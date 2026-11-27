Givaudan Aktie: SMI-Verlierer am Morgen – Erholung nach der Kartellstrafe stockt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:38 2 Min.

Die Givaudan Aktie fällt am Freitagmorgen um 0,72 Prozent auf 4.010,00 Franken und zählt zu den größten SMI-Verlierern. Der Aromen- und Riechstoffhersteller gibt den Großteil des Donnerstagsgewinns wieder ab.

Die Givaudan Aktie zählt am Freitagmorgen zu den größten SMI-Verlierern: Gegen 09.13 Uhr notiert das Papier des Genfer Aromen- und Riechstoffherstellers 0,72 Prozent tiefer bei 4.010,00 Franken. Gemeinsam mit Nestlé bildet Givaudan das Schlusslicht im Leitindex. Der SMI steigt dagegen um 0,29 Prozent auf 14.859,92 Punkte. SMI-Verlierer am Morgen Warum die Givaudan Aktie fällt Die Erholung vom Donnerstag hat nur einen Tag gehalten. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Schwäche folgt einem Muster, das die Nachrichtenagentur AWP am Morgen beschrieb: Wenig konjunkturabhängige Titel haben bei steigender Risikobereitschaft oft einen schweren Stand. Anleger greifen zu Technologie- und Finanzwerten und lassen defensive Aktien liegen. Vorbörslich war die Givaudan Aktie noch 0,1 Prozent höher gestellt worden, mit der Eröffnung drehte sie ins Minus. Givaudan Aktie am Freitagmorgen -0,72 % Kurs der Givaudan Aktie um 09.13 Uhr 4.010,00 CHF Tagesverlust je Aktie -29,00 CHF Gesamtbelastung aus dem Kartellverfahren rund 375 Mio. CHF Quelle : comdirect (27.11.2026, 09.13 Uhr), cash.ch, Givaudan Givaudan Aktie: Zurück am Niveau nach der Buße Am Mittwoch war die Givaudan Aktie nach den Kartellbußen der EU und Großbritanniens auf 4.002,00 Franken gefallen. Am Donnerstag gewann sie 37 Franken, nun gibt sie 29 Franken davon wieder ab. Der Kurs liegt damit nur noch knapp über dem Schluss vom Mittwoch. Zum 52-Wochen-Hoch bei 4.148,00 Franken, erreicht am Mittwochvormittag vor Bekanntgabe der Bußen, fehlen 3,3 Prozent. Was die Givaudan Aktie belastet Kartellbuße: Die EU-Kommission verhängte 252,4 Millionen Euro, die höchste Einzelstrafe im Verfahren. Givaudan beziffert die Gesamtbelastung auf rund 375 Millionen Franken.

Weitere Verfahren: Für Untersuchungen in anderen Ländern hat der Konzern 50 Millionen Franken zurückgestellt.

Rotation: Solange Anleger Zykliker bevorzugen, fehlt defensiven Titeln die Nachfrage. Ausblick: Wie geht es mit der Givaudan Aktie weiter? Operativ steht Givaudan gut da: Im dritten Quartal wuchs der Konzern organisch um 8,6 Prozent. Für den SMI-Verlierer vom Freitagmorgen ist die Marke von 4.000 Franken die nächste Bewährungsprobe. Die Jahreszahlen Ende Januar 2027 zeigen, wie die Buße verbucht wird. Stammdaten der genannten Unternehmen Givaudan SA: ISIN CH0010645932, WKN 938427, Handelssymbol GIVN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol GVDNY (OTC-ADR)

Nestlé S.A.: ISIN CH0038863350, WKN A0Q4DC, Handelssymbol NESN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol NSRGY (OTC-ADR)

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