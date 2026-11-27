Die Glencore-Aktie liegt am Freitagmorgen mit einem Plus von 4,88 Prozent auf 5,59 Euro an dritter Stelle der CBOE UK 100 Gewinner. Anders als bei manchem Nebenwert steht hinter dem Kurs echter Umsatz: Bei Tradegate wechselten bis 9:37 Uhr rund 294.000 Euro den Besitzer.
Glencore-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Rohstoffriese zieht um 4,9 Prozent an – Kupfer gibt die Richtung vor
Die Glencore-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Steigende Metallpreise und eine freundliche Börse tragen den Rohstoffkonzern.
Die Hintergründe
Metallpreise erholen sich
Am Donnerstag hatten laut Sharecast steigende Kupfer-, Silber- und Goldpreise die Bergbauwerte nach oben gezogen; Glencore, Anglo American, Antofagasta, Fresnillo und Rio Tinto legten zu. Der FTSE 100 schloss 1,75 Prozent höher bei 10.609,30 Punkten, am Freitag stützt eine starke Asien-Sitzung die Erwartungen. Gegen 9:17 Uhr MEZ lag der Index 0,63 Prozent im Plus.
Glencore ist als Mischkonzern aus Kupfer, Kobalt, Zink, Kohle und Rohstoffhandel besonders breit aufgestellt. Genau diese Hebelwirkung macht die Glencore-Aktie in Aufschwungphasen der Metallmärkte zum Dauergast bei den CBOE UK 100 Gewinnern.
Steckbrief
- Unternehmen
- Glencore plc
- ISIN
- JE00B4T3BW64
- Symbol London
- GLEN
- Symbol Deutschland
- 8GC
- US-Symbol
- GLNCY (OTC)
- Kurs
- 5,59 Euro
- Veränderung
- +4,88 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 09:37 Uhr
Warum steigt die Glencore-Aktie heute?
Metallpreise legen zu und die Risikostimmung an den Börsen ist nach der Asien-Rally gut.
Ist die Glencore-Aktie einer der CBOE UK 100 Gewinner?
Ja, mit +4,88 Prozent liegt sie bei Tradegate auf Rang drei der Liste.
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