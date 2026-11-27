General Motors' Rohstoff-Depot: 650 Millionen Dollar für Lithium eingesetzt – die Aktien sind nur noch 39 Millionen wert

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 13:46 3 Min.

General Motors hat sich Rohstoffe für Elektroautos auch über Aktien gesichert: Lithium aus Nevada, Graphit aus Kanada, Batterietechnik und Ladesäulen. Die Pflichtmeldung zeigt vier Positionen für 57 Millionen Dollar, ein Drittel weniger als vor drei Monaten. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol, was Mary Barra sich davon versprach und was davon übrig ist.

Bild: General Motors

Als General Motors 2023 groß in Elektroautos einsteigen wollte, sicherte sich der Konzern die Rohstoffe dafür direkt an der Quelle. Er beteiligte sich am Lithiumprojekt Thacker Pass in Nevada und an weiteren Zulieferern. Die Pflichtmeldung zum 30. September zeigt, was diese Aktien heute wert sind: vier Positionen für zusammen 57 Millionen Dollar. Wert der vier gemeldeten Positionen 57 Mio. $ Anteil von Lithium Americas 69,6 % geplanter Einsatz bei Lithium Americas im Jahr 2023 650 Mio. $ Depotwert Ende 2025 186 Mio. $ Quelle : Form 13F von General Motors Holdings zum 30. September 2026, eingereicht am 5. November 2026, nach Equibles und 13f.info; Fortune vom 1. Februar 2023 Die Chefin Rohstoffe aus dem eigenen Land: Mary Barra im Wortlaut Vorstandschefin Mary Barra begründete die Beteiligung im Februar 2023 mit der Versorgungssicherheit. Die künftige Produktion solle zunehmend auf heimischen Rohstoffen beruhen. Ende 2024 sicherte sich GM für 625 Millionen Dollar zusätzlich 38 Prozent direkt am Minenprojekt. Die Aktien von Lithium Americas sind davon getrennt und deutlich weniger wert als der Einsatz. Das Depot Lithium, Graphit, Batterien, Ladesäulen: die vier Positionen Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im General Motors Depot auf AktienCheck. 01 Lithium Americas – US-Handelssymbol LAC 15,0 Millionen Aktien im Wert von 39 Millionen Dollar, 69,6 Prozent. Das Unternehmen baut mit GM die Lithiummine Thacker Pass, eines der größten Lithiumvorkommen der USA. Der Wert sank im Quartal um fast 32 Prozent. 02 Nouveau Monde Graphite – US-Handelssymbol NMG 12,5 Millionen Aktien im Wert von 15 Millionen Dollar, 26,5 Prozent. Der kanadische Graphitförderer soll GM mit Material für Batterieanoden beliefern. 03 SES AI – US-Handelssymbol SES 2,9 Millionen Aktien im Wert von 1,8 Millionen Dollar. SES entwickelt Lithium-Metall-Batterien, GM war früher Entwicklungspartner. 04 Blink Charging – US-Handelssymbol BLNK 874.468 Aktien im Wert von 0,5 Millionen Dollar, als einzige Position um 113.291 Aktien aufgestockt. Was Anleger beachten sollten Der Lithiumpreis und die Nachfrage nach Elektroautos bestimmen den Wert, beides schwankt stark

Das Depot hat binnen neun Monaten fast 70 Prozent verloren

GMs direkte Beteiligung an der Mine steht nicht in der Meldung

Für die GM-Aktie ist das Depot ohne Bedeutung Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien General Motors: ISIN US37045V1008, WKN A1C9CM, Handelssymbol 8GM, US-Handelssymbol GM

Lithium Americas: US-Handelssymbol LAC

Nouveau Monde Graphite: US-Handelssymbol NMG

SES AI: US-Handelssymbol SES

Blink Charging: US-Handelssymbol BLNK Fazit: Versorgungssicherheit hat ihren Preis GMs Aktiendepot ist ein Zeugnis der Elektroauto-Euphorie von 2023. Strategisch mag die Absicherung der Rohstoffe richtig sein, als Geldanlage war sie bisher teuer. Ob sich die Wette auszahlt, hängt daran, ob Thacker Pass in Produktion geht und Elektroautos in den USA wieder Fahrt aufnehmen. Den Bestand zeigt künftig das Depot von General Motors auf AktienCheck.

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