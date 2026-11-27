Die Generac-Aktie (ISIN: US3687361044, WKN: A0YGR4, Handelssymbol: GNRC) ist am Freitag einer der S&P 500 Gewinner des Tages. Sie steigt im verkürzten Handel nach Thanksgiving um 7,46 Prozent auf 219,20 US-Dollar. Eine eigene Nachricht für den Tag wurde nicht gefunden – der Anstieg fällt in eine breite Marktrally, in der rund 410 Werte im S&P 500 zulegen.
Generac-Aktie S&P 500 Gewinner: Notstrom-Spezialist im Rechenzentrumsfieber – warum die Aktie um 7,5 Prozent springt
Die Generac-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 7,46 Prozent auf 219,20 US-Dollar profitiert der Generatorenhersteller von der breiten Marktrally und seinem Geschäft mit Rechenzentren.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Marktrally trifft Rechenzentrumsstory
Generac baut Stromgeneratoren, die zunehmend auch Rechenzentren absichern. Im dritten Quartal 2026 übertraf der Konzern die Erwartungen: Der Umsatz mit Rechenzentren lag laut Berichten über 100 Millionen US-Dollar, für 2026 werden rund 500 Millionen erwartet, für 2027 deutlich mehr als 2 Milliarden. Ein Liefervertrag mit Amazon über 2,4 Milliarden US-Dollar wird in diesem Zusammenhang genannt. Am Black Friday zog die gesamte KI-Infrastruktur an – davon profitiert auch Generac.
Breite Marktrally
Der S&P 500 legte kräftig zu, Gewinner überwogen klar.
Rechenzentren
Das Segment soll in den nächsten Jahren stark wachsen.
Fehlender Auslöser
Eine Nachricht vom 27. November liegt nicht vor.
Einordnung
Wachstumsstory mit Umsetzungsrisiko
Die Prognosen für das Rechenzentrumsgeschäft sind ehrgeizig. Gelingt die Umsetzung, verändert sich das Profil des früher stark vom Wohnhaus-Notstrom geprägten Konzerns deutlich.
Häufige Fragen zur Generac-Aktie
Warum ist die Generac-Aktie S&P 500 Gewinner?
Sie profitiert von der breiten Rally am Black Friday und ihrem wachsenden Rechenzentrumsgeschäft. Ein konkreter Auslöser am Tag wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN der Generac-Aktie?
ISIN US3687361044, WKN A0YGR4, Handelssymbol GNRC.
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