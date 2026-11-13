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GFT Technologies Aktie: Wachstumsschub aus Südamerika - Berenberg rät zum Kauf!

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 14:19 9 Min.

GFT Technologies-Aktie mit neuer Wachstumsfantasie: Der Bankensoftware-Spezialist profitiert von einer steigenden Auslastung und starken Geschäften in Brasilien und Kolumbien. Berenberg-Analyst hält selbst die angehobene Jahresprognose noch für konservativ. Steckt in der GFT Technologies-Aktie mehr Kurspotenzial als bislang erwartet?

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Die Aktie der GFT Technologies SE (ISIN: DE0005800601, WKN: 580060, FSE: GFT) rückt nach den jüngsten Quartalszahlen wieder stärker in den Fokus der Anleger. Die Privatbank Berenberg bestätigt in ihrer aktuellen Aktienanalyse vom 12. November 2026 das Rating "buy" und hält am Kursziel von 30 EUR fest. Besonders bemerkenswert: Berenberg-Analyst Andreas Wolf sieht eine Beschleunigung des Wachstums, eine verbesserte Profitabilität und starke Impulse aus Lateinamerika. Gleichzeitig hält er die bereits angehobene Unternehmensprognose weiterhin für konservativ. Für Investoren ergibt sich damit eine spannende Ausgangslage: Steht GFT Technologies vor einer Phase, in der steigende Umsätze und eine höhere operative Effizienz gemeinsam für zusätzlichen Gewinnschub sorgen könnten? Berenberg bestätigt Kaufempfehlung: Kursziel bleibt bei 30 EUR Die aktuelle Aktienanalyse von Berenberg sendet ein positives Signal für die GFT Technologies Aktie. Analyst Andreas Wolf bestätigt nach den jüngsten Geschäftszahlen das Rating "buy" und belässt das Kursziel unverändert bei 30 EUR. Damit unterstreicht die Privatbank ihre zuversichtliche Einschätzung des auf Softwarelösungen und digitale Transformation spezialisierten Unternehmens. Im Mittelpunkt der Bewertung steht die zunehmende Wachstumsdynamik. Nach Einschätzung von Andreas Wolf beschleunigt sich das Geschäft von GFT Technologies, während gleichzeitig eine höhere Auslastung die Profitabilität verbessert. Diese Kombination ist für einen IT-Dienstleister besonders interessant, da steigende Umsätze bei effizienterer Nutzung vorhandener Kapazitäten überproportionale Ergebnisverbesserungen ermöglichen können. Mit dem Kursziel 30 EUR und dem bestätigten Rating "buy" signalisiert Berenberg, dass die Investmentbank die weiteren Perspektiven von GFT Technologies positiv beurteilt. Wie hoch das rechnerische Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Börsenkurs ausfällt, lässt sich ohne einen konkreten Referenzkurs allerdings nicht bestimmen. Wachstum beschleunigt sich: GFT Technologies gewinnt an Dynamik Eines der wichtigsten Argumente von Andreas Wolf ist die zunehmende Wachstumsdynamik. In seiner Aktienanalyse hebt der Berenberg-Analyst ausdrücklich hervor, dass sich das Wachstum von GFT Technologies beschleunigt. Für ein Unternehmen, dessen Geschäftsmodell wesentlich auf technologischer Beratung, Softwareentwicklung und digitalen Lösungen für Finanzinstitute basiert, ist dies ein bedeutendes Signal. Eine steigende Nachfrage nach IT-Dienstleistungen kann nicht nur zusätzliche Umsätze ermöglichen, sondern auch die Planbarkeit der Geschäftsentwicklung verbessern. Besonders interessant wird diese Entwicklung, wenn das Umsatzwachstum mit einer höheren Auslastung der vorhandenen Mitarbeiterkapazitäten einhergeht. Genau diese Kombination erkennt Berenberg im jüngsten Quartal. Die Aktienanalyse von Andreas Wolf deutet damit auf eine operative Verbesserung hin, die über eine bloße Umsatzsteigerung hinausgeht. Für die GFT Technologies Aktie könnte dies ein wichtiger Faktor sein, sofern die positive Entwicklung auch in den kommenden Quartalen anhält. Höhere Auslastung steigert Profitabilität: Der entscheidende Gewinnhebel Besonders positiv bewertet Berenberg die verbesserte Profitabilität im dritten Quartal. Nach Einschätzung von Andreas Wolf hat eine höhere Auslastung dazu beigetragen, die Ertragskraft von GFT Technologies zu stärken. Für IT-Dienstleister ist die effiziente Nutzung ihrer personellen Ressourcen ein zentraler Erfolgsfaktor. Sind mehr Mitarbeiter in abrechenbaren Kundenprojekten eingesetzt, können vorhandene Kosten auf eine größere Umsatzbasis verteilt werden. Dadurch besteht grundsätzlich die Möglichkeit, die operativen Margen zu verbessern. Umgekehrt