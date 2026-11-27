Die Galaxy Digital Aktie (Nasdaq: GLXY) schloss am Mittwoch, 25. November 2026, bei 11,56 US-Dollar und legte nachbörslich um 4,2 Prozent auf 12,05 Dollar zu (19:59 Uhr New Yorker Zeit, Quelle: Unusual Whales). Auslöser sind Insiderkäufe: Konzernchef Michael Novogratz hat zwischen dem 20. und 25. November 501.913 Aktien für rund 5,83 Millionen Dollar gekauft, Finanzchef Anthony Paquette weitere 25.000 Aktien. Der Bitcoin Kurs lag am Freitag um 17:11 Uhr MEZ bei 59.908 US-Dollar (finanzen.net), und die Krypto-Aktie steckt mitten im Abverkauf der Branche.
Galaxy Digital Aktie: Novogratz kauft für 5,8 Millionen Dollar nach, 26 Prozent Minus in einem Monat – setzt der Chef ein Signal?
Galaxy-Digital-Chef Michael Novogratz und Finanzchef Anthony Paquette haben Aktien für gut 6 Millionen Dollar gekauft, während Bitcoin um 60.000 Dollar pendelt. Was die Insiderkäufe bei der Galaxy Digital Aktie bedeuten und was Anleger jetzt beobachten.
Ticker und Börse sind eindeutig, eine ISIN nennt die verfügbare Quelle nicht. Für Anleger der Krypto-Aktie zählt zunächst das Muster: Wenn Führungskräfte am offenen Markt kaufen, nachdem der Kurs in einem Monat um mehr als ein Viertel gefallen ist, richtet sich der Blick auf die Frage, wie stark der Konzern vom Bitcoin abhängt und wie er sich davon löst.
Insiderkäufe bei Galaxy Digital
Was hat Michael Novogratz bei der Galaxy Digital Aktie gekauft?
Laut den Form-4-Meldungen, die Unusual Whales am 26. November auswertet, erwarb Novogratz über die Galaxy Group Funding ECI U LLC, die zu seiner Beteiligungsgesellschaft Galaxy Group Investments gehört, 501.913 Aktien zu durchschnittlich 11,61 Dollar. Zusammen mit 760.000 Aktien, die er am 5. November gekauft hatte, hält diese Einheit nun 1.261.913 Aktien. Paquette zahlte im Schnitt 10,74 Dollar je Aktie, rund 268.500 Dollar, und hält danach 530.777 Aktien direkt. Beide Käufe fanden am offenen Markt statt und sind laut Quelle nicht als 10b5-1-Plan gekennzeichnet.
Die Käufe beider Manager summieren sich auf 526.913 Aktien und rund 6,09 Millionen Dollar. Verkäufe gab es laut Quelle nur in kleinem Umfang: Zwei Führungskräfte oder Direktoren verkauften in den 90 Tagen vor dem ersten Kauf und danach Aktien für zusammen 332.361 Dollar.
|Person
|Aktien
|Durchschnittspreis
|Volumen
|Michael Novogratz, CEO
|501.913
|11,61 $
|rund 5,83 Mio. $
|Anthony Paquette, CFO
|25.000
|10,74 $
|rund 0,27 Mio. $
|Summe
|526.913
|11,57 $
|rund 6,09 Mio. $
Quelle: Unusual Whales auf Basis von Form-4-Meldungen, 26.11.2026
Warum ist die Galaxy Digital Aktie so stark gefallen?
Die Aktie verlor auf Sicht eines Monats 26,3 Prozent und binnen zwölf Monaten 54,6 Prozent. Am 4. November 2026 fiel sie an einem Tag um 17,0 Prozent. Die Marktkapitalisierung beträgt 2,19 Milliarden Dollar. Die Quelle führt den Rückgang auf einen breiten Abverkauf bei Hochbeta-Werten aus Krypto und Künstlicher Intelligenz zurück, den die Bitcoin-Schwäche verstärkte. Dazu kommt politische Unsicherheit in Texas rund um den Betrieb von Rechenzentren, auf die Galaxy für seine KI-Infrastruktur setzt.
Das passt zum Bild der gesamten Branche: Mehrere Krypto-Aktien wie Core Scientific, Coinbase und Strategy stehen seit Wochen unter Druck, weil der Bitcoin nach den Rekordabflüssen aus US-ETFs um die Marke von 60.000 Dollar pendelt.
Wie stützt Galaxy die eigene Aktie mit Rückkäufen?
Neben den Insiderkäufen hat Galaxy laut Unusual Whales ein zusätzliches Aktienrückkaufprogramm über 200 Millionen Dollar genehmigt. Bis zum Q3-Bericht am 27. Oktober waren bereits 9,8 Millionen Aktien am Markt zurückgekauft worden. Der nächste Quartalsbericht wird um den 2. Februar 2027 erwartet. Zahlen zu Umsatz und Ergebnis nennt die verfügbare Quelle nicht, sie müssen den Unternehmensmitteilungen entnommen werden.
Was sollten Anleger bei Galaxy Digital und Bitcoin beobachten?
Entscheidend sind die weiteren Form-4-Meldungen, der Wochenschluss der US-Bitcoin-ETFs und der Termin des nächsten Quartalsberichts. Auch die Frage, wie schnell Galaxy neue KI-Mietverträge in Umsatz verwandelt, wird den Kurs der Galaxy Digital Aktie mitbestimmen. Wer die Krypto-Aktien vergleichen will, schaut zusätzlich auf Coinbase, Strategy und Core Scientific, die denselben Marktkräften ausgesetzt sind.
Häufige Fragen zur Galaxy Digital Aktie
Wer hat bei Galaxy Digital gekauft? CEO Michael Novogratz kaufte 501.913 Aktien, CFO Anthony Paquette 25.000 Aktien, jeweils am offenen Markt.
Wie hoch war der Kurs der Galaxy Digital Aktie? Schlusskurs 11,56 Dollar am 25. November 2026, nachbörslich 12,05 Dollar (Quelle: Unusual Whales).
Wie hängt die Aktie am Bitcoin Kurs? Als Krypto-Finanzkonzern reagiert Galaxy auf Bitcoin-Bewegungen und auf die Stimmung bei Krypto-Aktien.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Laut Quelle voraussichtlich um den 2. Februar 2027.
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