General-Mills-Aktie S&P 500 Verlierer: Lebensmittelkonzern gibt nach – warum die Aktie um 0,9 Prozent fällt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:30 1 Min.

Die General-Mills-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 0,90 Prozent auf 35,93 US-Dollar gibt der Hersteller von Cheerios und Betty Crocker im starken Markt nach.

Die General-Mills-Aktie (ISIN: US3703341046, WKN: 853862, Handelssymbol: GIS) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 0,90 Prozent auf 35,93 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden. GIS GIS — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr GIS — — — General Mills im laufenden Handel -0,90 % Kurs im laufenden Handel 35,93 $ Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Handelsschluss MEZ 19:00 Uhr Quelle : Kurse am 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Defensive Werte im Hintertreffen Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, defensive Basiskonsumgüter wie General Mills bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor. 01 Rotation möglich Kapital fließt in Tech. 02 Kein Auslöser Eine Nachricht ist nicht bekannt. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Moderater Abschlag ohne Nachricht General Mills verkauft Markenlebensmittel für den Alltag. Ein Minus von 0,9 Prozent ist vor allem Marktstimmung. Was für die General-Mills-Aktie spricht Starke Marken: Alltagsprodukte.

Stabile Nachfrage: Basiskonsum. Was die General-Mills-Aktie belasten kann Rotation: Defensive Werte weniger gefragt.

Kostendruck: Rohstoffe und Handelsmarken. Steckbrief der General-Mills-Aktie Unternehmen: General Mills, Inc.

ISIN: US3703341046 · WKN: 853862

Handelssymbol: GIS (NYSE)

Branche: Lebensmittel Häufige Fragen zur General-Mills-Aktie Warum ist die General-Mills-Aktie S&P 500 Verlierer?

Sie fällt um 0,90 Prozent auf 35,93 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US3703341046, WKN 853862, Handelssymbol GIS. Fazit: Der S&P 500 Verlierer General Mills ohne Nachricht Die General-Mills-Aktie gibt moderat nach. Weitere Impulse bringen Unternehmensmeldungen.

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