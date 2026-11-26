Am Mittwoch hatten Zweifel an den KI-Investitionen die Technologiewerte weltweit gedrückt. Am Donnerstag stabilisierte sich der Sektor, in Europa gewannen Technologieaktien knapp 2 Prozent. Der CBOE UK 100 Gewinner Halma ist mit seiner Photonik-Sparte, die optische Bauteile für Rechenzentren liefert, Teil dieser Geschichte und stieg deutlich stärker als der FTSE 100.

Im Rücken hat der Konzern frische Zahlen. Im ersten Geschäftshalbjahr bis Ende September stieg der Umsatz um 15,8 Prozent auf den Rekord von 1,43 Milliarden Pfund, der bereinigte Gewinn um 22,5 Prozent. Schon im September hatte Halma die Margenprognose für das Gesamtjahr auf 23,5 bis 24 Prozent angehoben.