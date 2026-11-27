Die Gilead Sciences Aktie (US-Handelssymbol: GILD) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Im frühen Handel steht sie bei 176,74 Dollar, die Kursanzeige nennt minus 0,87 Prozent. Gilead ist ein großer US-Biotechkonzern.
Gilead Sciences Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Freitag – Biotechwert leicht im Minus
Die Gilead Sciences Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 176,74 Dollar und zählt mit minus 0,87 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Verlierern. Was über den Rückgang bekannt ist.
Kursgrund
Warum die Gilead Sciences Aktie nachgibt
Ein konkreter Auslöser für den Rückgang der Gilead Sciences Aktie ist nicht bekannt. Mit einem Minus von weniger als einem Prozent gehört sie am Freitag zu den Nasdaq100 Verlierern, ohne dass eine Unternehmensmeldung vorläge. Der Handel nach Thanksgiving ist verkürzt und dünn.
Häufige Fragen zur Gilead Sciences Aktie
Warum ist die Gilead Sciences Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt.
Wie hoch ist der Kurs der Gilead Sciences Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 176,74 Dollar.
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