kann eine schwache Auslastung die Profitabilität erheblich belasten, selbst wenn das Unternehmen über attraktive technologische Kompetenzen verfügt. Die aktuelle Aktienanalyse von Berenberg zeigt, dass GFT Technologies im dritten Quartal von einer günstigeren Auslastungssituation profitieren konnte. Andreas Wolf wertet diese Entwicklung als positiven Faktor für die Geschäftsentwicklung. Konkrete Margenkennzahlen nennt die vorliegende Einschätzung allerdings nicht. Für Anleger dürfte entscheidend sein, ob GFT Technologies das höhere Auslastungsniveau dauerhaft halten kann. Gelingt dies, könnte die verbesserte operative Effizienz auch in den kommenden Quartalen zusätzliche Ergebnisimpulse liefern. Brasilien und Kolumbien treiben Wachstum: Lateinamerika wird zum Hoffnungsträger Ein weiterer Schwerpunkt der Aktienanalyse von Berenberg liegt auf der regionalen Geschäftsentwicklung. Während die Umsatzentwicklung in Europa gemischt ausfiel, erwiesen sich Brasilien und Kolumbien als wesentliche Wachstumstreiber. Damit zeigt sich, dass die internationale Aufstellung von GFT Technologies einen wichtigen Beitrag zur Geschäftsdynamik leisten kann. Die starke Entwicklung in Brasilien und Kolumbien ist besonders interessant, weil sie unterschiedliche regionale Marktbedingungen innerhalb des Konzerns sichtbar macht. Während einzelne europäische Märkte offenbar weniger dynamisch wachsen, können erfolgreiche Aktivitäten in Lateinamerika einen Teil dieser Schwäche ausgleichen. Für Berenberg ist die Entwicklung in Brasilien und Kolumbien ein wesentliches Argument für die positive Gesamteinschätzung. Analyst Andreas Wolf verweist ausdrücklich auf die Wachstumsimpulse aus beiden Ländern und bestätigt vor diesem Hintergrund das Rating "buy" sowie das Kursziel 30 EUR. Allerdings entstehen aus einer stärkeren Abhängigkeit von einzelnen Wachstumsregionen auch Risiken. Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Wechselkursschwankungen oder eine nachlassende Nachfrage könnten die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Diese Aspekte sind allgemeine Risiken des internationalen Geschäfts und werden von Andreas Wolf in der vorliegenden Aktienanalyse nicht ausdrücklich als Belastungsfaktoren genannt. Europa bleibt uneinheitlich: Nicht alle Märkte ziehen mit Trotz der insgesamt positiven Einschätzung verschweigt Berenberg die regionalen Unterschiede nicht. Andreas Wolf bezeichnet die Umsatzentwicklung in Europa als gemischt. Damit wird deutlich, dass die Wachstumsbeschleunigung von GFT Technologies nicht auf einer gleichermaßen starken Entwicklung sämtlicher Märkte beruht. Für Anleger ist diese Differenzierung wichtig. Eine uneinheitliche Nachfrage in Europa könnte die weitere Expansion begrenzen, falls sich schwächere Märkte nicht erholen. Gleichzeitig verdeutlicht die starke Entwicklung in Brasilien und Kolumbien, dass GFT Technologies von seiner geografischen Diversifikation profitieren kann. Die aktuelle Aktienanalyse von Berenberg liefert keine detaillierte Aufschlüsselung der europäischen Geschäftsentwicklung. Deshalb lässt sich nicht eindeutig feststellen, welche Länder oder Kundengruppen besonders stark beziehungsweise schwach abgeschnitten haben. Das Kursziel 30 EUR und das Rating "buy" zeigen jedoch, dass Andreas Wolf die positiven Faktoren derzeit höher gewichtet als die uneinheitliche Umsatzentwicklung in Europa. Angehobene Prognose noch immer konservativ: Berenberg sieht Spielraum Die vielleicht spannendste Aussage der gesamten Aktienanalyse betrifft den Unternehmensausblick. GFT Technologies hat seine Prognose bereits angehoben, doch Berenberg-Analyst Andreas Wolf hält die neuen Erwartungen weiterhin für konservativ. Diese Einschätzung ist für Anleger besonders interessant. Wenn ein Unternehmen seine Prognose erhöht und ein Analyst selbst die angehobenen Ziele noch als vorsichtig betrachtet, deutet dies darauf hin, dass aus seiner Sicht zusätzliche positive Überraschungen möglich sein könnten. Die Kombination aus beschleunigtem Wachstum, höherer Auslastung und starken Geschäften in Lateinamerika liefert dafür nachvollziehbare Ansatzpunkte. Sollte GFT Technologies diese operative Dynamik aufrechterhalten, könnte die tatsächliche Geschäftsentwicklung günstiger ausfallen als in der Unternehmensprognose unterstellt. Allerdings ist die Einschätzung von Andreas Wolf keine Garantie für eine erneute Prognoseanhebung. Auch eine konservativ erscheinende Planung kann durch unerwartete