Das FFO I sank, weil höhere Finanzierungskosten, höhere Zuweisungen an Hybridanleihen-Inhaber und höhere Minderheitenanteile anfielen. Der Periodengewinn lag unter dem Vorjahr, in dem Neubewertungsgewinne und ein einmaliger latenter Steuerertrag das Ergebnis aufgebläht hatten. Für 2026 erwartet der Konzern nun ein FFO I von 185 bis 195 Mio. Euro, zuvor waren es 175 bis 185 Mio. Euro. Je Aktie sollen es 1,05 bis 1,11 Euro werden, die Dividende soll 0,53 bis 0,55 Euro je Aktie betragen.

Bei den Analysten ist das Bild gemischt: Berenberg stuft die Aktie mit "Buy" ein, Goldman Sachs mit "Neutral", Deutsche Bank Research und Jefferies mit "Hold". Die Kursziele von drei dieser vier Häuser liegen unter dem aktuellen Kurs.