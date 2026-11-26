Was befürchtet Gary Black bei einer Fusion von SpaceX und Tesla?

Dass ein reiner Aktientausch die SpaceX-Aktionäre stark verwässert und Leerverkäufe von Fusionshändlern den Aufschlag für Tesla-Aktionäre aufzehren.

Hält Black Tesla-Aktien?

Nein. Sein Haus verkaufte die Position im Mai 2025 und nennt Marketing, Modellpalette und Bewertung als Gründe gegen einen Wiedereinstieg.

Wie beurteilt er Nvidia?

Er sieht keine Verschlechterung im Geschäft und hält die Bewertung nach eigener Rechnung für so niedrig wie seit mindestens zehn Jahren nicht.

Welche Aktien hält sein Fonds?

Nach Daten von Ende August vor allem Apple, Amazon, Nvidia, Microsoft, Alphabet und Broadcom, verteilt auf rund 90 Titel.

Wer ist Gary Black?

Ein US-Fondsmanager mit Stationen bei Goldman Sachs Asset Management und Janus, Mitgründer von The Future Fund.