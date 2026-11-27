Laut den Form-4-Meldungen, die Unusual Whales am 26. November auswertet, erwarb Novogratz über die Galaxy Group Funding ECI U LLC, die zu seiner Beteiligungsgesellschaft Galaxy Group Investments gehört, 501.913 Aktien zu durchschnittlich 11,61 Dollar. Zusammen mit 760.000 Aktien, die er am 5. November gekauft hatte, hält diese Einheit nun 1.261.913 Aktien. Paquette zahlte im Schnitt 10,74 Dollar je Aktie, rund 268.500 Dollar, und hält danach 530.777 Aktien direkt. Beide Käufe fanden am offenen Markt statt und sind laut Quelle nicht als 10b5-1-Plan gekennzeichnet.

Die Käufe beider Manager summieren sich auf 526.913 Aktien und rund 6,09 Millionen Dollar. Verkäufe gab es laut Quelle nur in kleinem Umfang: Zwei Führungskräfte oder Direktoren verkauften in den 90 Tagen vor dem ersten Kauf und danach Aktien für zusammen 332.361 Dollar.