Die Geberit Aktie zählt am Donnerstagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier des Sanitärtechnik-Konzerns aus Rapperswil-Jona schließt 0,82 Prozent höher bei 592,80 Franken. Das ist ein Tagesgewinn von 4,80 Franken je Aktie. Der SMI gewinnt 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte.
Geberit Aktie: SMI-Gewinner am Abend – Bauwerte ziehen den Sanitärkonzern mit
Die Geberit Aktie schließt am Donnerstag 0,82 Prozent höher bei 592,80 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Baunahe Titel sind gesucht, am Nachmittag bröckelt aber ein Teil der Gewinne ab.
SMI-Gewinner am Abend
Warum die Geberit Aktie gestiegen ist
Baunahe Aktien waren am Donnerstag gefragt. Geberit lief mit, wenn auch mit weniger Tempo als die Branchenkollegen.
Laut cash.ch waren baunahe Titel gesucht: Amrize, Sika, Holcim und Geberit legten gemeinsam zu. Am Mittag stand die Geberit Aktie 1,4 Prozent im Plus, bis zum Schluss blieben davon 0,82 Prozent. Zum Vergleich: Amrize gewann 4,16 Prozent, Sika 2,40 Prozent und Holcim 1,88 Prozent. Eine eigene Meldung zu Geberit gab es nicht.
Geberit Aktie: Solide Zahlen, hohe Bewertung
Geberit stellt Spülkästen, Rohrleitungssysteme und Badkeramik her. In den ersten neun Monaten 2026 wuchs der Umsatz um 5,7 Prozent, die EBITDA-Marge blieb mit 30,7 Prozent auf hohem Niveau. Der Gewinn je Aktie stieg um 8,1 Prozent auf 16,23 Franken. Die Geberit Aktie gab nach den Zahlen im November dennoch nach, weil der Markt nach einem starken Kursanstieg mehr erwartet hatte. Für das Gesamtjahr stellt der Konzern ein Umsatzplus von 5 bis 6 Prozent in lokalen Währungen in Aussicht.
Ausblick: Wie geht es mit der Geberit Aktie weiter?
Der SMI-Gewinner Geberit profitiert davon, dass sich das Marktumfeld in Europa gebessert hat. Für die Geberit Aktie wäre ein Anstieg über 600 Franken das nächste sichtbare Signal.
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