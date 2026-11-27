Galderma Aktie: SMI-Gewinner am Morgen – Rekordhoch bleibt in Reichweite

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:38 2 Min.

Die Galderma Aktie steigt am Freitagmorgen um 0,52 Prozent auf 184,25 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Nach dem kleinen Rücksetzer vom Donnerstag nähert sich der Dermatologiekonzern wieder seinem Allzeithoch.

Die Galderma Aktie zählt am Freitagmorgen zu den SMI-Gewinnern: Gegen 09.13 Uhr notiert das Papier des Dermatologiekonzerns aus Zug 0,52 Prozent höher bei 184,25 Franken. Am Donnerstag war Galderma mit minus 0,38 Prozent einer von nur zwei Verlierern im Leitindex. Der SMI steigt um 0,29 Prozent auf 14.859,92 Punkte. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Galderma Aktie zulegt Der Verlust vom Donnerstag ist bereits wieder aufgeholt. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht, einen eigenen Grund nennen die Agenturen nicht. Am Donnerstag hatten Anleger defensive Titel verkauft und Zykliker gekauft. Galderma fiel dabei leicht zurück. Am Freitag dreht das Bild: Mit 184,25 Franken liegt die Galderma Aktie wieder über dem Schlusskurs vom Mittwoch bei 184,00 Franken. Das freundliche Umfeld hilft, die Börsen in Asien schließen die Woche fester. Galderma Aktie am Freitagmorgen +0,52 % Kurs der Galderma Aktie um 09.13 Uhr 184,25 CHF Allzeithoch der Galderma Aktie 188,25 CHF Umsatzprognose für 2026 +19–21 % Quelle : comdirect (27.11.2026, 09.13 Uhr), investing.com, Galderma Galderma Aktie: Enge Spanne unter dem Hoch Die Galderma Aktie pendelt seit Dienstag in einer engen Spanne zwischen gut 183 und gut 184 Franken. Zum Allzeithoch bei 188,25 Franken fehlen 2,1 Prozent. Getragen wird der Kurs vom Geschäft: Galderma hat die Umsatzprognose für 2026 zweimal angehoben und erwartet nun ein Wachstum von 19 bis 21 Prozent. Zur Wochenmitte hatte zudem eine positive Analystenstudie den Titel gestützt. Was die Galderma Aktie bremsen kann Hohe Erwartungen: Nahe am Rekordhoch reagiert der Kurs empfindlich auf Enttäuschungen.

USA: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Faltenmittel Relfydess zunächst abgelehnt, ein neuer Antrag ist für 2027 geplant.

Rotation: Greifen Anleger weiter zu Zyklikern, fehlt defensiven Wachstumswerten der Schub. Ausblick: Wie geht es mit der Galderma Aktie weiter? Für den SMI-Gewinner Galderma liegt die nächste Marke auf der Hand: das Allzeithoch bei 188,25 Franken. Solange die Aktie über 183 Franken bleibt, ist der Aufwärtstrend dieses Jahres intakt. Stammdaten der Galderma Aktie Galderma Group AG: ISIN CH1335392721, WKN A407X6, Handelssymbol GALD (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol GALDY (OTC-ADR)

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