Gold steigt, und ein junger Produzent mit hohen Margen steigt mit: Die G Mining Ventures Aktie (ISIN: CA36270K1021, WKN: A40HNQ, Handelssymbol Toronto: GMIN, US-Handelssymbol: GMINF, Frankfurt: W97) legte kurz nach Handelsbeginn in Toronto 3,31 Prozent auf 44,91 kanadische Dollar zu. G Mining Ventures reiht sich damit unter die S&P/TSX Gewinner des Morgens ein.
G Mining Ventures Aktie: S&P/TSX Gewinner mit Gewinnsprung – die nächste Mine ist schon im Bau
Die G Mining Ventures Aktie gewinnt am Freitagmorgen 3,31 Prozent auf 44,91 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Gewinnern. Der Goldpreis erholt sich, und der Produzent aus Québec hat im dritten Quartal seinen Gewinn um 38 Prozent gesteigert. In Guyana wächst bereits die zweite Mine.
Die Gründe für den Kursgewinn
Goldpreis plus 2 Prozent – bei niedrigen Kosten bleibt viel hängen
Der Goldpreis stieg am Freitagmorgen in New York um rund 2 Prozent auf etwa 3.637 Dollar je Unze, zwei Tage nach einem Mehrmonatstief. Die G Mining Ventures Aktie profitiert davon überdurchschnittlich, weil die Mine Tocantinzinho im brasilianischen Bundesstaat Pará günstig produziert. Die Gesamtkosten lagen im dritten Quartal bei 1.591 Dollar je Unze. Der Abstand zum Goldpreis ist die Marge.
Gold erholt sich
Die Unze ist rund 2 Prozent teurer als am Vortag. Goldaktien führen die S&P/TSX Gewinner an.
Produktion zieht an
44.960 Unzen im dritten Quartal bedeuten 22 Prozent mehr als im schwächeren zweiten Quartal.
Gewinn wächst
Der Überschuss stieg um 38 Prozent auf 99,5 Millionen Dollar.
Wachstum in Sicht
In Guyana baut das Unternehmen die Mine Oko West. Das erste Gold ist für 2027 geplant.
Hintergrund
Von einer Mine zum Mehrfach-Produzenten
G Mining Ventures wurde 2017 gegründet und hat Tocantinzinho in kurzer Zeit zur Produktion gebracht. Mit dem Geld aus dieser Mine finanziert das Unternehmen den Bau von Oko West, das es mit der Übernahme von Reunion Gold erworben hat. Dazu kommt das Projekt Gurupi in Brasilien. Größter Aktionär ist die Investmentgesellschaft La Mancha, die ihren Anteil im Frühjahr auf 19,9 Prozent aufgestockt hat. Ein Schönheitsfehler: Die Kosten liegen im bisherigen Jahresverlauf über der eigenen Prognose, und die Goldverkäufe fielen im dritten Quartal niedriger aus als ein Jahr zuvor.
Häufige Fragen zur G Mining Ventures Aktie
Warum ist die G Mining Ventures Aktie heute S&P/TSX Gewinner?
Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 3,31 Prozent auf 44,91 kanadische Dollar, weil sich der Goldpreis kräftig erholt und das Unternehmen zu niedrigen Kosten produziert.
Wann startet die Mine Oko West?
G Mining Ventures plant das erste Gold für 2027.
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