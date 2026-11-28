Die Erholung geht in den zweiten Monat: Die Grenke Aktie gewinnt vom 23. bis 27. November 6,46 Prozent und ist siebzehntgrößter SDAX Gewinner der Woche. Am Freitag schloss sie unverändert bei rund 11,54 Euro. Auf Monatssicht steht ein Plus von 15,40 Prozent.
Grenke Aktie SDAX Gewinner der Woche: 6,5 Prozent Plus – der Leasingspezialist wird gezielt gekauft
Die Grenke Aktie zählt zu den SDAX Gewinnern der Woche: Der Leasinganbieter aus Baden-Baden gewinnt 6,46 Prozent, auf Monatssicht sind es über 15 Prozent. Finanzwerte der zweiten Reihe sind gefragt. Unsere Wochenanalyse ordnet ein.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Grenke Aktie stärker steigt als der Index
Eine Meldung aus Baden-Baden gab es nicht. Die Grenke Aktie profitiert von einer besseren Stimmung für Finanzwerte aus der zweiten Reihe. Am Donnerstag standen mit der Deutschen Pfandbriefbank, Hypoport, Mutares und der Deutschen Beteiligungs AG gleich mehrere Finanztitel unter den SDAX Gewinnern, Grenke legte 4,53 Prozent zu. Schon am Mittwoch, als der Gesamtmarkt fiel, hatte der Titel auf der Gewinnerseite gestanden. Wer an schwachen wie an starken Tagen vorn liegt, wird offenbar gezielt gekauft.
Einordnung
Leasing für den Mittelstand
Grenke finanziert kleinen und mittleren Unternehmen Bürotechnik, IT, Maschinen und zunehmend auch E-Bikes und Medizintechnik. Die einzelnen Verträge sind klein, die Zahl ist groß. Entscheidend für das Ergebnis sind Neugeschäft, Marge und Ausfälle. In konjunkturell schwachen Phasen steigen die Insolvenzen bei den Kunden, das hatte die Risikovorsorge zuletzt erhöht und die Grenke Aktie belastet. Auf Jahressicht liegt sie rund ein Viertel im Minus.
Häufige Fragen zur Grenke Aktie
Warum ist die Grenke Aktie SDAX Gewinner der Woche?
Sie steigt mit anderen Finanzwerten aus dem SDAX. Eine eigene Nachricht fehlt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Grenke Aktie?
ISIN DE000A161N30, WKN A161N3, Handelssymbol GLJ (Xetra).
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