Bei GFT klaffen Geschäft und Kurs auseinander. In den ersten neun Monaten wuchs der Umsatz um sieben Prozent auf 700,9 Millionen Euro, das bereinigte EBIT um 16 Prozent auf 52,9 Millionen Euro. Der Auftragsbestand lag Ende September um 22 Prozent über dem Vorjahr. GFT hob die Jahresziele an und erwartet für 2026 nun 945 Millionen Euro Umsatz und 72 Millionen Euro bereinigtes EBIT. Treiber ist die Nachfrage von Banken und Versicherern nach KI-Lösungen, etwa für die Modernisierung alter Kernsysteme.

Trotzdem fiel die GFT Technologies Aktie. Am Morgen der Zahlenvorlage stand sie bei 28,90 Euro, heute sind es rund zwölf Prozent weniger. Viel Gutes war nach einem starken Börsenjahr vorweggenommen, eine Analystenabstufung und der Ausverkauf der Technologiewerte kamen hinzu.