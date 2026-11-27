Ein Vorstand, der bald Chef wird, kauft fast eine Million Euro in Aktien. Klaus Stojentin, Vorstandsmitglied der GEA Group und designierter Nachfolger von Vorstandschef Stefan Klebert, hat am 18. November 13.000 Aktien zu 69,65 Euro erworben. Das Volumen: 905.450 Euro, gehandelt über GETTEX. Am selben Tag kaufte auch Aufsichtsrätin Annette Köhler für 42.497 Euro. Die Pflichtmitteilungen erschienen am Abend des 19. November.
GEA Aktie: Der künftige Chef kauft für 905.000 Euro – einen Tag nach der Wandelanleihe
Klaus Stojentin soll GEA ab Ende April 2027 führen. Schon jetzt setzt er eigenes Geld: 13.000 Aktien für 905.450 Euro, gekauft am Tag nach der Platzierung einer 300-Millionen-Wandelanleihe. Es ist sein dritter Kauf in diesem Jahr. Was das für die GEA Aktie bedeutet.
Die Stammdaten: Die GEA Aktie trägt die ISIN DE0006602006 und die WKN 660200. Das Handelssymbol lautet G1A, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol GEAGY gehandelt.
Die Insider Trades
Drei Käufe, immer höhere Kurse
18. Mai: 94.850 Euro zu 54,20 Euro
Der erste Kauf des Jahres, ebenfalls über GETTEX.
18. September: 194.850 Euro zu 64,95 Euro
Doppeltes Volumen, rund 20 Prozent höherer Kurs.
18. November: 905.450 Euro zu 69,65 Euro
Der mit Abstand größte Kauf, kurz unter dem Rekordhoch.
Zusammen hat Stojentin in diesem Jahr knapp 1,2 Millionen Euro in GEA-Aktien investiert (eigene Rechnung). Auffällig ist das Muster: Er kauft nicht bei Schwäche, sondern steigert seinen Einsatz, während die Aktie steigt.
Der Anlass
Erst die Anleihe, dann der Chef
Am 17. November hatte GEA eine Wandelanleihe über 300 Millionen Euro platziert. Kupon: 1,25 Prozent, Laufzeit bis 2031, Wandlungspreis 94,70 Euro. Der Erlös soll unter anderem den laufenden Aktienrückkauf finanzieren. Die Aktie gab am Tag der Ankündigung nach, Anleger sorgten sich um eine spätere Verwässerung. Stojentins Kauf am Folgetag liest sich wie eine Antwort darauf.
Operativ ist das Bild solide. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz um 7 Prozent, das bereinigte operative Ergebnis vor Abschreibungen um 12,6 Prozent auf 260,9 Millionen Euro, der Auftragseingang um rund ein Fünftel. Die Prognose eines organischen Umsatzwachstums von 6 bis 8 Prozent steht. Anfang November erreichte die Aktie mit 70,85 Euro ein Rekordhoch.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei GEA
Wer hat GEA-Aktien gekauft?
Vorstandsmitglied Klaus Stojentin, der ab Ende April 2027 Vorstandschef werden soll, sowie Aufsichtsrätin Annette Köhler.
Wie viel hat Klaus Stojentin investiert?
905.450 Euro für 13.000 Aktien zu 69,65 Euro am 18. November 2026.
Was hat die Wandelanleihe damit zu tun?
GEA platzierte am Vortag eine Wandelanleihe über 300 Millionen Euro. Der Kauf erfolgte am Tag danach.
Welche ISIN und WKN hat die GEA Aktie?
ISIN DE0006602006, WKN 660200, Handelssymbol G1A, US-Handelssymbol GEAGY.
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