Halma-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Sicherheitstechnik-Konzern steigt um 3,5 Prozent – Kurs auf dünner Basis

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:18 1 Min.

Die Halma-Aktie gehört am Freitag zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Tradegate-Kurs basiert allerdings auf minimalem Umsatz, die Londoner Notiz ist maßgeblich.

Halma-Aktie bei Tradegate, 41,84 Euro (16:44 Uhr) +3,46 % Kursgewinn je Aktie +1,40 Euro Handelsumsatz bei Tradegate 460 Euro Die Halma-Aktie steigt am Freitag bei Tradegate um 3,46 Prozent auf 41,84 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Umsatz lag bei nur 460 Euro. HLMA HLMA — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr HLMA — — — Die Hintergründe Gute Stimmung, kaum Handel Halma entwickelt Sicherheits-, Gesundheits- und Umwelttechnik. Der Freitag war an der Londoner Börse ein freundlicher Tag mit starken Bergbau- und Bankenwerten. Ein Halma-spezifischer Auslöser ist nicht belegt. Ob die Halma-Aktie in London tatsächlich ein Gewinner ist, zeigt erst der Londoner Handel. Was dagegen spricht Kaum Umsatz, der Kurs kann ein Ausreißer sein.

Keine Einzelnachricht belegt. Steckbrief Unternehmen Halma plc Symbol London HLMA Kurs 41,84 Euro Veränderung +3,46 % Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 16:44 Uhr Warum steigt die Halma-Aktie?

Wahrscheinlich Marktstimmung; ein konkreter Grund ist nicht belegt. Wie belastbar ist der Kurs?

Wegen 460 Euro Umsatz nur bedingt.

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