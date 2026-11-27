GS-Retail-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 2,06 Prozent – GS25-Betreiber leidet mit dem Handel

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:22 1 Min.

Die GS-Retail-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Verlierern: Der Betreiber der Convenience-Kette GS25 fällt um 2,06 Prozent auf 21.400 Won. Handelsaktien litten unter Zins- und Konsumsorgen.

Die GS-Retail-Aktie (ISIN: KR7007070006, KRX-Kürzel: 007070) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Verlierern. Das Papier des Betreibers der Convenience-Kette GS25 schloss in Seoul bei 21.400 Won und damit 2,06 Prozent unter dem Vortag. 007070 007070 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 007070 — — — Tagesminus der GS-Retail-Aktie -2,06 % Schlusskurs in Seoul 21.400 KRW Wettbewerber BGF Retail am Freitag -2,17 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer GS Retail gegen den Markt fällt Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. Der Handel gehörte am Freitag zu den schwachen Bereichen des Markts. Kaufhausaktien wie Shinsegae und Hyundai Department Store verloren im Handelsverlauf bis zu 8 Prozent, weil die Leitzinserhöhung die Sorge vor schwächerem Konsum schürt. Diese Stimmung erfasste nach unserer Einschätzung auch die Convenience-Ketten: GS Retail und der Wettbewerber BGF Retail gaben fast im Gleichschritt um rund 2 Prozent nach. Dazu kommt die Umschichtung aus defensiven Titeln in Chip-, Batterie- und Brokerwerte, die der Erholung des KOSPI Composite Index um 4,34 Prozent die Richtung gab. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Konsum: Höhere Zinsen belasten die Kaufkraft.

Wettbewerb: Der Markt für Convenience Stores ist gesättigt.

Bewertung: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 21. Häufige Fragen zur GS-Retail-Aktie Warum ist die GS-Retail-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die GS-Retail-Aktie fiel um 2,06 Prozent auf 21.400 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Handelsaktien litten unter Zins- und Konsumsorgen. Fazit: Branchenschwäche, kein Einzelfall Die GS-Retail-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Verlierern des Tages. Das Minus folgt der Branche. Für den Handel zählt nun, wie die Verbraucher auf die Zinserhöhung reagieren.

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