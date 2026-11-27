Die Grand City Properties Aktie verliert am Freitagmittag 0,95% auf 8,38 Euro und ist SDAX Verlierer. Nach dem steilen Anstieg der Vortage, mit dem sie bis Donnerstagmittag fast 13% zugelegt hatte, nehmen Anleger Gewinne mit. Eine eigene Nachricht gibt es nicht.
Grand City Properties Aktie: SDAX Verlierer am Mittag - Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung
Die Grand City Properties Aktie fällt am Freitagmittag um 0,95% auf 8,38 Euro und ist SDAX Verlierer. Nach fast 13% Plus in drei Tagen nehmen Anleger Gewinne mit.
Warum die Grand City Properties Aktie als SDAX Verlierer nachgibt
Eine Unternehmensmeldung gibt es am Freitag nicht. Wahrscheinlich realisieren Anleger nach dem Kurssprung Gewinne: Vom Dienstagsschluss bei rund 7,65 Euro ging es bis Donnerstagmittag auf 8,63 Euro nach oben. Hinzu kommt, dass Anleger Gelder, die zur Wochenmitte in Immobilienwerte geflossen waren, nach Medienberichten teilweise wieder in Technologie- und Wachstumswerte umschichten.
Trotz des Rückgangs liegt die Grand City Properties Aktie weiterhin rund 29% über dem 52-Wochen-Tief von 6,475 Euro vom 12. Oktober. Das Jahreshoch von 11,22 Euro stammt aus dem Februar.
Die LEG-Wette und die Zahlen
Treiber der Rally war der Einstieg bei LEG Immobilien. Grand City Properties hält mittlerweile 24,98% an dem Konkurrenten, nach 20,04% Mitte Oktober. Ein Pflichtangebot wäre erst ab 30% fällig. Das Management erwartet, dass der Beteiligungsertrag den operativen Gewinn spürbar stützt und das Wachstum bis ins Jahr 2027 trägt. Am 11. November hob der Konzern deshalb seine Prognose an.
|Kennzahl
|9M 2026
|Entwicklung
|Nettomieteinnahmen
|331 Mio. Euro
|+4%
|Bereinigtes EBITDA
|265 Mio. Euro
|+4%
|FFO I
|136 Mio. Euro
|-4%
|FFO I je Aktie
|0,77 Euro
|Vorjahr 0,80 Euro
|Periodengewinn
|182 Mio. Euro
|Vorjahr 410 Mio. Euro
Quelle: Grand City Properties, Neunmonatszahlen vom 11.11.2026
Das FFO I sank, weil höhere Finanzierungskosten, höhere Zuweisungen an Hybridanleihen-Inhaber und höhere Minderheitenanteile anfielen. Der Periodengewinn lag unter dem Vorjahr, in dem Neubewertungsgewinne und ein einmaliger latenter Steuerertrag das Ergebnis aufgebläht hatten. Für 2026 erwartet der Konzern nun ein FFO I von 185 bis 195 Mio. Euro, zuvor waren es 175 bis 185 Mio. Euro. Je Aktie sollen es 1,05 bis 1,11 Euro werden, die Dividende soll 0,53 bis 0,55 Euro je Aktie betragen.
Bei den Analysten ist das Bild gemischt: Berenberg stuft die Aktie mit "Buy" ein, Goldman Sachs mit "Neutral", Deutsche Bank Research und Jefferies mit "Hold". Die Kursziele von drei dieser vier Häuser liegen unter dem aktuellen Kurs.
Häufige Fragen zur Grand City Properties Aktie
Warum fällt die Grand City Properties Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Nach dem Anstieg von fast 13% seit Dienstag nehmen Anleger Gewinne mit.
Ist die Grand City Properties Aktie SDAX Verlierer?
Ja. Mit minus 0,95% auf 8,38 Euro gehört sie am Mittag zu den fünf größten SDAX Verlierern.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Grand City Properties Aktie?
ISIN LU0775917882, WKN A1JXCV, Handelssymbol GYC (Xetra).
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