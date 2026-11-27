Gileads Biotech-Depot: 1,5 Milliarden Dollar, davon mehr als die Hälfte in einer einzigen Krebsforschungsfirma – was Daniel O'Day mit Arcus vorhat

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 13:20 3 Min.

Gilead ist nicht nur Hersteller von HIV- und Krebsmitteln, sondern auch Großaktionär kleiner Biotechfirmen. Das gemeldete Depot umfasst fünf Aktien für 1,46 Milliarden Dollar. Mehr als die Hälfte steckt in Arcus Biosciences, an der Gilead rund ein Drittel hält. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol, die Argumente dafür und die Risiken nach einem Studienrückschlag.

Gilead gehört zu den Pharmakonzernen, die neue Wirkstoffe gern über Partnerschaften einkaufen und dabei Aktien des Partners mitnehmen. Das Ergebnis ist ein konzentriertes Depot, das der US-Börsenaufsicht zum 30. September fünf Positionen im Wert von 1,46 Milliarden Dollar meldete. Drei Monate zuvor waren es noch 1,65 Milliarden Dollar. Wert der fünf gemeldeten Positionen 1,46 Mrd. $ Anteil von Arcus Biosciences 55,5 % Gileads Anteil an Arcus seit 2024 rund 33 % Depotwert noch im ersten Quartal 2,12 Mrd. $ Quelle : Form 13F von Gilead Sciences zum 30. September 2026, eingereicht am 6. November 2026, nach 13f.info und Frenzycap Der Chef Innovation von überall: Daniel O'Day im Wortlaut Vorstandschef Daniel O'Day spricht ungern über einzelne Beteiligungen, umso lieber über das Prinzip dahinter. Gilead suche Innovation weltweit, auch in China und in Europa, sagte er dem Branchendienst Fierce Pharma. Das Depot ist die sichtbare Spur dieser Suche. Die wichtigste Partnerschaft hat zuletzt aber einen Dämpfer erhalten: Nach einer gescheiterten Phase-3-Studie hat sich Gilead aus dem gemeinsamen TIGIT-Programm mit Arcus zurückgezogen. Das Depot Krebs, Leber, Autoimmun: die fünf Positionen Neu gekauft oder ganz verkauft hat Gilead im dritten Quartal nichts. Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Gilead Depot auf AktienCheck. 01 Arcus Biosciences – ISIN US03969F1093 · US-Handelssymbol RCUS 31,4 Millionen Aktien im Wert von 812 Millionen Dollar, 55,5 Prozent. Gilead stieg 2020 in eine zehnjährige Partnerschaft ein und stockte 2024 für 320 Millionen Dollar auf. Arcus entwickelt unter anderem Wirkstoffe gegen Nierenkrebs. 02 Lakefront Biotherapeutics – US-Handelssymbol LKFT 16,7 Millionen Aktien im Wert von 501 Millionen Dollar, 34,2 Prozent, unverändert. 03 Assembly Biosciences – US-Handelssymbol ASMB 5,0 Millionen Aktien im Wert von 117 Millionen Dollar, 8,0 Prozent. Mit Assembly arbeitet Gilead an Mitteln gegen Herpes und Hepatitis. 04 Kyverna Therapeutics – US-Handelssymbol KYTX 4,1 Millionen Aktien im Wert von 28 Millionen Dollar. Kyverna setzt Zelltherapien gegen Autoimmunerkrankungen ein, ein Feld, das auch die Gilead-Tochter Kite erforscht. Dazu kommt eine kleine Position in Xilio Therapeutics mit knapp 6 Millionen Dollar. Die Stückzahlen blieben im Quartal gleich, der Wertverlust geht auf fallende Kurse zurück. Was Anleger beachten sollten Nach dem Studienrückschlag hängt Arcus stärker an wenigen verbleibenden Programmen

Der Depotwert ist binnen sechs Monaten um gut 30 Prozent gesunken

Für die Gilead-Aktie zählen HIV-Mittel und Krebsmedikamente, nicht dieses Depot

Der Stand ist vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Gilead Sciences: ISIN US3755581036, WKN 885823, Handelssymbol GIS, US-Handelssymbol GILD

Arcus Biosciences: ISIN US03969F1093, US-Handelssymbol RCUS

Lakefront Biotherapeutics: US-Handelssymbol LKFT

Assembly Biosciences: US-Handelssymbol ASMB

Kyverna Therapeutics: US-Handelssymbol KYTX Fazit: Eine Partnerschaft im Härtetest Gileads Depot ist im Kern eine Wette auf Arcus. Die Beteiligung hat sich nach dem Rückzug aus der TIGIT-Studie verbilligt, und Gilead hat trotzdem nicht verkauft. Ob das Geduld ist oder Trägheit, entscheiden die nächsten Studiendaten. Den Bestand zeigt künftig das Depot von Gilead auf AktienCheck.

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