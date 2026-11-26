Gary Black hat einen Ruf als Rechner. Der Mitgründer der Fondsgesellschaft The Future Fund war jahrelang einer der lautesten Fürsprecher von Tesla, verkaufte die Aktie im Mai 2025 und begründet seither öffentlich, warum er nicht zurückkehrt. In dieser Woche nahm er sich die beiden Themen vor, die den Markt am stärksten bewegen: den möglichen Zusammenschluss von SpaceX und Tesla und den Kursverfall von Nvidia. Seine Schlüsse fallen gegensätzlich aus.
Gary Black rechnet die Billionen-Fusion nach: Teslas Aufschlag könnte „auf null schrumpfen“ – warum der Fondsmanager bei Nvidia keine Verschlechterung sieht
Gary Black, früher Tesla-Großaktionär und heute einer der meistgelesenen Fondsmanager auf X, hat in dieser Woche zwei Thesen vorgelegt: Eine Fusion von SpaceX und Tesla per Aktientausch könnte beide Kurse belasten, und bei Nvidia habe sich am Geschäft nichts geändert. Seine Aussagen im Wortlaut, seine Rechnung und die Positionen seines Fonds.
Die Fusion
Größte Übernahme der Geschichte: Blacks Rechnung im Wortlaut
Black geht davon aus, dass SpaceX für Tesla ausschließlich mit eigenen Aktien bezahlen würde. Daraus leitet er alles Weitere ab.
Der Aufschlag für Tesla könnte auf null schrumpfen.
Die Rechnung geht so: Bietet SpaceX (ISIN US84615Q1031, US-Handelssymbol SPCX) den Aktionären von Tesla (ISIN US88160R1014, US-Handelssymbol TSLA) einen Aufschlag von 25 Prozent, entspräche das zunächst etwa 481 Dollar je Tesla-Aktie. Dafür müsste SpaceX 52 Prozent mehr eigene Aktien ausgeben. Die Altaktionäre von SpaceX hielten danach einen deutlich kleineren Anteil am gemeinsamen Unternehmen. Mit einem Gesamtvolumen von 3,6 Billionen Dollar wäre es nach Blacks Angaben der größte Zusammenschluss der Wirtschaftsgeschichte. Bis zum Abschluss vergingen 12 bis 18 Monate. In dieser Zeit könnten Händler, die auf Fusionen spezialisiert sind, SpaceX-Aktien leer verkaufen, um sich den Wert der erwarteten Tauschaktien zu sichern. Dieser Verkaufsdruck, so Black, könne den Aufschlag für die Tesla-Aktionäre aufzehren.
Auf die Frage von Anlegern, wann ein Einstieg bei SpaceX sinnvoll sei, antwortete Black, er würde warten. Er hält es für wahrscheinlich, dass die Aktie nach einem Tauschangebot unter 100 Dollar fällt. Am 24. November schloss sie bei 125,81 Dollar. Andere sehen den Vorgang anders: Die Bank JPMorgan verweist darauf, dass eine Fusion die Aufnahme von SpaceX in den S&P 500 beschleunigen und Käufe von Indexfonds auslösen könnte. Nach einem Bericht der Financial Times arbeiten Ausschüsse beider Unternehmen auf eine Einigung zum Jahresende hin, sind davon aber noch entfernt.
Tesla
Drei Gründe gegen den Wiedereinstieg: was Black an Tesla stört
Am 17. November listete Black auf, warum sein Haus trotz technischer Fortschritte beim autonomen Fahren keine Tesla-Aktien hält. Erstens gebe Tesla zu wenig für Marketing aus und verlasse sich auf Mundpropaganda, was sich nicht beliebig ausweiten lasse. Zweitens nutze der Konzern seine Marke nicht für naheliegende Fahrzeugklassen wie einen herkömmlichen Pick-up oder einen Kompaktwagen unter 30.000 Dollar. Drittens die Bewertung: Die Aktie werde mit dem 173-Fachen des für 2027 erwarteten Gewinns gehandelt. Seit seinem Verkauf zu 356 Dollar hat Tesla nach seinen Angaben rund 5 Prozent zugelegt, der S&P 500 im selben Zeitraum 24 Prozent.
