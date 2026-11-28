Warum ist die Grenke Aktie SDAX Gewinner der Woche?

Sie steigt mit anderen Finanzwerten aus dem SDAX. Eine eigene Nachricht fehlt.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Grenke Aktie?

ISIN DE000A161N30, WKN A161N3, Handelssymbol GLJ (Xetra).