Platz 20, aber mit Geschichte: Die GFT Technologies Aktie gewinnt am Freitagmorgen 1,60 Prozent auf 25,45 Euro und komplettiert die Liste der 20 größten SDAX Gewinner (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Der Stuttgarter IT-Dienstleister arbeitet sich nach zwei schwachen Wochen langsam nach oben.
GFT Technologies Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – Prognose rauf, Kurs runter: löst der KI-Dienstleister das Rätsel jetzt auf?
Die GFT Technologies Aktie steigt am Freitagmorgen um 1,60 Prozent auf 25,45 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der IT-Dienstleister für Banken erholt sich mit dem Technologiesektor. Seit den Zahlen vom 12. November fehlen dem Kurs trotz angehobener Jahresziele noch rund zwölf Prozent.
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Der Auslöser
Warum steigt die GFT Technologies Aktie heute?
Eine Nachricht des Tages gibt es nicht. Die GFT Technologies Aktie folgt dem Technologiesektor, der nach kräftigen Gewinnen in Asien auch in Europa im Plus liegt. Der DAX startete 0,8 Prozent höher, der SDAX gewinnt 0,84 Prozent. Software- und IT-Werte gehören seit Wochenbeginn zu den Titeln, in die Anleger nach dem Ausverkauf zurückkehren.
Der Hintergrund
Starke Zahlen, enttäuschte Aktionäre
Bei GFT klaffen Geschäft und Kurs auseinander. In den ersten neun Monaten wuchs der Umsatz um sieben Prozent auf 700,9 Millionen Euro, das bereinigte EBIT um 16 Prozent auf 52,9 Millionen Euro. Der Auftragsbestand lag Ende September um 22 Prozent über dem Vorjahr. GFT hob die Jahresziele an und erwartet für 2026 nun 945 Millionen Euro Umsatz und 72 Millionen Euro bereinigtes EBIT. Treiber ist die Nachfrage von Banken und Versicherern nach KI-Lösungen, etwa für die Modernisierung alter Kernsysteme.
Trotzdem fiel die GFT Technologies Aktie. Am Morgen der Zahlenvorlage stand sie bei 28,90 Euro, heute sind es rund zwölf Prozent weniger. Viel Gutes war nach einem starken Börsenjahr vorweggenommen, eine Analystenabstufung und der Ausverkauf der Technologiewerte kamen hinzu.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur GFT Technologies Aktie
Warum ist die GFT Technologies Aktie heute SDAX Gewinner?
Sie erholt sich mit dem Technologiesektor. Eine neue Meldung gibt es nicht.
Wie lautet die Prognose von GFT für 2026?
945 Millionen Euro Umsatz und 72 Millionen Euro bereinigtes EBIT.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der GFT Technologies Aktie?
ISIN DE0005800601, WKN 580060, Handelssymbol GFT (Xetra).
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