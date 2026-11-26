Die Grifols-Aktie (ISIN: ES0171996087, WKN: A2ABUQ, deutsches Handelssymbol: OZTA, US-Handelssymbol: GRFS (Nasdaq, ADR der B-Aktie)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Donnerstag bei 11,40 Euro und damit 3,03 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Grifols damit Platz sieben. Am Morgen hatte Grifols eine Dividende angekündigt.
Grifols-Aktie IBEX 35 Gewinner: Dividende angekündigt – Plasmaspezialist beendet die Verlustserie
Die Grifols-Aktie gehört zu den größten IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 3,03 Prozent auf 11,40 Euro belegt der Plasmaspezialist Platz sieben. Am Morgen kündigte Grifols eine Dividende von 0,15 Euro je Aktie an. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Erholungstag: alle 35 Werte im Plus
Neben der Markterholung hatte Grifols am Donnerstag eine eigene Nachricht: die Ankündigung einer Dividende.
Der spanische Leitindex hat den Kurssturz vom Mittwoch mehr als wettgemacht. Der IBEX 35 schloss am Donnerstag 2,27 Prozent höher bei 19.057,90 Punkten, ein Plus von 422,10 Punkten. Alle 35 Werte beendeten den Handel im Plus. Am Vortag war der Index noch um 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte gefallen und hatte ein Dreimonatstief markiert. Rückenwind kam von Aussagen aus den USA, wonach die geplanten Zölle weniger stark wirken könnten als befürchtet. Die Banken, die am Mittwoch besonders gelitten hatten, trugen die Erholung maßgeblich mit. Auch europaweit ging es aufwärts: Der Euro Stoxx 50 gewann knapp 2 Prozent und eroberte die Marke von 6.000 Punkten zurück. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen.
Die Gründe für den Kursgewinn
Dividende über 102 Millionen Euro bestätigt den Kurswechsel
Grifols teilte der spanischen Börsenaufsicht CNMV am Donnerstag mit, dass am 4. Dezember eine Bruttodividende von 0,15 Euro je Aktie aus dem Ergebnis 2026 gezahlt wird. Insgesamt schüttet der Konzern damit knapp 102,1 Millionen Euro aus. Ab dem 2. Dezember wird die Aktie ohne Dividendenanspruch gehandelt. Die Nachricht kam nach einer schwächeren Phase: Am 19. November hatte die Aktie 3,71 Prozent verloren und fünf Verlusttage in Folge verbucht.
Dividende von 0,15 Euro
Zahltag ist der 4. Dezember, Ex-Tag der 2. Dezember, Record Date der 3. Dezember.
Ende einer Verlustserie
Vor einer Woche hatte die Aktie fünf Verlusttage in Folge hinter sich.
Breite Erholung
Der IBEX 35 stieg um 2,27 Prozent, alle 35 Werte lagen im Plus.
Das Unternehmen
Grifols: weltweit führend bei Plasmaprodukten
Grifols mit Sitz in Sant Cugat del Vallès bei Barcelona stellt Medikamente aus Blutplasma her und gehört zu den führenden Anbietern weltweit. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 28,4 Prozent auf 390 Millionen Euro. Der Umsatz legte um 4,6 Prozent zu, das EBITDA um 5 Prozent.
Ganz ausgestanden ist die Unsicherheit nicht. Der Zollstreit mit den USA ist nicht beendet, und Anleger rechnen mit einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. In Spanien findet am 29. November die Parlamentswahl statt. Die Wall Street öffnet am Freitag nur verkürzt.
Häufige Fragen zur Grifols-Aktie
Warum ist die Grifols-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Grifols-Aktie stieg um 3,03 Prozent. Am Donnerstag kündigte Grifols eine Dividende von 0,15 Euro je Aktie an, die am 4. Dezember gezahlt wird. Dazu kam die breite Markterholung.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Grifols-Aktie?
Die ISIN lautet ES0171996087, die WKN A2ABUQ. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel OZTA gehandelt, in den USA unter GRFS (Nasdaq, ADR der B-Aktie).
Wie stark ist die Grifols-Aktie am Donnerstag gestiegen?
Die Grifols-Aktie schloss bei 11,40 Euro und damit 3,03 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (11,06 Euro).
Wann zahlt Grifols die Dividende?
Die Bruttodividende von 0,15 Euro je Aktie wird am 4. Dezember gezahlt. Letzter Handelstag mit Anspruch ist der 1. Dezember, ab dem 2. Dezember notiert die Aktie ex Dividende.
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