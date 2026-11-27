Warum ist die Generac-Aktie S&P 500 Gewinner?

Sie profitiert von der breiten Rally am Black Friday und ihrem wachsenden Rechenzentrumsgeschäft. Ein konkreter Auslöser am Tag wurde nicht gefunden.

Wie lauten ISIN und WKN der Generac-Aktie?

ISIN US3687361044, WKN A0YGR4, Handelssymbol GNRC.