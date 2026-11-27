Fujitsu-Aktie: IT-Konzern legt im Nikkei 225 zu

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:53 1 Min. Trading Economics, comdirect

Die Fujitsu-Aktie steigt im Nikkei 225 um 3,73 Prozent und zählt zu den Tagesgewinnern.

Die Fujitsu-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 3,73 Prozent auf 20,58 Euro. Der Nikkei 225 legt um 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte zu. Nikkei 225 Gewinner Warum die Fujitsu-Aktie zulegt Einen konkreten Anlass für das Plus der Fujitsu-Aktie habe ich nicht belegen können. Der IT-Dienstleister profitiert offenbar von der Kauflaune. Am 30. Oktober war die Aktie noch um fast 16 Prozent eingebrochen. Fujitsu-Aktie bei comdirect am Morgen +3,73 % Nikkei 225 (+2,1 %) 58.711 Quelle : comdirect Was dagegen spricht Die Aktie hat zuletzt starke Ausschläge gezeigt. Als Nikkei 225 Gewinner gehört die Fujitsu-Aktie zur breiten Erholung.

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