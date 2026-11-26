Die Antwort liefern die Zinsen. Die US-Wirtschaft wuchs im dritten Quartal mit 4,3 Prozent aufs Jahr hochgerechnet, deutlich stärker als die erwarteten 3,5 bis 3,6 Prozent. Der Kern-PCE-Preisindex lag bei 3,3 Prozent, die Gesamt-Inflation bei 3,8 Prozent. Die Fed hat im September erstmals seit drei Jahren die Zinsen angehoben, und der Markt rechnet laut Kitco-Daten für die Sitzung am 8. und 9. Dezember mit einem weiteren Schritt um 25 Basispunkte nahezu fest ein. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen lag am Mittwochabend bei 4,845 Prozent.

Für Gold, das keine Zinsen abwirft, sind steigende Realzinsen Gegenwind. Dazu kommt ein Liquiditätseffekt: Nach Einschätzung von Ilya Spivak von Tastylive wird Gold zum Teil verkauft, um Geld für andere Positionen freizusetzen. Han Tan, Chefanalyst bei Bybit, sieht eine nachhaltige Erholung erst, wenn der Markt das Ende des Zinserhöhungszyklus erkennt. Hinzu kommen neue Zölle, die US-Präsident Donald Trump am Mittwoch auf Waren aus 14 großen Handelspartnern ankündigte, darunter China, Japan und die EU.