Am 17. November hatte GEA eine Wandelanleihe über 300 Millionen Euro platziert. Kupon: 1,25 Prozent, Laufzeit bis 2031, Wandlungspreis 94,70 Euro. Der Erlös soll unter anderem den laufenden Aktienrückkauf finanzieren. Die Aktie gab am Tag der Ankündigung nach, Anleger sorgten sich um eine spätere Verwässerung. Stojentins Kauf am Folgetag liest sich wie eine Antwort darauf.

Operativ ist das Bild solide. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 7 Prozent, das bereinigte operative Ergebnis vor Abschreibungen um 12,6 Prozent auf 260,9 Millionen Euro, der Auftragseingang um rund ein Fünftel. Die Prognose eines organischen Umsatzwachstums von 6 bis 8 Prozent steht. Anfang November erreichte die Aktie mit 70,85 Euro ein Rekordhoch.