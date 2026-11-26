Givaudan Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Analysten sehen das Ende der Kartellaffäre

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:02 2 Min.

Die Givaudan Aktie schließt am Donnerstag 0,92 Prozent höher bei 4.039,00 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Einen Tag nach der Kartellbuße überwiegt die Erleichterung, dass die Untersuchung weitgehend abgeschlossen ist.

Die Givaudan Aktie zählt am Donnerstagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier des Genfer Aromen- und Riechstoffherstellers schließt 0,92 Prozent höher bei 4.039,00 Franken. Am Mittwoch hatte die Aktie nach den Kartellbußen der EU und Großbritanniens 2,32 Prozent verloren. SMI-Gewinner am Abend Warum die Givaudan Aktie wieder zulegt Die Strafe ist hoch. Aber sie zieht einen Schlussstrich unter Jahre der Unsicherheit. Die EU-Kommission hat Givaudan mit 252,4 Millionen Euro gebüßt, der höchsten Einzelstrafe im Verfahren gegen die Duftstoffhersteller. Die Analysten von Bernstein werteten die Summe laut Dow Jones Newswires als höher als erwartet, sahen es aber als positiv an, dass der Großteil der Untersuchung nun abgeschlossen ist. Am Mittag lag die Givaudan Aktie laut cash.ch sogar 1,6 Prozent im Plus, bis zum Schluss schmolz der Gewinn auf 0,92 Prozent. Givaudan Aktie am Donnerstag +0,92 % Schlusskurs der Givaudan Aktie 4.039,00 CHF Buße der EU-Kommission 252,4 Mio. EUR Gesamtbelastung laut Givaudan rund 375 Mio. CHF Quelle : comdirect (26.11.2026, 17.30 Uhr), cash.ch, Givaudan Givaudan Aktie: Knapp die Hälfte ist aufgeholt Am Mittwoch verlor die Givaudan Aktie 95 Franken, am Donnerstag gewann sie 37 Franken zurück. Vom 52-Wochen-Hoch bei 4.148,00 Franken, das der Titel am Mittwochvormittag noch erreicht hatte, ist der Kurs 2,6 Prozent entfernt. Das Geschäft läuft: Im dritten Quartal wuchs Givaudan organisch um 8,6 Prozent. Was bei der Givaudan Aktie offen bleibt Weitere Verfahren: Für Untersuchungen in anderen Ländern hat Givaudan 50 Millionen Franken zurückgestellt.

Führungswechsel: Der Chef des Riechstoffgeschäfts gibt sein Amt zum Jahresende ab.

Defensiver Charakter: Kehrt die Risikofreude zurück, bleiben defensive Titel oft hinter dem Markt zurück. So war es am Donnerstag. Ausblick: Wie geht es mit der Givaudan Aktie weiter? Der SMI-Gewinner Givaudan hat den ersten Schreck verdaut. Die Jahreszahlen Ende Januar 2027 zeigen, wie die Belastung verbucht wird und ob das starke Wachstum anhält. Stammdaten der Givaudan Aktie Givaudan SA: ISIN CH0010645932, WKN 938427, Handelssymbol GIVN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol GVDNY (OTC-ADR)

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