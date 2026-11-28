Wie schloss die Goldman Sachs Aktie am Freitag?

Bei 812,87 Dollar, ein Plus von 1,48 Prozent.

Wie lief das dritte Quartal?

Die Nettoerlöse stiegen um 23 Prozent auf 18,68 Milliarden Dollar.

Wo lag das jüngste Tief?

Bei 773,70 Dollar am 20. November.