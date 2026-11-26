Die Givaudan Aktie zählt am Donnerstagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier des Genfer Aromen- und Riechstoffherstellers schließt 0,92 Prozent höher bei 4.039,00 Franken. Am Mittwoch hatte die Aktie nach den Kartellbußen der EU und Großbritanniens 2,32 Prozent verloren.
Givaudan Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Analysten sehen das Ende der Kartellaffäre
Die Givaudan Aktie schließt am Donnerstag 0,92 Prozent höher bei 4.039,00 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Einen Tag nach der Kartellbuße überwiegt die Erleichterung, dass die Untersuchung weitgehend abgeschlossen ist.
SMI-Gewinner am Abend
Warum die Givaudan Aktie wieder zulegt
Die Strafe ist hoch. Aber sie zieht einen Schlussstrich unter Jahre der Unsicherheit.
Die EU-Kommission hat Givaudan mit 252,4 Millionen Euro gebüßt, der höchsten Einzelstrafe im Verfahren gegen die Duftstoffhersteller. Die Analysten von Bernstein werteten die Summe laut Dow Jones Newswires als höher als erwartet, sahen es aber als positiv an, dass der Großteil der Untersuchung nun abgeschlossen ist. Am Mittag lag die Givaudan Aktie laut cash.ch sogar 1,6 Prozent im Plus, bis zum Schluss schmolz der Gewinn auf 0,92 Prozent.
Givaudan Aktie: Knapp die Hälfte ist aufgeholt
Am Mittwoch verlor die Givaudan Aktie 95 Franken, am Donnerstag gewann sie 37 Franken zurück. Vom 52-Wochen-Hoch bei 4.148,00 Franken, das der Titel am Mittwochvormittag noch erreicht hatte, ist der Kurs 2,6 Prozent entfernt. Das Geschäft läuft: Im dritten Quartal wuchs Givaudan organisch um 8,6 Prozent.
Ausblick: Wie geht es mit der Givaudan Aktie weiter?
Der SMI-Gewinner Givaudan hat den ersten Schreck verdaut. Die Jahreszahlen Ende Januar 2027 zeigen, wie die Belastung verbucht wird und ob das starke Wachstum anhält.
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