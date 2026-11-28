Die Investmentbank, die vom Börsenboom lebt, meldet sich zurück. Nach einem Tief am 20. November stieg die Goldman Sachs Aktie am Black Friday um 1,48 Prozent auf 812,87 Dollar und gehörte zu den zehn stärksten Werten im Dow Jones. Die Zahlen des dritten Quartals hatten die Erwartungen deutlich übertroffen.
Goldman Sachs Aktie: Erlöse plus 23 Prozent, Kurs zurück über 800 Dollar – startet die Wall-Street-Bank die Jahresend-Rally?
17,01 Dollar Gewinn je Aktie, boomender Aktienhandel, Tiefpunkt am 20. November. Am Black Friday gehörte die Goldman Sachs Aktie zu den Top-Werten im Dow Jones. Was die Investmentbank antreibt.
The Goldman Sachs Group, Inc. · ISIN: US38141G1040 · WKN: 920332 · Handelssymbol: GOS · US-Handelssymbol: GS
Die Zahlen
Ein Quartal über den Erwartungen
Im dritten Quartal 2026 steigerte Goldman Sachs die Nettoerlöse um 23 Prozent auf 18,68 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn lag bei 5,29 Milliarden Dollar, der verwässerte Gewinn je Aktie bei 17,01 Dollar. Damit übertraf die Bank die Erwartungen deutlich; getragen wurde das Ergebnis unter anderem vom boomenden Aktienhandel. Gegenüber dem zweiten Quartal gingen die Erlöse allerdings um 8 Prozent zurück.
Goldman Sachs verdient am meisten, wenn an den Märkten viel passiert. Für die Goldman Sachs Aktie sind Börsengänge, Übernahmen und lebhafter Handel die wichtigsten Treiber.
Die Stimmen
Analysten gespalten
Barclays-Analyst Jason Goldberg bestätigte am 4. November die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 1.245 Dollar. UBS-Analystin Erika Najarian blieb am 2. November bei „Hold“ mit einem Kursziel von 1.000 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Goldman Sachs Aktie
Wie schloss die Goldman Sachs Aktie am Freitag?
Bei 812,87 Dollar, ein Plus von 1,48 Prozent.
Wie lief das dritte Quartal?
Die Nettoerlöse stiegen um 23 Prozent auf 18,68 Milliarden Dollar.
Wo lag das jüngste Tief?
Bei 773,70 Dollar am 20. November.
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