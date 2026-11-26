Der Goldpreis hat sich am Thanksgiving-Donnerstag von seinem Tief seit September 2025 erholt: Spot-Gold notierte um 11:11 Uhr GMT (12:11 Uhr MEZ) bei 3.564,06 US-Dollar je Feinunze, ein Minus von 0,5 Prozent zum Vortag, nachdem es am Mittwoch zeitweise unter die Marke von 3.500 Dollar gerutscht war (Quelle: Reuters via Kitco). Am Nachmittag meldete Kitco 3.569,70 Dollar (17:24 Uhr MEZ, minus 0,59 Prozent). Auslöser der Schwäche ist die Angst vor weiteren Zinserhöhungen der US-Notenbank; die Erholung speist sich vor allem aus Short-Eindeckungen in einem Markt, in dem die USA wegen des Feiertags fehlen. Eine Euro-Notierung je Feinunze lag in den ausgewerteten Quellen nicht vor; alle Gold-Kurse in diesem Beitrag sind US-Dollar-Preise.
Goldpreis: Erholung auf 3.564 Dollar nach dem Tief seit September 2025 – ist der Boden schon da?
Der Goldpreis springt in der dünnen Thanksgiving-Börse von einem Tief seit September 2025 zurück auf rund 3.564 US-Dollar je Feinunze. Die Zinserhöhung der Fed im Dezember gilt als gesetzt, Silber, Platin und Palladium ziehen mit.
Die Quellen weichen beim Mittwochstief leicht ab: Reuters spricht von einem Rutsch unter 3.500 Dollar, Kitco von einem Test der Unterstützung knapp über 3.400 Dollar. Klar ist die Richtung: Der Rohstoff Gold liegt so tief wie seit gut einem Jahr nicht mehr.
Warum fällt der Goldpreis trotz Inflation?
Die Antwort liefern die Zinsen. Die US-Wirtschaft wuchs im dritten Quartal mit 4,3 Prozent aufs Jahr hochgerechnet, deutlich stärker als die erwarteten 3,5 bis 3,6 Prozent. Der Kern-PCE-Preisindex lag bei 3,3 Prozent, die Gesamt-Inflation bei 3,8 Prozent. Die Fed hat im September erstmals seit drei Jahren die Zinsen angehoben, und der Markt rechnet laut Kitco-Daten für die Sitzung am 8. und 9. Dezember mit einem weiteren Schritt um 25 Basispunkte nahezu fest ein. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen lag am Mittwochabend bei 4,845 Prozent.
Für Gold, das keine Zinsen abwirft, sind steigende Realzinsen Gegenwind. Dazu kommt ein Liquiditätseffekt: Nach Einschätzung von Ilya Spivak von Tastylive wird Gold zum Teil verkauft, um Geld für andere Positionen freizusetzen. Han Tan, Chefanalyst bei Bybit, sieht eine nachhaltige Erholung erst, wenn der Markt das Ende des Zinserhöhungszyklus erkennt. Hinzu kommen neue Zölle, die US-Präsident Donald Trump am Mittwoch auf Waren aus 14 großen Handelspartnern ankündigte, darunter China, Japan und die EU.
|Edelmetall
|Preis je Feinunze
|Veränderung
|Gold
|3.564,06 USD
|−0,5 %
|Silber
|41,47 USD
|+0,6 %
|Platin
|1.295,31 USD
|+1,3 %
|Palladium
|875,45 USD
|+1,6 %
Spot-Preise, Stand 11:11 Uhr GMT (12:11 Uhr MEZ). Platin und Palladium: Tagesveränderung zum Vortag.
Quelle: Reuters via Kitco, The Library (Precious Metals Daily Briefing)
Wie stark ist der Silberpreis im Vergleich zu Gold?
