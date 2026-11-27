Als General Motors 2023 groß in Elektroautos einsteigen wollte, sicherte sich der Konzern die Rohstoffe dafür direkt an der Quelle. Er beteiligte sich am Lithiumprojekt Thacker Pass in Nevada und an weiteren Zulieferern. Die Pflichtmeldung zum 30. September zeigt, was diese Aktien heute wert sind: vier Positionen für zusammen 57 Millionen Dollar.
General Motors' Rohstoff-Depot: 650 Millionen Dollar für Lithium eingesetzt – die Aktien sind nur noch 39 Millionen wert
General Motors hat sich Rohstoffe für Elektroautos auch über Aktien gesichert: Lithium aus Nevada, Graphit aus Kanada, Batterietechnik und Ladesäulen. Die Pflichtmeldung zeigt vier Positionen für 57 Millionen Dollar, ein Drittel weniger als vor drei Monaten. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol, was Mary Barra sich davon versprach und was davon übrig ist.
Die Chefin
Rohstoffe aus dem eigenen Land: Mary Barra im Wortlaut
Vorstandschefin Mary Barra begründete die Beteiligung im Februar 2023 mit der Versorgungssicherheit. Die künftige Produktion solle zunehmend auf heimischen Rohstoffen beruhen. Ende 2024 sicherte sich GM für 625 Millionen Dollar zusätzlich 38 Prozent direkt am Minenprojekt. Die Aktien von Lithium Americas sind davon getrennt und deutlich weniger wert als der Einsatz.
Unsere künftige Produktion wird zunehmend auf heimische Ressourcen zurückgreifen.
Das Depot
Lithium, Graphit, Batterien, Ladesäulen: die vier Positionen
Lithium Americas – US-Handelssymbol LAC
15,0 Millionen Aktien im Wert von 39 Millionen Dollar, 69,6 Prozent. Das Unternehmen baut mit GM die Lithiummine Thacker Pass, eines der größten Lithiumvorkommen der USA. Der Wert sank im Quartal um fast 32 Prozent.
Nouveau Monde Graphite – US-Handelssymbol NMG
12,5 Millionen Aktien im Wert von 15 Millionen Dollar, 26,5 Prozent. Der kanadische Graphitförderer soll GM mit Material für Batterieanoden beliefern.
SES AI – US-Handelssymbol SES
2,9 Millionen Aktien im Wert von 1,8 Millionen Dollar. SES entwickelt Lithium-Metall-Batterien, GM war früher Entwicklungspartner.
Blink Charging – US-Handelssymbol BLNK
874.468 Aktien im Wert von 0,5 Millionen Dollar, als einzige Position um 113.291 Aktien aufgestockt.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
General Motors: ISIN US37045V1008, WKN A1C9CM, Handelssymbol 8GM, US-Handelssymbol GM
Lithium Americas: US-Handelssymbol LAC
Nouveau Monde Graphite: US-Handelssymbol NMG
SES AI: US-Handelssymbol SES
Blink Charging: US-Handelssymbol BLNK
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