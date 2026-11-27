Der Gaspreis in Europa gibt am Freitag, dem 27. November 2026, deutlich nach: Der Terminkontrakt TTF fiel auf 82,20 Euro je Megawattstunde, ein Minus von 6,2 Prozent zum Vortag, nach 87,60 Euro am Donnerstag (Tradingeconomics, Tagesstand ohne Uhrzeit). Auf Monatssicht beträgt das Minus rund 18 Prozent. Trotzdem ist der Erdgaspreis weit von Entspannung entfernt: Binnen eines Jahres hat sich TTF laut Tradingeconomics fast verdreifacht (plus 185 Prozent), und Europa startet mit ungewöhnlich niedrigen Speichern in die Heizsaison. Auch Erdgas-Aktien und Versorger sind damit stärker von Wetter und Lieferstörungen abhängig als in normalen Wintern.
Gaspreis: TTF fällt um 6 Prozent auf 82 Euro – doch Europas Speicher sind nur zu 68 Prozent gefüllt: Wie lange hält die Entspannung?
Der europäische Gaspreis TTF gibt am Freitag um rund 6 Prozent auf gut 82 Euro je Megawattstunde nach. Die Entspannung trifft auf niedrige Speicher, eine Kältewelle bis etwa 10. Dezember und verlängerte Lieferausfälle bei Katar-LNG. Was den Gaspreis jetzt bewegt und welche Termine zählen.
Was heute passiert
Warum fällt der Gaspreis TTF am 27. November – obwohl es kalt wird?
Eine einzelne Ursache für den Rückgang nennen die Quellen nicht. Tradingeconomics beschreibt für Deutschland und Osteuropa unterdurchschnittliche Temperaturen bis in die kommende Woche, möglicherweise bis zum 10. Dezember, mit einer Kältewelle in Nord- und Mitteleuropa. Das spricht normalerweise für höhere Preise. Der Rückgang am Freitag fällt also in eine Phase, in der die fundamentalen Risiken eher zunehmen.
Einschätzung der Redaktion: Ein Rückgang um 6 Prozent an einem einzigen Tag ist nach einem Monatsminus von 18 Prozent auch Ausdruck von Gewinnmitnahmen und dünnem Feiertagshandel nach Thanksgiving. Einen belegten Auslöser gibt es dafür nicht. Die Tradingeconomics-Kurse beruhen auf Differenzkontrakten, nicht auf offiziellen Börsenschlusskursen.
|Kennzahl
|Stand
|Veränderung
|TTF (Europa)
|82,20 Euro je MWh
|minus 6,2 % zum Vortag
|TTF im Monatsverlauf
|–
|rund minus 18 %
|Henry Hub (USA)
|3,55 US-Dollar je MMBtu
|minus 1,0 % zum Vortag
|Henry Hub im Monatsverlauf
|–
|rund plus 17 %
|EU-Gasspeicher
|unter 68 % gefüllt
|Fünfjahresschnitt 86 %
TTF und Henry Hub sind Terminkontrakte; Preise auf Differenzkontrakt-Basis, keine offiziellen Schlusskurse.
Quelle: Tradingeconomics (27.11.2026, ohne Uhrzeit), EIA via Tradingeconomics
Das große Bild
Wie knapp ist das Gas in Europa – und was bedeutet das für den Winter?
Der Füllstand der europäischen Speicher lag laut Tradingeconomics am 27. November unter 68 Prozent, am 25. November noch unter 69 Prozent. Der Fünfjahresschnitt für diese Zeit beträgt 86 Prozent. Die Lücke von rund 18 Prozentpunkten ist der Kern der Preissorge: Je kälter es wird, desto schneller leeren sich die Speicher, und desto mehr hängt Europa von LNG-Lieferungen ab. In Deutschland lag der Bestand zuletzt bei 134,7 Terawattstunden, nach 136,7 im Vormonat.
