Die GS-Retail-Aktie (ISIN: KR7007070006, KRX-Kürzel: 007070) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier des Betreibers der Convenience-Kette GS25 schloss in Seoul bei 21.400 Won und damit 2,06 Prozent unter dem Vortag.
GS-Retail-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 2,06 Prozent – GS25-Betreiber leidet mit dem Handel
Die GS-Retail-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Betreiber der Convenience-Kette GS25 fällt um 2,06 Prozent auf 21.400 Won. Handelsaktien litten unter Zins- und Konsumsorgen.
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Die Gründe für den Kursverlust
Warum der KOSPI Composite Index Verlierer GS Retail gegen den Markt fällt
Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. Der Handel gehörte am Freitag zu den schwachen Bereichen des Markts. Kaufhausaktien wie Shinsegae und Hyundai Department Store verloren im Handelsverlauf bis zu 8 Prozent, weil die Leitzinserhöhung die Sorge vor schwächerem Konsum schürt. Diese Stimmung erfasste nach unserer Einschätzung auch die Convenience-Ketten: GS Retail und der Wettbewerber BGF Retail gaben fast im Gleichschritt um rund 2 Prozent nach. Dazu kommt die Umschichtung aus defensiven Titeln in Chip-, Batterie- und Brokerwerte, die der Erholung des KOSPI Composite Index um 4,34 Prozent die Richtung gab.
Häufige Fragen zur GS-Retail-Aktie
Warum ist die GS-Retail-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?
Die GS-Retail-Aktie fiel um 2,06 Prozent auf 21.400 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Handelsaktien litten unter Zins- und Konsumsorgen.
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