Belastungen beeinflusst werden. Berenberg sieht dennoch offenbar ausreichend positive Faktoren, um das Rating "buy" und das Kursziel 30 EUR zu bestätigen. GFT Technologies Aktie: Welche Chancen und Risiken jetzt entscheidend sind Für die GFT Technologies Aktie ergibt sich aus der aktuellen Aktienanalyse von Berenberg ein interessantes Chancen-Risiken-Profil. Die operative Entwicklung zeigt mehrere positive Tendenzen, während regionale Unterschiede und die Abhängigkeit von der Investitionsbereitschaft der Kunden weiterhin berücksichtigt werden müssen. Zu den wichtigsten Chancen gehört die Beschleunigung des Umsatzwachstums. Besonders die starke Geschäftsentwicklung in Brasilien und Kolumbien könnte zusätzliche Impulse liefern. Hinzu kommt die verbesserte Profitabilität durch eine höhere Auslastung, die bei anhaltender Nachfrage weitere Ergebnisverbesserungen ermöglichen könnte. Ein zusätzlicher positiver Faktor ist die nach Einschätzung von Andreas Wolf konservative Unternehmensprognose. Sollten die tatsächlichen Ergebnisse die Erwartungen übertreffen, könnte dies das Vertrauen der Anleger in die weitere Wachstumsentwicklung stärken. Auf der Risikoseite stehen insbesondere die gemischte Umsatzentwicklung in Europa, mögliche Schwankungen der Nachfrage nach IT-Dienstleistungen und die Herausforderung, das höhere Auslastungsniveau dauerhaft aufrechtzuerhalten. Auch zunehmender Wettbewerbsdruck und mögliche Veränderungen der Investitionsbudgets von Finanzinstituten können die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Während Berenberg die uneinheitliche Entwicklung in Europa ausdrücklich anspricht, handelt es sich bei den weiteren genannten Risiken um allgemeine Faktoren des Geschäftsmodells. Die vorliegende Aktienanalyse enthält hierzu keine gesonderten negativen Prognosen. Kursziel 30 EUR: Kann GFT Technologies die positiven Erwartungen erfüllen? Mit dem bestätigten Kursziel 30 EUR bleibt Berenberg bei ihrer optimistischen Bewertung der GFT Technologies Aktie. Das unveränderte Rating "buy" zeigt, dass Andreas Wolf die jüngsten Quartalszahlen und die verbesserten Geschäftsperspektiven positiv beurteilt. Besonders relevant ist dabei die Frage, ob GFT Technologies die operative Dynamik des dritten Quartals fortsetzen kann. Eine anhaltend hohe Auslastung, weiteres Wachstum in Lateinamerika und eine Stabilisierung der europäischen Geschäfte könnten die Grundlage für eine nachhaltige Verbesserung der Ertragskraft bilden. Sollte die bereits angehobene Unternehmensprognose tatsächlich konservativ ausfallen, wären zusätzliche positive Ergebnisüberraschungen denkbar. Für die Aktienbewertung wäre dies grundsätzlich ein unterstützender Faktor. Gleichzeitig müssen Anleger berücksichtigen, dass das Kursziel 30 EUR eine Analystenschätzung darstellt. Die tatsächliche Kursentwicklung hängt nicht nur von den Geschäftsergebnissen, sondern auch von der allgemeinen Börsenstimmung, den Wachstumserwartungen und der Bewertung des Unternehmens ab. Fazit: GFT Technologies überzeugt Berenberg mit Wachstum und steigender Profitabilität Die aktuelle Aktienanalyse von Berenberg zeichnet ein überwiegend positives Bild der GFT Technologies Aktie. Analyst Andreas Wolf bestätigt das Rating "buy" und hält am Kursziel 30 EUR fest. Ausschlaggebend sind vor allem die Beschleunigung des Wachstums, die höhere Auslastung und die dadurch verbesserte Profitabilität im dritten Quartal. Besonders die starken Geschäfte in Brasilien und Kolumbien unterstreichen die Bedeutung der internationalen Aufstellung von GFT Technologies. Zwar bleibt die Umsatzentwicklung in Europa uneinheitlich, doch die positiven Impulse aus Lateinamerika tragen maßgeblich zur Wachstumsdynamik bei. Für zusätzliche Spannung sorgt die Einschätzung von Andreas Wolf, dass die bereits angehobene Unternehmensprognose weiterhin konservativ erscheint. Damit eröffnet sich zumindest die Möglichkeit, dass GFT Technologies die eigenen Erwartungen übertreffen könnte. Das Kursziel 30 EUR und das bestätigte Rating "buy" zeigen jedenfalls: Berenberg sieht bei GFT Technologies weiterhin attraktive Perspektiven. Entscheidend wird nun sein, ob das Unternehmen die beschleunigte Wachstumsdynamik und die verbesserte Profitabilität auch in den kommenden Quartalen bestätigen kann. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 13. November 2026 Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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