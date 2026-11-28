Die Generac-Holdings-Aktie (ISIN: US3687361044, WKN: A0YGR4, Handelssymbol: GNRC) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 13,43 Prozent, am Freitag um 7,44 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Plus bei 13,14 Prozent, auf Fünfjahressicht steht ein Minus von 49,40 Prozent.
Generac-Holdings-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Stromgeneratoren-Hersteller steigt – warum die Aktie um 13,4 Prozent zulegt
Die Generac-Holdings-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 13,43 Prozent und einem Freitagsplus von 7,44 Prozent zählt der Hersteller von Stromgeneratoren zu den starken Werten der Rekordwoche. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Breite Rally, kein Einzelauslöser
Generac steigt am Freitag deutlich stärker als der Markt.
In der besten Börsenwoche seit April 2025 legten rund 95 Prozent der Indexwerte zu. Generac profitierte davon. Eine Unternehmensmeldung, die den Anstieg erklärt, haben wir nicht gefunden.
Rekordwoche
Breite Kaufbereitschaft.
Starker Freitag
7,44 Prozent an einem Tag.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Stimmungsplus, offene Ursache
Generac liefert Notstrom- und Energiesysteme. Über fünf Jahre liegt die Aktie noch fast die Hälfte im Minus.
Häufige Fragen zur Generac-Aktie
Warum ist die Generac-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 13,43 Prozent in einer breiten Marktrally; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US3687361044, WKN A0YGR4, Handelssymbol GNRC.
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