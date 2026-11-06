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Großbritannien bereitet sich auf weitere Zinserhöhungen vor

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 10:51 1 Min. Oberbank

Die Bank of England verschärft ihren geldpolitischen Kurs und hebt den Leitzins von 3,75% auf 4,00% an: Notenbankchef Andrew Bailey warnt angesichts des anhaltenden Nahost-Konflikts vor weiteren Zinserhöhungen

Bild: Unsplash

Gestern erhöhte die Bank of England den Leitzins von 3,75 auf 4,00%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Gouverneur Andrew Bailey habe eine deutliche Warnung an die Märkte mitgeschickt. Die Erhöhung sei zwar kein Automatismus für eine unendliche Serie an Zinserhöhungen, aber solange der Nahost-Konflikt nicht gelöst sei, seien weitere Zinsschritte nach oben sehr wahrscheinlich. Das Britische Pfund verharre auf einem sehr starken Niveau von 0,8350.

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