Die Fujitsu-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 3,73 Prozent auf 20,58 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu.
Fujitsu-Aktie: IT-Konzern legt im Nikkei 225 zu
Die Fujitsu-Aktie steigt im Nikkei 225 um 3,73 Prozent und zählt zu den Tagesgewinnern.
Nikkei 225 Gewinner
Warum die Fujitsu-Aktie zulegt
Einen konkreten Anlass für das Plus der Fujitsu-Aktie habe ich nicht belegen können. Der IT-Dienstleister profitiert offenbar von der Kauflaune. Am 30. Oktober war die Aktie noch um fast 16 Prozent eingebrochen.
Als Nikkei 225 Gewinner gehört die Fujitsu-Aktie zur breiten Erholung.
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