Warum steigt die GFT Technologies Aktie heute?

Eine neue Meldung gibt es nicht. Softwarewerte und IT-Dienstleister sind am Dienstag gefragt, und die Aktie erholt sich nach deutlichen Verlusten.

Ist die GFT Technologies Aktie SDAX Gewinner?

Ja. Mit plus 2,88 Prozent gehört sie am Abend zu den fünf größten Gewinnern im SDAX.

Wie lautet die Prognose von GFT für 2026?

GFT erwartet 945 Millionen Euro Umsatz und 72 Millionen Euro bereinigtes EBIT.