Wir sehen nicht viele Unternehmen mit dem 173-Fachen des erwarteten Gewinns, die wir unbedingt kaufen wollen.
Nvidia
„Nicht viel geändert“: warum Black den Kursverfall für überzogen hält
Fundamental hat sich für Nvidia nicht viel geändert.
Bei Nvidia (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA) argumentiert Black umgekehrt. Weder Umsatz noch Gewinn hätten sich in den vergangenen Wochen verschlechtert. Die Aktie werde nach seiner Rechnung so niedrig bewertet wie seit mindestens zehn Jahren nicht, bei einem von ihm erwarteten langfristigen Umsatzwachstum von 25 Prozent und einem Gewinnwachstum von 28 Prozent pro Jahr. Die Lage habe sich eher verbessert: Die US-Regierung habe mit ihrem Einsatz für die Rückkehr von Jensen Huang signalisiert, dass sie die Exporte des Konzerns nach Asien nicht weiter beschränken wolle. Black spricht von einer Art Schutz für die Erlöse bis mindestens 2028. Es handelt sich um seine Einschätzung. Die Aktie lag am 25. November rund 20 Prozent unter dem Stand vom Jahresbeginn, und die laufenden Prüfungen des Unternehmens sind nicht abgeschlossen.
Das Depot
Klein, breit, technologielastig: was Blacks Fonds hält
Black verwaltet den börsengehandelten Future Fund Active ETF (US-Handelssymbol FFND). Der Fonds ist mit rund 100 Millionen Dollar klein und legt seine Bestände offen. Nach Daten von Ende August hielt er rund 90 Aktien. Die größten Positionen waren Apple (ISIN US0378331005, US-Handelssymbol AAPL) und Amazon (ISIN US0231351067, US-Handelssymbol AMZN) mit jeweils gut 4 Prozent, gefolgt von Nvidia mit gut 3 Prozent, Microsoft (ISIN US5949181045, US-Handelssymbol MSFT), Alphabet (ISIN US02079K3059, US-Handelssymbol GOOGL) und Broadcom (ISIN US11135F1012, US-Handelssymbol AVGO). Tesla gehört seit Mai 2025 nicht mehr dazu. Wer Blacks Urteile über Nvidia und Tesla liest, sollte also wissen, dass sein Fonds die eine Aktie hält und die andere nicht.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Wertpapiere
Tesla: ISIN US88160R1014, WKN A1CX3T, Handelssymbol TL0, US-Handelssymbol TSLA
SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
Apple: ISIN US0378331005, WKN 865985, Handelssymbol APC, US-Handelssymbol AAPL
Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN
Microsoft: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF, US-Handelssymbol MSFT
Alphabet (A): ISIN US02079K3059, WKN A14Y6F, Handelssymbol ABEA, US-Handelssymbol GOOGL
Broadcom: ISIN US11135F1012, WKN A2JG9Z, Handelssymbol 1YD, US-Handelssymbol AVGO
Future Fund Active ETF: US-Handelssymbol FFND
Häufige Fragen zu Gary Black und seinen Thesen
Was befürchtet Gary Black bei einer Fusion von SpaceX und Tesla?
Dass ein reiner Aktientausch die SpaceX-Aktionäre stark verwässert und Leerverkäufe von Fusionshändlern den Aufschlag für Tesla-Aktionäre aufzehren.
Hält Black Tesla-Aktien?
Nein. Sein Haus verkaufte die Position im Mai 2025 und nennt Marketing, Modellpalette und Bewertung als Gründe gegen einen Wiedereinstieg.
Wie beurteilt er Nvidia?
Er sieht keine Verschlechterung im Geschäft und hält die Bewertung nach eigener Rechnung für so niedrig wie seit mindestens zehn Jahren nicht.
Welche Aktien hält sein Fonds?
Nach Daten von Ende August vor allem Apple, Amazon, Nvidia, Microsoft, Alphabet und Broadcom, verteilt auf rund 90 Titel.
Wer ist Gary Black?
Ein US-Fondsmanager mit Stationen bei Goldman Sachs Asset Management und Janus, Mitgründer von The Future Fund.
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