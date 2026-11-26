Rauchmelder, Gassensoren, Lasertechnik für Rechenzentren: Die Halma-Aktie (ISIN: GB0004052071, WKN: 865047, Symbol London: HLMA, Symbol Deutschland: H11, US-Symbol: HLMAF) steigt im Tradegate-Handel um 1,80 Prozent auf 40,78 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt die Aktie 3,12 Prozent höher bei 3.373 Pence.
Halma-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Rekordhalbjahr im Rücken, Technologie im Aufwind – der Sicherheitstechnik-Konzern steigt um 3 Prozent
Die Halma-Aktie gewinnt im Tradegate-Handel 1,80 Prozent auf 40,78 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern des Tages. In London schließt sie 3,1 Prozent höher bei 3.373 Pence. Die Technologiewerte erholen sich, und Halma hat erst eine Woche zuvor ein Rekordhalbjahr mit 15,8 Prozent Umsatzplus gemeldet.
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CBOE UK 100 Gewinner Halma
Warum die Halma-Aktie steigt: Technologiewerte drehen, die Zahlen stimmen
Eine neue Meldung gab es nicht. Die Aktie stieg mit dem Sektor – auf einem Fundament, das erst wenige Tage alt ist.
Am Mittwoch hatten Zweifel an den KI-Investitionen die Technologiewerte weltweit gedrückt. Am Donnerstag stabilisierte sich der Sektor, in Europa gewannen Technologieaktien knapp 2 Prozent. Der CBOE UK 100 Gewinner Halma ist mit seiner Photonik-Sparte, die optische Bauteile für Rechenzentren liefert, Teil dieser Geschichte und stieg deutlich stärker als der FTSE 100.
Im Rücken hat der Konzern frische Zahlen. Im ersten Geschäftshalbjahr bis Ende September stieg der Umsatz um 15,8 Prozent auf den Rekord von 1,43 Milliarden Pfund, der bereinigte Gewinn um 22,5 Prozent. Schon im September hatte Halma die Margenprognose für das Gesamtjahr auf 23,5 bis 24 Prozent angehoben.
Dezentrales Modell
Halma ist eine Gruppe spezialisierter Technikfirmen für Sicherheit, Umwelt und Medizin mit rund 9.000 Beschäftigten in mehr als 20 Ländern.
Zukäufe
Das Wachstum kommt auch über Übernahmen kleiner Spezialisten; das Management spricht von einer gut gefüllten Pipeline.
Währung
Das starke Pfund drückt bei der Umrechnung auf die ausgewiesenen Ergebnisse.
Steckbrief
- Unternehmen
- Halma plc
- Geschäft
- Sicherheits-, Umwelt- und Medizintechnik
- ISIN / WKN
- GB0004052071 / 865047
- Symbol London / Deutschland / USA
- HLMA / H11 / HLMAF
- Kurs Tradegate
- 40,78 Euro (+1,80 %)
- Kurs London
- 3.373 Pence (+3,12 %)
Stand: 26.11.2026, Tradegate laut Kursliste der Redaktion, 16:18 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Halma-Aktie
Warum ist die Halma-Aktie heute CBOE UK 100 Gewinner?
Weil sich die Technologiewerte erholen. Eine neue Unternehmensmeldung gab es nicht; die Halbjahreszahlen fielen eine Woche zuvor stark aus.
Was macht Halma?
Der Konzern bündelt spezialisierte Firmen für Sicherheitstechnik, Umweltanalytik, Medizintechnik und Photonik.
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