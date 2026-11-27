Glencore-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Rohstoffriese zieht um 5,3 Prozent an – Hoher Umsatz stützt die Rally

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:15 1 Min.

Die Glencore-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Mit über 539.000 Euro Umsatz bei Tradegate ist die Bewegung gut unterlegt.

Bild: Glencore plc

Glencore-Aktie bei Tradegate, 5,61 Euro (18:03 Uhr) +5,25 % Kursgewinn je Aktie +0,28 Euro Handelsumsatz bei Tradegate 539.528 Euro Die Glencore-Aktie steigt am Freitag bei Tradegate um 5,25 Prozent auf 5,61 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Am Morgen lag das Plus noch bei 4,88 Prozent, der Handelsumsatz hat sich seither deutlich erhöht. Die Hintergründe Metalle geben die Richtung vor Alliance News meldete, dass Bergbauwerte am Freitag bei höheren Metallpreisen zulegten. Glencore ist als Mischkonzern aus Kupfer, Kobalt, Zink, Kohle und Rohstoffhandel breit aufgestellt und profitiert von solchen Phasen. Die Glencore-Aktie ist ein Dauergast bei den CBOE UK 100 Gewinnern, wenn Metalle anziehen. Am 18. November hatten fallende Metallpreise den Titel dagegen kräftig belastet. Was dagegen spricht Kupfer- und Kohlepreise bleiben schwankungsanfällig.

Die Rally basiert auf Sektorstimmung, nicht auf Unternehmensnachrichten. Steckbrief Unternehmen Glencore plc ISIN JE00B4T3BW64 Symbol London GLEN US-Symbol GLNCY (OTC) Kurs 5,61 Euro Veränderung +5,25 % Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 18:03 Uhr Warum steigt die Glencore-Aktie?

Höhere Metallpreise tragen die Bergbauwerte. Wie hoch ist der Umsatz?

Rund 539.500 Euro bei Tradegate.

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