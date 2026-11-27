Die Hae-In-Aktie (ISIN: KR7003010006, KRX-Kürzel: 003010) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier des Händlers für Baumaschinen und Motoren schloss in Seoul bei 6.520 Won und damit 14,39 Prozent über dem Vortag.
Hae-In-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 14,39 Prozent – Maschinenwerte im Aufwind
Die Hae-In-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Der Maschinenhändler steigt um 14,39 Prozent auf 6.520 Won. Die Maschinenbranche zählte in Seoul zu den stärksten Sektoren. Eine eigene Meldung gab es nicht.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Hae In heute steigt
Eine Unternehmensmeldung, die den Kurssprung erklärt, haben wir nicht gefunden. Die Aktie folgte der Branche: Maschinen und Ausrüstung gewannen im KOSPI 7,39 Prozent, die Bauwerte 5,53 Prozent. Der Gesamtmarkt legte 4,34 Prozent auf 4.915,68 Punkte zu, getragen von Käufen ausländischer Investoren über rund 1,13 Billionen Won und der Hoffnung auf einen größeren Marktstabilisierungsfonds. Bei einem Börsenwert von rund 45 Millionen US-Dollar genügen bei Hae In schon kleine Umsätze für große Ausschläge. Die Aktie war bereits im Oktober mit einem Kurssprung aufgefallen.
Häufige Fragen zur Hae-In-Aktie
Warum ist die Hae-In-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?
Die Hae-In-Aktie stieg um 14,39 Prozent auf 6.520 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Maschinenwerte waren insgesamt gefragt.
Wie lautet die ISIN der Hae-In-Aktie?
Die ISIN lautet KR7003010006, das Kürzel an der Korea Exchange 003010.
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