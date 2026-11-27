Die Givaudan Aktie zählt am Freitagmorgen zu den größten SMI-Verlierern: Gegen 09.13 Uhr notiert das Papier des Genfer Aromen- und Riechstoffherstellers 0,72 Prozent tiefer bei 4.010,00 Franken. Gemeinsam mit Nestlé bildet Givaudan das Schlusslicht im Leitindex. Der SMI steigt dagegen um 0,29 Prozent auf 14.859,92 Punkte.
Givaudan Aktie: SMI-Verlierer am Morgen – Erholung nach der Kartellstrafe stockt
Die Givaudan Aktie fällt am Freitagmorgen um 0,72 Prozent auf 4.010,00 Franken und zählt zu den größten SMI-Verlierern. Der Aromen- und Riechstoffhersteller gibt den Großteil des Donnerstagsgewinns wieder ab.
SMI-Verlierer am Morgen
Warum die Givaudan Aktie fällt
Die Erholung vom Donnerstag hat nur einen Tag gehalten.
Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Schwäche folgt einem Muster, das die Nachrichtenagentur AWP am Morgen beschrieb: Wenig konjunkturabhängige Titel haben bei steigender Risikobereitschaft oft einen schweren Stand. Anleger greifen zu Technologie- und Finanzwerten und lassen defensive Aktien liegen. Vorbörslich war die Givaudan Aktie noch 0,1 Prozent höher gestellt worden, mit der Eröffnung drehte sie ins Minus.
Givaudan Aktie: Zurück am Niveau nach der Buße
Am Mittwoch war die Givaudan Aktie nach den Kartellbußen der EU und Großbritanniens auf 4.002,00 Franken gefallen. Am Donnerstag gewann sie 37 Franken, nun gibt sie 29 Franken davon wieder ab. Der Kurs liegt damit nur noch knapp über dem Schluss vom Mittwoch. Zum 52-Wochen-Hoch bei 4.148,00 Franken, erreicht am Mittwochvormittag vor Bekanntgabe der Bußen, fehlen 3,3 Prozent.
Ausblick: Wie geht es mit der Givaudan Aktie weiter?
Operativ steht Givaudan gut da: Im dritten Quartal wuchs der Konzern organisch um 8,6 Prozent. Für den SMI-Verlierer vom Freitagmorgen ist die Marke von 4.000 Franken die nächste Bewährungsprobe. Die Jahreszahlen Ende Januar 2027 zeigen, wie die Buße verbucht wird.
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