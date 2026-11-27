Die Goldman-Sachs-Aktie (ISIN US38141G1040, WKN 920332, Symbol GOS, US-Symbol GS) ist vorbörslich einer der größten Dow Jones Gewinner. Laut vorbörslicher Kursanzeige (Stand 27.11.2026, 10:16 Uhr) steigt die Investmentbank um 28,81 US-Dollar beziehungsweise 3,60 % auf 829,84 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie 0,62 % tiefer bei 801,03 US-Dollar geschlossen, nachdem sie zeitweise auf ein Zwölfmonatstief von 772,74 US-Dollar gefallen war.
Goldman-Sachs-Aktie ist vorbörslich Dow Jones Gewinner: Erholung vom Zwölfmonatstief
Die Goldman-Sachs-Aktie steigt vorbörslich 3,60 % auf 829,84 US-Dollar und gehört zu den größten Dow Jones Gewinnern. Nach dem Absturz der vergangenen Wochen kehrt Risikobereitschaft zurück – die Zins- und KI-Sorgen aber bleiben.
Dow Jones Gewinner Nr. 3
Warum die Goldman-Sachs-Aktie vorbörslich zulegt
Die Goldman-Sachs-Aktie ist ein Hebel auf die Stimmung an den Finanzmärkten. Wenn Anleger wieder Risiken eingehen, profitiert die Investmentbank überdurchschnittlich.
Rückkehr der Risikobereitschaft
Die Terminkontrakte auf den Nasdaq 100 lagen am frühen Morgen rund 2,9 % im Plus, auf den S&P 500 rund 1,7 % und auf den Dow Jones rund 0,9 %. Das hilft Banken mit großem Handels- und Beratungsgeschäft.
Überverkauft nach schwachen Wochen
Yahoo Finance nennt als Belastung der vergangenen Tage Sorgen um die Finanzierung von KI-Projekten, steigende Zinserwartungen und Verkäufe von Hedgefonds. Am 20. November hatte die Aktie an einem Tag 6,71 % verloren.
Starke Zahlen im Rücken
Im dritten Quartal 2026 erzielte Goldman Sachs einen Gewinn von 17,01 US-Dollar je Aktie bei 18,68 Milliarden US-Dollar Umsatz. Die Erlöse im Aktiengeschäft stiegen laut Zacks um 72 % auf 6,44 Milliarden US-Dollar.
KI-Finanzierung bleibt gefragt
Konzernchef David Solomon sagte am 9. November, die Bereitschaft zur Finanzierung von KI-Infrastruktur sei trotz des Ausverkaufs weiter hoch.
Wichtig für die Einordnung: Vorbörsliche Kurse entstehen im dünnen Handel. Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Günstig bewertet, aber im Gegenwind
Mit rund 830 US-Dollar liegt die Goldman-Sachs-Aktie noch gut 28 % unter ihrem Zwölfmonatshoch. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt laut Robinhood bei rund 11,5. Ein günstiger Wert für eine Bank mit dieser Ertragskraft – der Markt preist jedoch Risiken ein: eine nach Einschätzung vieler Beobachter nahezu sichere Zinserhöhung im Dezember, mögliche Kreditausfälle bei KI-Projekten und einen Rückgang der Aktivität im Kapitalmarkt, falls die Technologieaktien weiter fallen.
FAQ
Häufige Fragen zur Goldman-Sachs-Aktie
Warum ist die Goldman-Sachs-Aktie vorbörslich Dow Jones Gewinner?
Anleger gehen nach dem Kursrutsch der vergangenen Wochen wieder mehr Risiko ein. Als Investmentbank profitiert Goldman Sachs überdurchschnittlich von steigenden Aktienkursen.
Wie hoch steht die Goldman-Sachs-Aktie vorbörslich?
Laut Kursanzeige bei 829,84 US-Dollar, 3,60 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch (801,03 US-Dollar).
Wie weit ist die Aktie vom Zwölfmonatstief entfernt?
Das Tief lag am 25. November bei 772,74 US-Dollar. Der vorbörsliche Kurs liegt gut 7 % darüber.
Welche ISIN und WKN hat die Goldman-Sachs-Aktie?
ISIN US38141G1040, WKN 920332. Handelssymbol in Deutschland GOS, in den USA GS (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Goldman Sachs Group, Inc.
- ISIN
- US38141G1040
- WKN
- 920332
- Handelssymbol
- GOS
- US-Handelssymbol
- GS (NYSE)
- Kurs
- 829,84 US-Dollar vorbörslich (+3,60 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 3 (vorbörslich) am 27.11.2026
Stand: 27.11.2026, Vorbörsliche Kursanzeige, Stand 10:16 Uhr
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