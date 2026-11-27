Der Füllstand der europäischen Speicher lag laut Tradingeconomics am 27. November unter 68 Prozent, am 25. November noch unter 69 Prozent. Der Fünfjahresschnitt für diese Zeit beträgt 86 Prozent. Die Lücke von rund 18 Prozentpunkten ist der Kern der Preissorge: Je kälter es wird, desto schneller leeren sich die Speicher, und desto mehr hängt Europa von LNG-Lieferungen ab. In Deutschland lag der Bestand zuletzt bei 134,7 Terawattstunden, nach 136,7 im Vormonat.

Dazu kommt die Lage am Golf. Katar verlängert laut Tradingeconomics für einige Ladungen die höhere Gewalt (Force Majeure) mindestens bis Ende Dezember; Tankerangriffe rund um die Straße von Hormus stören Lieferungen. Die LNG-Ausfuhren aus Ras Laffan haben sich zwar erholt: Im November laufen im Schnitt rund 1,4 Ladungen pro Tag, ein Viertel mehr als im Oktober, aber nur etwa halb so viel wie vor dem Krieg (Bloomberg/Kpler via Finanzmarktwelt, 26.11.2026). Am 21. November waren neun von 14 Produktionseinheiten in Betrieb. Die europäischen und asiatischen Gaspreise liegen laut Bloomberg etwa doppelt so hoch wie vor Kriegsbeginn.