GSK-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Pharmakonzern fällt um 0,6 Prozent – Hoher Umsatz bei kleinem Minus

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min.

Die GSK-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Verlierern. Bei steigendem Gesamtmarkt gibt der defensive Pharmawert leicht nach, bei hohem Umsatz.

Bild: GSK

GSK-Aktie bei Xetra, 23,11 Euro (09:17 Uhr) −0,56 % Kursverlust je Aktie −0,13 Euro Umsatz bei Xetra bis 09:17 Uhr 116.509 Euro Die GSK-Aktie gibt am Freitagmorgen bei Xetra um 0,56 Prozent auf 23,11 Euro nach und gehört zu den CBOE UK 100 Verlierern. Der Umsatz von gut 116.000 Euro zeigt, dass es echten Handel gibt. Die Hintergründe Defensive ohne Rückenwind Der FTSE 100 lag gegen 9:17 Uhr MEZ 0,63 Prozent im Plus. In solchen Phasen stehen Pharmawerte wie GSK häufig weniger im Fokus. Eine belegte Studiennachricht, Zulassung oder Analystenmeldung zur GSK-Aktie am Freitag liegt nicht vor. Was dagegen spricht Das Minus unter einem Prozent ist kaum Signal.

Pharmawerte gelten als stabil, wenn Märkte schwanken. Steckbrief Unternehmen GSK plc ISIN GB00BN7SWP63 Symbol London GSK US-Symbol GSK (NYSE) Kurs 23,11 Euro Veränderung −0,56 % Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:17 Uhr Warum fällt die GSK-Aktie?

Vermutlich eine Umschichtung weg von Defensivwerten. Ist das Minus bedeutend?

Nein, es liegt unter einem Prozent.

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