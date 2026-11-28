Warum ist die Grand City Properties Aktie SDAX Gewinner der Woche?

Sie gewann 12,82 Prozent. Eine Unternehmensnachricht fehlt, der Grund der Käufe ist nicht belegt.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Grand City Properties Aktie?

ISIN LU0775917882, WKN A1JXCV, Handelssymbol GYC (Xetra).