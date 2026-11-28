SpaceX ist seit Juni an der Börse, und zwei der größten Aktionäre sind keine Fonds, sondern Technologiekonzerne. Google stieg vor gut zehn Jahren ein, Nvidia über seine Beteiligung an Musks KI-Firma xAI, die in SpaceX aufging. Die Pflichtmeldungen an die US-Börsenaufsicht zum 30. September zeigen, wie groß diese Pakete sind.
Google und Nvidia besitzen SpaceX-Aktien für 103 Milliarden Dollar – wie Elon Musks Raketenkonzern die Bilanzen der Tech-Riesen bewegt
Zwei der wertvollsten Konzerne der Welt sind Großaktionäre von SpaceX. Alphabet hält 555 Millionen Aktien, Nvidia 130 Millionen, zusammen waren sie Ende September 103 Milliarden Dollar wert. Auch Hedgefonds wie Appaloosa und Third Point haben nachgekauft. Wer wie viel hält, mit ISIN und US-Handelssymbol, und was der Kursrückgang für Alphabet und Nvidia bedeutet.
Die Großaktionäre
Zwei Konzerne, zwei Wege zu SpaceX
Alphabet – ISIN US02079K3059 · US-Handelssymbol GOOGL
555,0 Millionen SpaceX-Aktien im Wert von 83,7 Milliarden Dollar, im dritten Quartal um 3,85 Millionen Aktien aufgestockt. Das Paket macht fast das gesamte gemeldete Depot aus. Details im Alphabet Depot.
Nvidia – ISIN US67066G1040 · US-Handelssymbol NVDA
130,5 Millionen SpaceX-Aktien im Wert von 19,7 Milliarden Dollar, um 6,3 Prozent aufgestockt. Damit hat SpaceX Intel als größte Nvidia-Beteiligung abgelöst. Details im Nvidia Depot.
Nvidia-Chef Jensen Huang hat die Beteiligung früh begründet. Als er im Oktober 2025 über sein Engagement bei xAI sprach, sagte er, er bedauere nur, nicht mehr Geld gegeben zu haben. SpaceX nutzt für seine KI-Rechenzentren Nvidia-Chips, Nvidia ist also Lieferant und Aktionär zugleich.
Bei fast allem, woran Elon beteiligt ist, möchte man auch beteiligt sein.
Die Kehrseite
Wenn der Kurs fällt, fällt der Gewinn mit
Am 30. September stand SpaceX rechnerisch bei knapp 151 Dollar. Ausgegeben wurde die Aktie im Juni zu 135 Dollar, am 24. November schloss sie bei 125,81 Dollar. Für Alphabet schlägt jede Bewegung direkt auf das Ergebnis durch. Im dritten Quartal lag das sonstige Ergebnis deshalb bei minus 8,2 Milliarden Dollar.
Vor allem wegen eines nicht realisierten Verlusts aus unserer Beteiligung an SpaceX.
Die Fonds
Auch Hedgefonds haben zugegriffen
Appaloosa von David Tepper: rund 3,9 Millionen Aktien, mehr als das Sechzehnfache des Vorquartals, im David Tepper Depot
Third Point von Dan Loeb: 980.400 Aktien, etwa das Fünffache, im Dan Loeb Depot
Duquesne von Stanley Druckenmiller: 202.125 Aktien, im Stanley Druckenmiller Depot. Er sieht eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 70 Prozent für Rechenzentren im All binnen zehn Jahren
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX
Alphabet (Klasse A): ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA, US-Handelssymbol GOOGL
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
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