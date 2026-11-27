Die General-Mills-Aktie (ISIN: US3703341046, WKN: 853862, Handelssymbol: GIS) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 0,90 Prozent auf 35,93 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden.
General-Mills-Aktie S&P 500 Verlierer: Lebensmittelkonzern gibt nach – warum die Aktie um 0,9 Prozent fällt
Die General-Mills-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 0,90 Prozent auf 35,93 US-Dollar gibt der Hersteller von Cheerios und Betty Crocker im starken Markt nach.
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Die Gründe für den Kursverlust
Defensive Werte im Hintertreffen
Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, defensive Basiskonsumgüter wie General Mills bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor.
Rotation möglich
Kapital fließt in Tech.
Kein Auslöser
Eine Nachricht ist nicht bekannt.
Halbtagshandel
Ausschläge werden verstärkt.
Einordnung
Moderater Abschlag ohne Nachricht
General Mills verkauft Markenlebensmittel für den Alltag. Ein Minus von 0,9 Prozent ist vor allem Marktstimmung.
Häufige Fragen zur General-Mills-Aktie
Warum ist die General-Mills-Aktie S&P 500 Verlierer?
Sie fällt um 0,90 Prozent auf 35,93 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US3703341046, WKN 853862, Handelssymbol GIS.
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