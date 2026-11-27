Gilead gehört zu den Pharmakonzernen, die neue Wirkstoffe gern über Partnerschaften einkaufen und dabei Aktien des Partners mitnehmen. Das Ergebnis ist ein konzentriertes Depot, das der US-Börsenaufsicht zum 30. September fünf Positionen im Wert von 1,46 Milliarden Dollar meldete. Drei Monate zuvor waren es noch 1,65 Milliarden Dollar.
Gileads Biotech-Depot: 1,5 Milliarden Dollar, davon mehr als die Hälfte in einer einzigen Krebsforschungsfirma – was Daniel O'Day mit Arcus vorhat
Gilead ist nicht nur Hersteller von HIV- und Krebsmitteln, sondern auch Großaktionär kleiner Biotechfirmen. Das gemeldete Depot umfasst fünf Aktien für 1,46 Milliarden Dollar. Mehr als die Hälfte steckt in Arcus Biosciences, an der Gilead rund ein Drittel hält. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol, die Argumente dafür und die Risiken nach einem Studienrückschlag.
Der Chef
Innovation von überall: Daniel O'Day im Wortlaut
Vorstandschef Daniel O'Day spricht ungern über einzelne Beteiligungen, umso lieber über das Prinzip dahinter. Gilead suche Innovation weltweit, auch in China und in Europa, sagte er dem Branchendienst Fierce Pharma. Das Depot ist die sichtbare Spur dieser Suche. Die wichtigste Partnerschaft hat zuletzt aber einen Dämpfer erhalten: Nach einer gescheiterten Phase-3-Studie hat sich Gilead aus dem gemeinsamen TIGIT-Programm mit Arcus zurückgezogen.
Wir beziehen Innovation aus der ganzen Welt.
Das Depot
Krebs, Leber, Autoimmun: die fünf Positionen
Neu gekauft oder ganz verkauft hat Gilead im dritten Quartal nichts. Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im Gilead Depot auf AktienCheck.
Arcus Biosciences – ISIN US03969F1093 · US-Handelssymbol RCUS
31,4 Millionen Aktien im Wert von 812 Millionen Dollar, 55,5 Prozent. Gilead stieg 2020 in eine zehnjährige Partnerschaft ein und stockte 2024 für 320 Millionen Dollar auf. Arcus entwickelt unter anderem Wirkstoffe gegen Nierenkrebs.
Lakefront Biotherapeutics – US-Handelssymbol LKFT
16,7 Millionen Aktien im Wert von 501 Millionen Dollar, 34,2 Prozent, unverändert.
Assembly Biosciences – US-Handelssymbol ASMB
5,0 Millionen Aktien im Wert von 117 Millionen Dollar, 8,0 Prozent. Mit Assembly arbeitet Gilead an Mitteln gegen Herpes und Hepatitis.
Kyverna Therapeutics – US-Handelssymbol KYTX
4,1 Millionen Aktien im Wert von 28 Millionen Dollar. Kyverna setzt Zelltherapien gegen Autoimmunerkrankungen ein, ein Feld, das auch die Gilead-Tochter Kite erforscht.
Dazu kommt eine kleine Position in Xilio Therapeutics mit knapp 6 Millionen Dollar. Die Stückzahlen blieben im Quartal gleich, der Wertverlust geht auf fallende Kurse zurück.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Gilead Sciences: ISIN US3755581036, WKN 885823, Handelssymbol GIS, US-Handelssymbol GILD
Arcus Biosciences: ISIN US03969F1093, US-Handelssymbol RCUS
Lakefront Biotherapeutics: US-Handelssymbol LKFT
Assembly Biosciences: US-Handelssymbol ASMB
Kyverna Therapeutics: US-Handelssymbol KYTX
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