Silber hängt weiter hinterher. Der Silberpreis lag bei 41,47 Dollar, das Gold-Silber-Verhältnis damit bei rund 86: Für eine Unze Gold bekommt man gut 85 Unzen Silber. Der COMEX-Kontrakt für November war am Mittwoch bei 40,05 Dollar abgerechnet worden, ein Minus von 1,74 Prozent und nach Angaben von The Library ein neues 52-Wochen-Tief. Platin und Palladium profitierten am Donnerstag am stärksten von der Short-Eindeckung: Platin legte um 1,3 Prozent zu, Palladium um 1,6 Prozent. Der World Platinum Investment Council hatte am 18. November für das dritte Quartal ein Platin-Defizit von 110.000 Unzen ausgewiesen, für das Gesamtjahr 2026 aber einen Überschuss von 468.000 Unzen.
Wer stützt den Goldpreis – und wer verkauft?
Auf der Käuferseite stehen die Zentralbanken: Laut World Gold Council kauften sie im dritten Quartal 2026 netto 321 Tonnen, seit Jahresbeginn 675 Tonnen. Der größte Gold-ETF, SPDR Gold Trust, hielt am 20. November noch 1.034,43 Tonnen, 3,71 Tonnen weniger als am Vortag. Aktuellere ETF-Daten lagen nicht vor. In der Terminmarkt-Statistik der CFTC (Stand 17. November) hielten Großspekulanten bei COMEX-Gold einen Netto-Long von 102.942 Kontrakten; das offene Interesse lag bei 407.834. Nach dem Stand von vor einer Woche war die Positionierung also weiter deutlich long, entsprechend anfällig für Zwangsverkäufe.
Die Analysten sind vorsichtig. Fawad Razaqzada von FOREX.com hält die kurzfristige Prognose nur tendenziell nach oben geneigt, solange kein klares höheres Hoch markiert ist; der Dollar sei der Schlüsselfaktor. David Morrison von Trade Nation fragt, ob die zehnmonatige Korrektur bei den Edelmetallen abgeschlossen ist. TD Securities hält es nach einer Reuters-Notiz für zu früh, einen Boden auszurufen, sieht langfristig aber einen Weg Richtung 5.000 Dollar je Unze in der zweiten Hälfte 2027. Das ist die Einschätzung dieser Häuser, keine Prognose von aktiencheck.de.
Was bedeutet das für Gold-Aktien und Minenwerte?
Gold-Aktien reagieren auf Preisbewegungen des Rohstoffs mit Hebel, nach oben wie nach unten. Am Donnerstagvormittag legten in London die Silberminenbetreiber Fresnillo und Endeavour Mining jeweils rund 4,2 Prozent zu (Stand 10:21 Uhr GMT, Quelle: Tradingpedia). Wer Barrick, Newmont oder Franco-Nevada beobachtet, schaut deshalb vor allem auf den Goldpreis relativ zu den Förderkosten der Unternehmen; die New Yorker Börse bleibt am Feiertag geschlossen, US-Kurse zeigen daher den Schlusskurs vom Mittwoch.
Was sollten Anleger beim Goldpreis jetzt beobachten?
Am Freitag, 27. November, endet der US-Handel verkürzt um 13 Uhr New Yorker Zeit, die Umsätze bleiben dünn. Am Sonntag, 29. November, tagt OPEC+, am Montag folgt die nächste CFTC-Statistik. Der US-Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember und die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember sind die nächsten großen Wegmarken für den Goldpreis.
Häufige Fragen zum Goldpreis
Wie hoch ist der Goldpreis aktuell? Spot-Gold notierte am 26. November um 12:11 Uhr MEZ bei 3.564 US-Dollar je Feinunze, Kitco nannte um 17:24 Uhr MEZ 3.569,70 Dollar.
Warum ist Gold zuletzt gefallen? Starke US-Konjunkturdaten, hartnäckige Inflation und die erwartete Zinserhöhung der Fed im Dezember machen zinslose Anlagen wie Gold weniger attraktiv.
Wie entwickeln sich Silber und Platin? Silber kostet rund 41,47 Dollar, Platin 1.295 Dollar und Palladium 875 Dollar je Feinunze; alle drei legten am Donnerstag zu.
Welche Termine sind für Gold wichtig? Der Jobs-Bericht am 4. Dezember und die Fed-Entscheidung am 9. Dezember.
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