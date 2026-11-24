Die GFT Technologies Aktie schließt den Dienstag mit einem Plus von 2,88 Prozent bei 25,00 Euro ab und gehört damit zu den fünf größten SDAX Gewinnern. Für den Stuttgarter IT-Dienstleister der Finanzbranche ist das ein Lebenszeichen nach zwei schwachen Wochen, in denen selbst eine angehobene Prognose den Kurs nicht stützen konnte.
GFT Technologies Aktie: SDAX Gewinner am Abend – plus 2,9 Prozent, nach dem Zahlen-Kater meldet sich der KI-Dienstleister zurück
Die GFT Technologies Aktie gewinnt am Dienstag 2,88 Prozent auf 25,00 Euro und ist SDAX Gewinner. Softwarewerte sind gefragt. Trotz angehobener Prognose hatte die Aktie nach den Zahlen vom 12. November deutlich verloren.
Der Auslöser
Warum die GFT Technologies Aktie als SDAX Gewinner zulegt
Eine Nachricht des Tages gibt es für die GFT Technologies Aktie nicht. Der Kursgewinn ist Teil einer Bewegung, die am Dienstag quer durch die Nebenwerte läuft: Anleger verkaufen Chipaktien und kaufen Software und IT-Dienstleister. Nemetschek (ISIN: DE0006452907, WKN: 645290, Symbol: NEM) und TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Symbol: TMV) legen jeweils rund 3 Prozent zu, auch ATOSS Software steht unter den SDAX Gewinnern.
Bei GFT kommt ein Nachholeffekt hinzu. Am Morgen der Zahlenvorlage, am 12. November, stand die Aktie noch bei 28,90 Euro. Fünf Tage später waren es 24,30 Euro, ein Rückgang von rund 16 Prozent. Nach einem solchen Abschlag reichen wenige Käufer, um den Kurs zu drehen.
Der Hintergrund
Prognose rauf, Kurs runter: das Rätsel nach den Quartalszahlen
Die Zahlen selbst gaben wenig Anlass zur Sorge. In den ersten neun Monaten wuchs der Umsatz um 7 Prozent auf 700,9 Millionen Euro, das bereinigte EBIT um 16 Prozent auf 52,9 Millionen Euro. Der Auftragsbestand lag Ende September mit 396,7 Millionen Euro um 22 Prozent über dem Vorjahr. GFT hob die Jahresziele an und erwartet für 2026 nun 945 Millionen Euro Umsatz und 72 Millionen Euro bereinigtes EBIT. Treiber ist die Nachfrage von Banken und Versicherern nach KI-Lösungen, etwa für die Modernisierung alter Kernsysteme.
Dass die GFT Technologies Aktie trotzdem fiel, hat zwei Gründe. Erstens war viel Gutes vorweggenommen: Bis zum 12. November hatte der Kurs seit Jahresbeginn fast 53 Prozent gewonnen. Zweitens nahm MPCM am 13. November die Kaufempfehlung zurück, stufte auf „Hold“ und senkte das Kursziel auf 29 Euro. Danach geriet die Aktie in den allgemeinen Ausverkauf der Technologiewerte. NuWays blieb bei „Buy“ mit einem Kursziel von 32 Euro und sieht Spielraum über die angehobenen Ziele hinaus.
FAQ
Häufige Fragen zur GFT Technologies Aktie
Warum steigt die GFT Technologies Aktie heute?
Eine neue Meldung gibt es nicht. Softwarewerte und IT-Dienstleister sind am Dienstag gefragt, und die Aktie erholt sich nach deutlichen Verlusten.
Ist die GFT Technologies Aktie SDAX Gewinner?
Ja. Mit plus 2,88 Prozent gehört sie am Abend zu den fünf größten Gewinnern im SDAX.
Wie lautet die Prognose von GFT für 2026?
GFT erwartet 945 Millionen Euro Umsatz und 72 Millionen Euro bereinigtes EBIT.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der GFT Technologies Aktie?
ISIN DE0005800601, WKN 580060, Handelssymbol GFT (Xetra). Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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