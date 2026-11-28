Google und Nvidia besitzen SpaceX-Aktien für 103 Milliarden Dollar – wie Elon Musks Raketenkonzern die Bilanzen der Tech-Riesen bewegt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 09:38 3 Min.

Zwei der wertvollsten Konzerne der Welt sind Großaktionäre von SpaceX. Alphabet hält 555 Millionen Aktien, Nvidia 130 Millionen, zusammen waren sie Ende September 103 Milliarden Dollar wert. Auch Hedgefonds wie Appaloosa und Third Point haben nachgekauft. Wer wie viel hält, mit ISIN und US-Handelssymbol, und was der Kursrückgang für Alphabet und Nvidia bedeutet.

SpaceX ist seit Juni an der Börse, und zwei der größten Aktionäre sind keine Fonds, sondern Technologiekonzerne. Google stieg vor gut zehn Jahren ein, Nvidia über seine Beteiligung an Musks KI-Firma xAI, die in SpaceX aufging. Die Pflichtmeldungen an die US-Börsenaufsicht zum 30. September zeigen, wie groß diese Pakete sind. Wert der SpaceX-Aktien von Alphabet und Nvidia zusammen 103,4 Mrd. $ SpaceX-Aktien beider Konzerne 685,5 Mio. Anteil von SpaceX am Depot von Alphabet 94,8 % Anteil von SpaceX am Depot von Nvidia 40,7 % Quelle : Form 13F von Alphabet und Nvidia zum 30. September 2026; eigene Rechnung Die Großaktionäre Zwei Konzerne, zwei Wege zu SpaceX 01 Alphabet – ISIN US02079K3059 · US-Handelssymbol GOOGL 555,0 Millionen SpaceX-Aktien im Wert von 83,7 Milliarden Dollar, im dritten Quartal um 3,85 Millionen Aktien aufgestockt. Das Paket macht fast das gesamte gemeldete Depot aus. Details im Alphabet Depot. 02 Nvidia – ISIN US67066G1040 · US-Handelssymbol NVDA 130,5 Millionen SpaceX-Aktien im Wert von 19,7 Milliarden Dollar, um 6,3 Prozent aufgestockt. Damit hat SpaceX Intel als größte Nvidia-Beteiligung abgelöst. Details im Nvidia Depot. Nvidia-Chef Jensen Huang hat die Beteiligung früh begründet. Als er im Oktober 2025 über sein Engagement bei xAI sprach, sagte er, er bedauere nur, nicht mehr Geld gegeben zu haben. SpaceX nutzt für seine KI-Rechenzentren Nvidia-Chips, Nvidia ist also Lieferant und Aktionär zugleich. Die Kehrseite Wenn der Kurs fällt, fällt der Gewinn mit Am 30. September stand SpaceX rechnerisch bei knapp 151 Dollar. Ausgegeben wurde die Aktie im Juni zu 135 Dollar, am 24. November schloss sie bei 125,81 Dollar. Für Alphabet schlägt jede Bewegung direkt auf das Ergebnis durch. Im dritten Quartal lag das sonstige Ergebnis deshalb bei minus 8,2 Milliarden Dollar. Die Fonds Auch Hedgefonds haben zugegriffen Appaloosa von David Tepper: rund 3,9 Millionen Aktien, mehr als das Sechzehnfache des Vorquartals, im David Tepper Depot

Third Point von Dan Loeb: 980.400 Aktien, etwa das Fünffache, im Dan Loeb Depot

Duquesne von Stanley Druckenmiller: 202.125 Aktien, im Stanley Druckenmiller Depot. Er sieht eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 70 Prozent für Rechenzentren im All binnen zehn Jahren Was Anleger beachten sollten SpaceX notiert unter dem Ausgabepreis, die Pakete sind seit Ende September deutlich weniger wert

Für Alphabet-Aktionäre ist SpaceX eine versteckte Großposition mit direkter Wirkung auf den Gewinn

Die Meldungen zeigen den Stand vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX

Alphabet (Klasse A): ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA, US-Handelssymbol GOOGL

Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA Fazit: Die heimlichen Raketen-Aktionäre Wer Alphabet oder Nvidia besitzt, ist indirekt an SpaceX beteiligt, bei Alphabet sogar in großem Stil. Bisher hat das Milliarden an Buchgewinnen gebracht, seit dem Börsengang wirkt es in beide Richtungen. Die Bestände zeigen künftig das Alphabet Depot und das Nvidia Depot auf AktienCheck.

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