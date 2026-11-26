Die Schreiben gehen an Mitglieder der strategischen Reserve, die unter bestimmten Voraussetzungen wieder zum Militärdienst verpflichtet werden können. Laut The Telegraph gab es eine solche Initiative seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Streeting begründete den Schritt mit der verschärften Bedrohungslage und nannte ihn eine „sinnvolle und notwendige Vorsichtsmaßnahme“; ein Krieg stehe nicht unmittelbar bevor. Das Ministerium stellte laut Berliner Zeitung (13:42 Uhr) klar, dass die Schreiben noch keinen Mobilisierungsbefehl darstellen.

Parallel läuft ein Gesetzgebungsverfahren: Die Altersgrenze für die Rückberufung soll auf 65 Jahre steigen, Reservisten sollen schon zur Vorbereitung militärischer Operationen eingesetzt werden können. Für bereits Ausgeschiedene soll das nach bisherigem Plan nur mit ausdrücklicher Zustimmung gelten. Die Änderungen brauchen noch die Zustimmung des Parlaments. Bis zu 1.000 Reservisten können laut Verteidigungsministerium im Frühjahr freiwillig an der Nato-Großübung „Steadfast Defender“ teilnehmen.