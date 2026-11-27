Warum ist die G Mining Ventures Aktie heute S&P/TSX Gewinner?

Die Aktie stieg am 27. November 2026 um 3,31 Prozent auf 44,91 kanadische Dollar, weil sich der Goldpreis kräftig erholt und das Unternehmen zu niedrigen Kosten produziert.

Wann startet die Mine Oko West?

G Mining Ventures plant das erste Gold für 2027.