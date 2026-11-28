Generac-Holdings-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Stromgeneratoren-Hersteller steigt – warum die Aktie um 13,4 Prozent zulegt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:51 1 Min.

Die Generac-Holdings-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 13,43 Prozent und einem Freitagsplus von 7,44 Prozent zählt der Hersteller von Stromgeneratoren zu den starken Werten der Rekordwoche. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Die Generac-Holdings-Aktie (ISIN: US3687361044, WKN: A0YGR4, Handelssymbol: GNRC) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 13,43 Prozent, am Freitag um 7,44 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Plus bei 13,14 Prozent, auf Fünfjahressicht steht ein Minus von 49,40 Prozent. GNRC GNRC — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr GNRC — — — Generac-Wochenplus +13,43 % Generac am Freitag +7,44 % Generac auf Monatssicht +13,14 % Generac auf Jahressicht +47,27 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn Breite Rally, kein Einzelauslöser Generac steigt am Freitag deutlich stärker als der Markt. In der besten Börsenwoche seit April 2025 legten rund 95 Prozent der Indexwerte zu. Generac profitierte davon. Eine Unternehmensmeldung, die den Anstieg erklärt, haben wir nicht gefunden. 01 Rekordwoche Breite Kaufbereitschaft. 02 Starker Freitag 7,44 Prozent an einem Tag. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Stimmungsplus, offene Ursache Generac liefert Notstrom- und Energiesysteme. Über fünf Jahre liegt die Aktie noch fast die Hälfte im Minus. Was für die Generac-Aktie spricht Marktumfeld: Freundliche Stimmung.

Jahresbilanz: Plus von 47 Prozent auf Jahressicht. Was die Generac-Aktie belasten kann Hohe Schwankung: Gewinne können schnell schwinden.

Fehlender Auslöser: Das Plus ist stimmungsgetrieben. Steckbrief der Generac-Aktie Unternehmen: Generac Holdings Inc.

ISIN: US3687361044 · WKN: A0YGR4

Handelssymbol: GNRC (NYSE)

Branche: Energietechnik, Generatoren Häufige Fragen zur Generac-Aktie Warum ist die Generac-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 13,43 Prozent in einer breiten Marktrally; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US3687361044, WKN A0YGR4, Handelssymbol GNRC. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche Generac Die Generac-Aktie steigt kräftig in der Rekordwoche. Weitere Impulse bräuchten Unternehmensmeldungen.

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