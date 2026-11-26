Geberit Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Bauwerte ziehen den Sanitärkonzern mit

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:03 2 Min.

Die Geberit Aktie schließt am Donnerstag 0,82 Prozent höher bei 592,80 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Baunahe Titel sind gesucht, am Nachmittag bröckelt aber ein Teil der Gewinne ab.

Die Geberit Aktie zählt am Donnerstagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier des Sanitärtechnik-Konzerns aus Rapperswil-Jona schließt 0,82 Prozent höher bei 592,80 Franken. Das ist ein Tagesgewinn von 4,80 Franken je Aktie. Der SMI gewinnt 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte. SMI-Gewinner am Abend Warum die Geberit Aktie gestiegen ist Baunahe Aktien waren am Donnerstag gefragt. Geberit lief mit, wenn auch mit weniger Tempo als die Branchenkollegen. Laut cash.ch waren baunahe Titel gesucht: Amrize, Sika, Holcim und Geberit legten gemeinsam zu. Am Mittag stand die Geberit Aktie 1,4 Prozent im Plus, bis zum Schluss blieben davon 0,82 Prozent. Zum Vergleich: Amrize gewann 4,16 Prozent, Sika 2,40 Prozent und Holcim 1,88 Prozent. Eine eigene Meldung zu Geberit gab es nicht. Geberit Aktie am Donnerstag +0,82 % Schlusskurs der Geberit Aktie 592,80 CHF Umsatzwachstum nach neun Monaten +5,7 % EBITDA-Marge nach neun Monaten 30,7 % Quelle : comdirect (26.11.2026, 17.30 Uhr), cash.ch, Geberit Geberit Aktie: Solide Zahlen, hohe Bewertung Geberit stellt Spülkästen, Rohrleitungssysteme und Badkeramik her. In den ersten neun Monaten 2026 wuchs der Umsatz um 5,7 Prozent, die EBITDA-Marge blieb mit 30,7 Prozent auf hohem Niveau. Der Gewinn je Aktie stieg um 8,1 Prozent auf 16,23 Franken. Die Geberit Aktie gab nach den Zahlen im November dennoch nach, weil der Markt nach einem starken Kursanstieg mehr erwartet hatte. Für das Gesamtjahr stellt der Konzern ein Umsatzplus von 5 bis 6 Prozent in lokalen Währungen in Aussicht. Was die Geberit Aktie bremsen kann Bewertung: Geberit gehört zu den hoch bewerteten Industrietiteln im SMI. Das lässt wenig Raum für Enttäuschungen.

Marge: Der Ausblick setzt auf stabile Profitabilität, nicht auf eine Ausweitung.

Baukonjunktur: Das Geschäft hängt stark am europäischen Wohnungsbau und an Renovationen. Ausblick: Wie geht es mit der Geberit Aktie weiter? Der SMI-Gewinner Geberit profitiert davon, dass sich das Marktumfeld in Europa gebessert hat. Für die Geberit Aktie wäre ein Anstieg über 600 Franken das nächste sichtbare Signal. Stammdaten der genannten Unternehmen Geberit AG: ISIN CH0030170408, WKN A0MQWG, Handelssymbol GEBN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol GBERF (OTC)

Amrize AG: ISIN CH1430134226, WKN A414LY, Handelssymbol AMRZ (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol AMRZ (NYSE)

Sika AG: ISIN CH0418792922, WKN A2JNV8, Handelssymbol SIKA (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SXYAY (OTC-ADR)

Holcim Ltd: ISIN CH0012214059, WKN 869898, Handelssymbol HOLN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol HCMLY (OTC-ADR)

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