Mit rund 830 US-Dollar liegt die Goldman-Sachs-Aktie noch gut 28 % unter ihrem Zwölfmonatshoch. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt laut Robinhood bei rund 11,5. Ein günstiger Wert für eine Bank mit dieser Ertragskraft – der Markt preist jedoch Risiken ein: eine nach Einschätzung vieler Beobachter nahezu sichere Zinserhöhung im Dezember, mögliche Kreditausfälle bei KI-Projekten und einen Rückgang der Aktivität im Kapitalmarkt, falls die Technologieaktien weiter fallen.