei rund 290.000 Euro. HABA HABA — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr HABA — — — Schlusskurs der Hamborner REIT Aktie 4,08 € Tagesverlust, Platz 9 der SDAX Verlierer −0,73 % Kursverlust zum Vortag −0,03 € Xetra-Tagesumsatz 290.000 € Quelle : comdirect, 27.11.2026, 17:35 Uhr; Deutsche Börse Der Auslöser Warum fällt die Hamborner REIT Aktie heute? Eine Meldung aus Duisburg gibt es nicht. Die Hamborner REIT Aktie gehört zu den ruhigen Werten im Index und bewegt sich selten mehr als ein, zwei Prozent am Tag. Am Freitag fehlte ihr schlicht das Thema: Der SDAX stieg um 1,21 Prozent, getragen von Technologie- und Rüstungswerten. Immobilienaktien spielten keine Rolle. Dass ein so kleines Minus für die Liste der SDAX Verlierer reicht, sagt mehr über den Tag als über das Unternehmen. Nur wenige Werte im Index schlossen überhaupt nennenswert im Minus. Der Hintergrund Supermärkte und Büros, gebündelt im REIT Hamborner besitzt Nahversorgungsimmobilien wie Supermärkte, Fachmarktzentren und Baumärkte sowie Bürogebäude an deutschen Standorten. Als REIT ist die Gesellschaft von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit und muss dafür den Großteil ihres Gewinns ausschütten. Das macht die Hamborner REIT Aktie zu einem klassischen Dividendenpapier. Der Kurs hängt stark am Zinsniveau: Steigen die Renditen sicherer Anleihen, verliert die Ausschüttung an Reiz. Was für die Hamborner REIT Aktie spricht Lebensmittelhändler als Mieter gelten als krisenfest

Hohe Ausschüttungsquote durch den REIT-Status

Geringe Schwankungen im Vergleich zum Index Was Anleger bedenken sollten Büroimmobilien stehen strukturell unter Druck

Höhere Zinsen belasten Bewertung und Refinanzierung

Ohne Wachstum fehlt dem Kurs die Fantasie Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Hamborner REIT Aktie Warum ist Hamborner REIT heute SDAX Verlierer?

Ohne Nachricht. Der Kurs gibt bei geringem Umsatz um drei Cent nach, während Technologiewerte gefragt sind. Was bedeutet REIT?

Real Estate Investment Trust: eine steuerbegünstigte Immobiliengesellschaft, die den Großteil ihres Gewinns ausschütten muss. Hamborner REIT Aktie: ISIN DE000A3H2333, WKN A3H233, Börsenkürzel HABA. Fazit zur Hamborner REIT Aktie Die Hamborner REIT Aktie ist am Freitag SDAX Verlierer mit einem Minus, das kaum der Rede wert ist. Für den Titel zählen Zinsen und Dividende, nicht der Tageskurs.

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