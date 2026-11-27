Warum ist die Hae-In-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die Hae-In-Aktie stieg um 14,39 Prozent auf 6.520 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Maschinenwerte waren insgesamt gefragt.

Wie lautet die ISIN der Hae-In-Aktie?

Die ISIN lautet KR7003010006, das Kürzel an der Korea Exchange 003010.