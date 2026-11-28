GE Vernova Aktie: 197 Milliarden Dollar Aufträge im Buch, 40 Prozent Kursverlust – wer irrt hier, der Markt oder die Kunden?

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 16:04 3 Min.

Gasturbinen für den Stromhunger der Rechenzentren haben GE Vernova zum Börsenstar gemacht. Dann kam der Ausverkauf. Rekordaufträge stehen einem tief gefallenen Kurs gegenüber.

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Die Bestellbücher sind voll bis ins nächste Jahrzehnt, und trotzdem haben Anleger die Aktie fallen lassen. GE Vernova sitzt auf einem Auftragsbestand von rund 197 Milliarden US-Dollar. Die GE Vernova Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 735,31 US-Dollar, ein Plus von 2,84 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 1.195 US-Dollar ist sie rund 38 Prozent entfernt. GE Vernova Inc. · ISIN: US36828A1016 · WKN: nicht verifiziert · Handelssymbol: nicht verifiziert · US-Handelssymbol: GEV Auftragsbestand rund 197 Mrd. $ Schlusskurs am 27. November, plus 2,84 Prozent 735,31 $ 52-Wochen-Hoch 1.195 $ geplante Übernahme in der Netztechnik rund 9 Mrd. $ Quelle : GE Vernova, Ergebnis drittes Quartal 2026; NYSE-Schlusskurs 27.11.2026 Das Geschäft Turbinen sind ausverkauft GE Vernova baut Gasturbinen, Netztechnik und Windkraftanlagen. Diese Mischung hat das Unternehmen zu einem der bevorzugten Wege gemacht, auf den steigenden Strombedarf zu setzen, den Rechenzentren für künstliche Intelligenz auslösen. Im dritten Quartal meldete der Konzern Rekordaufträge und hob die Prognose für 2026 an. Der Kurs folgte dem nicht. Allein im November verlor die Aktie zeitweise ein Fünftel. Sie fiel im Gleichschritt mit anderen Stromwerten, als Anleger begannen, die Investitionspläne der großen Technologiekonzerne zu hinterfragen. Am Freitag erholte sie sich bei unterdurchschnittlichen Umsätzen. Die offenen Punkte Wind, Kapazität und ein teurer Zukauf Drei Themen bestimmen die Debatte. Erstens schreibt das Windgeschäft weiter Verluste. Zweitens stößt die Produktion an Grenzen: Wer heute eine große Gasturbine bestellt, wartet Jahre. Drittens plant der Konzern die Übernahme eines Herstellers von Netzkomponenten für rund neun Milliarden US-Dollar, die erst integriert werden muss. An der Wall Street überwiegt Zuversicht, aber nicht ungeteilt. Der Durchschnitt der Kursziele von 38 Analysten liegt nach Marktdaten bei rund 1.148 US-Dollar. Analyst Julien Dumoulin-Smith vom Analysehaus Jefferies nahm die Aktie dagegen von der Favoritenliste seines Hauses. 28 Kauf- stehen fünf Halte- und zwei Verkaufsempfehlungen gegenüber. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die GE Vernova Aktie spricht Rekordaufträge, 197 Milliarden US-Dollar Auftragsbestand, angehobene Prognose und struktureller Bedarf an Strom und Netzen. Was dagegen spricht Verluste im Windgeschäft, Produktionsengpässe, ein großer Zukauf und die Abhängigkeit von der Stimmung im KI-Sektor. Häufige Fragen zur GE Vernova Aktie Wo steht die GE Vernova Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 735,31 US-Dollar (plus 2,84 Prozent). Wie groß ist der Auftragsbestand?

Rund 197 Milliarden US-Dollar. Warum ist die Aktie gefallen?

Sie fiel mit anderen Stromwerten, als Anleger die KI-Investitionen der Technologiekonzerne hinterfragten. Fazit: Volle Bücher, offene Fragen Die GE Vernova Aktie ist ein Gradmesser dafür, wie viel der Markt dem KI-Strombedarf noch zutraut. Die Aufträge sind da. Ob daraus die erwarteten Gewinne werden, entscheidet sich in den Fabriken – und im Windgeschäft.

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