Dazu kommt die Lage am Golf. Katar verlängert laut Tradingeconomics für einige Ladungen die höhere Gewalt (Force Majeure) mindestens bis Ende Dezember; Tankerangriffe rund um die Straße von Hormus stören Lieferungen. Die LNG-Ausfuhren aus Ras Laffan haben sich zwar erholt: Im November laufen im Schnitt rund 1,4 Ladungen pro Tag, ein Viertel mehr als im Oktober, aber nur etwa halb so viel wie vor dem Krieg (Bloomberg/Kpler via Finanzmarktwelt, 26.11.2026). Am 21. November waren neun von 14 Produktionseinheiten in Betrieb. Die europäischen und asiatischen Gaspreise liegen laut Bloomberg etwa doppelt so hoch wie vor Kriegsbeginn.
Gewinner und Verlierer
Welche Aktien hängen am Gaspreis – Förderer, Versorger und Chemie?
Höhere Gaspreise stützen in der Regel Förderer und LNG-Exporteure, etwa Equinor, dessen Flüssiggasterminal Melkøya in Norwegen Europa beliefert, oder US-Produzenten wie Expand Energy und EQT, über die aktiencheck.de am 25. November berichtete. Sie belasten dagegen energieintensive Branchen wie Chemie, Stahl und Glas. Hier liegt der Standortnachteil: Der Industriestrom kostet in Deutschland laut einer früheren Auswertung von aktiencheck.de 14 Cent je Kilowattstunde, in den USA acht Cent. Ob einzelne Aktien am Freitag auf den Gaspreisrückgang reagiert haben, ist in unseren Quellen nicht belegt.
Die USA
Warum ist der Henry Hub günstiger – und was bremst dort den Preis?
In den USA kostet Erdgas 3,55 Dollar je Million britische Wärmeeinheiten (MMBtu), ein Bruchteil des europäischen Niveaus, nach einem Plus von rund 17 Prozent im November. Am 20. November erreichte der Henry Hub laut Tradingeconomics ein Neun-Monats-Hoch. Die Speicher entnahmen in der Woche bis 20. November 24 Milliarden Kubikfuß, mehr als die erwarteten 19; der Bestand liegt rund 2 Prozent unter dem Vorjahr und 2,1 Prozent über dem Fünfjahresschnitt (EIA via Tradingeconomics). Für den 30. November bis 4. Dezember erwartet der Wetterdienst Vaisala überdurchschnittlich warmes Wetter in den USA, was die Heiznachfrage dämpft.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten – Speicher, Wetter und Hormus?
Entscheidend sind in den kommenden Tagen der tägliche Speicherstand, die Wetterprognosen bis etwa 10. Dezember und der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus. Hinzu kommen Inflationsdaten Ende November und Anfang Dezember (30.11. Deutschland, 1.12. Eurozone, dpa-AFX-Wochenvorschau), weil Energiepreise darin eine wichtige Rolle spielen. Am Sonntag, dem 29. November, tagt außerdem die OPEC+ (aktien.news); sie betrifft den Ölmarkt, kann aber die Stimmung an den Energiemärkten insgesamt beeinflussen.
Häufige Fragen
Was Leser jetzt wissen wollen
Wie hoch ist der Gaspreis heute? Der europäische Terminkontrakt TTF lag am 27. November 2026 bei 82,20 Euro je Megawattstunde, minus 6,2 Prozent (Tradingeconomics, ohne Uhrzeit).
Wie voll sind die Gasspeicher in Europa? Laut Tradingeconomics unter 68 Prozent, der Fünfjahresschnitt liegt bei 86 Prozent.
Warum ist Erdgas in Europa teurer als in den USA? Europa importiert viel LNG und hängt an Lieferungen aus Katar und den USA; der Henry Hub in den USA liegt bei 3,55 Dollar je MMBtu.
Welche Aktien profitieren von hohen Gaspreisen? Gasförderer und LNG-Exporteure profitieren in der Regel, energieintensive Branchen leiden; ein Beleg für Kursreaktionen am Freitag liegt nicht vor.
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